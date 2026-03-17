Zelenski oferă ajutor Israelului contra dronelor, o rachetă Patriot costă de 40 de ori mai mult

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oferit public să-l ajute pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în contracararea atacurilor iraniene cu drone și rachete. Liderul de la Kiev a subliniat că Rusia sprijină Iranul prin furnizarea de componente pentru aparatele sale de atac fără pilot, o situație cu care Ucraina se confruntă de ani buni. Această propunere vine într-un moment tensionat, cu un cost uriaș pentru fiecare rachetă de interceptare.

Ofertă directă și un dialog așteptat

„El (Netanyahu) are ceea ce îmi trebuie mie, iar eu am ceea ce îi trebuie lui. Sunt pregătit pentru acest dialog, un dialog important, cred”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat postului israelian de televiziune i24News. Fragmente din această discuție au fost publicate marți de președintele ucrainean pe conturile sale de social media. E drept că Zelenski a mai precizat anterior că Netanyahu nu a vorbit nici măcar o dată cu el de la începutul războiului, o situație destul de ciudată, nu-i așa?

Guvernul israelian a respins până acum multe dintre propunerile de colaborare ale Ucrainei. Asta pentru a nu irita Rusia, un partener strategic complex în regiune. totusi, emisari israelieni au contactat administrația sa pentru a-i propune o discuție cu Netanyahu, dar nu a fost specificat când a făcut Israelul această ofertă.

Experiența unică a Ucrainei contra dronelor iraniene

Volodimir Zelenski susține că Ucraina are o experiență unică în contracararea atacurilor aeriene cu tehnologie iraniană. Această experiență a fost dobândită în timpul celor peste patru ani de război cu Rusia, timp în care forțele Kremlinului au folosit drone kamikaze iraniene Shahed împotriva teritoriului său. Ba chiar, a insistat că Rusia ajută Iranul să fabrice drone.

S-au găsit componente de fabricație rusească în una dintre dronele iraniene Shahed doborâte recent într-o țară din Orientul Mijlociu, care fusese vizată de atacuri iraniene. „Ştim asta pentru că (piesa) nu a fost fabricată de iranieni”, a declarat liderul de la Kiev. El a amintit că Iranul a sprijinit Moscova încă din primul an al războiului în Ucraina, furnizându-i drone Shahed pe care Rusia le produce acum în propriile fabrici.

Președintele ucrainean a subliniat, si, importanța pe care a avut-o pentru Iran faptul că dronele sale Shahed au fost testate în condiții reale de luptă, de când Rusia a început să le utilizeze împotriva Ucrainei în toamna anului 2022. Iar de atunci, rușii și iranienii au adus numeroase modificări modelului inițial al acestui tip de dronă kamikaze cu rază lungă de acțiune.

Avertisment global și asistență concretă

Zelenski a avertizat că aceste îmbunătățiri și extinderea la scară largă de către Rusia a producției de drone Shahed și de alte tipuri de aparate fără pilot pot avea consecințe nu doar pentru Ucraina. Ele pot afecta toate țările pe care Moscova și aliații săi le consideră inamice. V-ați gândit vreodată la un astfel de scenariu?

Ucraina a trimis deja trei echipe de experți în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită pentru a ajuta aceste țări să facă față atacurilor iraniene cu drone. Și a anunțat că a trimis experți și drone de interceptare fabricate în Ucraina la o bază americană din Iordania.

Propunere pentru SUA și diferența de costuri

Președintele Donald Trump a refuzat să confirme această asistență din partea Kievului. A minimalizat importanța contribuției pe care Ucraina o poate aduce la securitatea trupelor și a aliaților SUA din Orientul Mijlociu. „Ştim mai multe despre drone decât oricine. Avem cele mai bune drone din lume”, a adăugat el când a fost întrebat despre asistența pe care ar putea să o ofere Kievul în acest sens.

Numai că, într-un interviu acordat publicației americane The New York Post, Volodimir Zelenski a oferit din nou SUA expertiza și capacitățile tehnologice ale Ucrainei. „Ucraina deţine întregul sistem de apărare antiaeriană, cu excepţia capacităţilor balistice antirachetă. SUA dispun de sisteme antibalistice excelente. Combinând aceste două forţe este posibil să închizi cerul asupra oricărei ţări care suferă un atac masiv şi să protejezi nu doar civilii şi militarii, ci şi orice infrastructură critică”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a explicat că rachetele Patriot de care dispun SUA nu pot face față utilizării masive a dronelor, precum modelele iraniene Shahed. „O dronă de acest tip este de 40 de ori mai ieftină decât o singură rachetă Patriot. asa ca, din punct de vedere al timpului şi al costurilor de producţie a rachetelor, este imposibil să concurezi cu dronele”, a precizat el, subliniind că armata americană este „cea mai puternică şi eficientă din lume”, dar Ucraina „este nr.1” în tehnologia ieftină de doborâre a dronelor.

Kievul speră să se facă util SUA pentru a primi mai mult sprijin din partea Washingtonului. si, dorește ca țările europene care susțin Ucraina să poată achiziționa de la companii americane un număr mai mare de rachete Patriot pentru armata ucraineană împotriva rachetelor balistice rusești.