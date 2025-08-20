Credit sau card de credit? Ce variantă e mai avantajoasă pentru tine

Dacă te întrebi ce să alegi între un credit online și un card de credit, răspunsul depinde de nevoile tale financiare. În 2025, peste 60% dintre persoanele fizice din România folosesc cel puțin una dintre aceste opțiuni, însă multe nu cunosc diferențele esențiale. Hai să clarificăm totul, pas cu pas.

Ce este un credit online și cum funcționează?

Creditul online reprezintă o sumă fixă de bani, aprobată de o instituție financiară, pe care o primești printr-un singur transfer. Îl rambursezi în rate egale, pe o perioadă stabilită (de exemplu, 12-60 de luni), iar rata lunară include atât dobânda, cât și principalul. Acest tip de credit este ideal pentru achiziții planificate: credit ipotecar pentru casă, credit de refinanțare sau credit pentru nevoi personale, cum ar fi renovări sau educație.

De ce să alegi creditul online?

Transparență totală : știi exact suma pe care o vei plăti lunar și data finală de rambursare.

: știi exact suma pe care o vei plăti lunar și data finală de rambursare. Dobândă fixă sau variabilă : poți opta pentru predictibilitate (dobândă fixă) sau pentru flexibilitate (dobândă variabilă legată de IRCC).

: poți opta pentru predictibilitate (dobândă fixă) sau pentru flexibilitate (dobândă variabilă legată de IRCC). Sume mai mari: anumite credite online, precum cele ipotecare, pot ajunge până la 500.000 de euro.

Cardul de credit: flexibilitate pentru cheltuieli zilnice

Cardul de credit este un instrument revolving: primești o limită de credit pe care o poți utiliza oricând, dar trebuie să rambursezi cel puțin suma minimă lunar. Spre deosebire de creditul online, banii nu se transferă în contul curent, ci sunt disponibili direct pe card. Cardul este perfect pentru cumpărături online, plăți în vacanțe (datorită funcției contactless și compatibilității cu Apple Pay sau Google Pay) sau pentru situații neprevăzute.

Beneficii unice ale cardurilor de credit

Perioadă de grație : dacă rambursezi integral suma utilizată în 45-55 de zile, nu plătești dobândă .

: dacă rambursezi integral suma utilizată în 45-55 de zile, nu . Recompense : multe carduri de credit, precum Mastercard Gold, oferă cashback, puncte de loialitate sau asigurări de călătorie.

: multe carduri de credit, precum Mastercard Gold, oferă cashback, puncte de loialitate sau asigurări de călătorie. Acces global: poți plăti cu cardul de credit în orice țară, fără grija schimbării valutare, la cursul valutar al băncii.

Credit online vs. card de credit: care costă mai mult?

Aici lucrurile devin interesante. Deși ambele opțiuni implică comisioane anuale și dobânzi, structura costurilor diferă semnificativ:

Costurile creditului online

Creditele de nevoi personale au, de obicei, dobânzi mai mici decât cardurile de credit (între 8% și 15% pe an), dar necesită un istoric creditar bun. Există și comision de administrare (0,5%-1% din suma totală) și costuri de analiză a dosarului.

Costurile cardului de credit

Dacă nu rambursezi integral suma datorată, dobânzile pot ajunge la 18%-24% pe an. De asemenea, unele bănci percep comision anual pentru emiterea cardului (între 50 și 300 de lei) sau taxe pentru retragerile de numerar.

Când să alegi creditul online?

Optează pentru un credit online în următoarele situații:

Ai nevoie de o sumă mare (peste 10.000 de lei) pentru un proiect specific.

Preferi rate egale și un plan de rambursare fix.

și un plan de rambursare fix. Vrei să eviți riscul de a cheltui peste posibilități (creditul online nu permite extragerea de sume suplimentare).

Când este cardul de credit mai avantajos?

Folosește un card de credit dacă:

Vrei flexibilitate pentru cheltuieli frecvente (cumpărături online, plăți la magazine).

Dorești beneficii extra: cashback la parteneri, acces în lounge-uri aeroportuare.

Poți rambursa integral suma datorată în perioada de grație pentru a evita dobânzile.

Cum îți influențează profilul financiar alegerea?

Dacă ai un venit stabil și preferi un buget previzibil, creditul online este o alegere mai sigură. Însă, dacă gestionezi bine banii și vrei să profiți de promoții, cardurile de credit sunt un instrument puternic. Verifică mereu termenii și condițiile, compară tarifele și comisioanele între bănci și utilizează un calculator de credite pentru a estima costurile totale.

Sfat practic pentru persoanele fizice

Combinația ideală? Folosește cardul de credit pentru cheltuieli lunare (pe care le poți rambursa integral) și un credit online pentru investiții majore. Asigură-te că suma minimă plătită lunar la card nu depășește 30% din venitul tău disponibil.

Întrebări frecvente

Pot avea și credit online, și card de credit simultan? Da, însă verifică-ți capacitatea de rambursare. Majoritatea băncilor permit acest lucru dacă venitul tău acoperă ambele datorii.

Cum afectează aceste produse scorul de credit? Ambele sunt raportate la Biroul de Credit, dar utilizarea responsabilă a cardului de credit (plata integrală) îți poate îmbunătăți istoricul.

Care este cel mai mic comision pentru un card de credit? Unele bănci oferă carduri fără comision anual dacă încasezi salariul într-un cont curent asociat.

În final, alegerea dintre credit online și card de credit depinde de disciplina ta financiară și de scopul pentru care ai nevoie de bani. Analizează-ți nevoile, compară ofertele și nu ezita să ceri sfaturi de la consultanții băncii tale!

Cum funcționează creditul online și când devine cea mai bună alegere

Ce trebuie să știi despre creditul online

Acces rapid la sume mari pentru nevoi personale sau refinanțare

Rambursare în rate egale, pe perioadă fixă

Costuri transparente: dobândă, comision de administrare, DAE

Util pentru credite ipotecare, credite rapide sau planuri de rate specifice

Creditul online este preferat de persoanele fizice care au nevoie de sume între 5.000 și 500.000 de lei. Spre deosebire de cardul de credit, acesta îți oferă banii într-un singur transfer, direct în contul curent, cu o rată lunară fixă calculată prin calculatorul de credite. De exemplu, pentru un credit ipotecar de 200.000 de euro pe 30 de ani, vei plăti lunar aproximativ 800 de lei (ipotetic, în funcție de dobândă).

De ce merge totul mai repede cu creditul online?

Aplicația de mobile banking sau platforma de internet banking îți permite să completezi cererea în 15 minute. Instituția financiară verifică veniturile și istoricul tău de credit, iar răspunsul vine în maximum 48 de ore. Pentru credite rapide, unele bănci aprobă suma în 6 ore. Comparativ, emiterea cardului de credit durează în medie 7 zile lucrătoare.

Cum se calculează costurile reale?

Pe lângă dobânda anuală (între 8% și 15% pentru creditele de nevoi personale), există și comisionul de administrare (0,5%-1% din suma totală) și asigurare de viață opțională. Un calculator de credite îți arată exact suma finală. De exemplu, dacă iei un credit de refinanțare de 50.000 de lei pe 5 ani, cu dobândă 10% și comision 1%, costul total va fi de aproximativ 60.000 de lei.

Când este creditul online indispensabil?

Creditul online devine esențial în trei scenarii principale:

Proiecte mari: cumpărarea unei locuințe (credit ipotecar) sau renovarea completă a casei (sumă de peste 50.000 lei) Consolidarea datoriilor: un credit de refinanțare reduce trei rate la diverse carduri de credit într-o singură rată lunară mai mică Planificare pe termen lung: rate egale care nu se modifică, indiferent de fluctuațiile pieței

Avantaje pe care cardul de credit nu le oferă

Dacă ai un venit stabil și vrei să știi exact când se termină obligația, creditul online este alegerea potrivită. Nu trebuie să monitorizezi perioada de grație sau să te temi că depășești limita de credit. În plus, pentru sume peste 20.000 de lei, dobânzile sunt semnificativ mai mici decât la cardurile de credit. Un credit ipotecar de 300.000 de euro, de exemplu, are costuri totale cu 40% mai mici decât un împrumut personal echivalent.

Ce se întâmplă dacă nu plătești la timp?

Spre deosebire de cardul de credit, unde poți plăti doar suma minimă, la creditul online întârzierile duc direct la penalizări (3-5% din rata restantă) și raportare negativă la Biroul de Credit. Acest lucru forțează disciplina: știi că în 24-60 de luni trebuie să închizi datoria.

Cum alegi între credit ipotecar și credit de consum?

Creditele ipotecare necesită garantarea depozitelor sau a imobilului achiziționat, dar au dobânzi mai mici (6-9% pe an). Creditul online pentru nevoi personale (fără garanții) are dobânzi între 10% și 15%, iar suma maximă este, de obicei, 150.000 de lei. Folosește mereu un calculator de credite pentru a compara opțiunile.

De ce să eviți creditul online în anumite cazuri

Dacă ai nevoie de flexibilitate (să retragi numerar sau să plătești în rate mici), cardul de credit este mai potrivit. De asemenea, pentru sume sub 5.000 de lei (de exemplu, un telefon nou), creditele rapide sau planurile de rate ale magazinelor sunt mai convenabile. În alte cazuri, comisionul de administrare și costurile de analiză a dosarului pot diminua avantajele.

Cum aplici fără să mergi la bancă?

Procesul este 100% digital:

Accesează aplicația de mobile banking sau site-ul băncii Alege tipul de credit (ipotecar, refinanțare etc.) Completează veniturile și cheltuielile lunare Încarcă documentele (adeverință de venit, buletin) Primești aprobarea și banii în contul curent în 1-3 zile

De ce contează DAE-ul?

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) include toate costurile: dobânda, comisionul de administrare, asigurarea, taxa de analiză. Pentru un credit de refinanțare cu DAE 12%, vei plăti 12% din suma împrumutată în plus, anual. Compară mereu DAE-urile între bănci, nu doar dobânda nominală!

Care este cel mai mare risc?

Lipsa flexibilității: nu poți reduce sau crește rata lunară în funcție de situație. Dacă îți pierzi locul de muncă, rambursarea rămâne aceeași. Soluția? Asigură-te că rata creditului nu depășește 35% din venitul net și ai un cont de economii cu rezerve pentru 3-6 luni.

Concluzie practică

Creditul online este arma secretă a celor care planifică. Îți oferă predictibilitate, costuri controlate și acces la sume pe care cardul de credit nu le poate atinge. Pentru cheltuieli recurente sau urgente, cardurile de credit cu dobândă doar în caz de întârziere rămân cea mai bună alegere.

Cardul de credit: flexibilitate, perioadă de grație și acces instant la fonduri

Cardul de credit: cum îl folosești inteligent

Limită de credit revolving , accesibilă oricând

, accesibilă oricând Perioadă de grație : 45-55 zile fără dobândă la rambursare integrală

: 45-55 zile fără dobândă la rambursare integrală Plăți contactless, Apple Pay , Google Pay , mobile banking

, , Bonusuri: cashback, puncte, reduceri la parteneri

Costuri: comision anual, dobândă mare la sume nerambursate la timp

Cardul de credit funcționează ca o linie de credit deschisă: ai o limită de credit stabilită de instituția financiară (de exemplu, 10.000 de lei), pe care o poți folosi oricând. Spre deosebire de creditul online, unde primești suma într-un singur transfer, aici banii sunt mereu disponibili. Pentru cumpărături online sau plăți la magazine, introduci simplu codul PIN sau folosești funcția contactless.

De ce merită să folosești perioada de grație?

Această perioadă (de obicei 45-55 de zile) este principalul avantaj al cardurilor de credit. Dacă rambursezi integral suma cheltuită înainte de scadență, nu plătești dobândă. De exemplu, un Mastercard Gold îți permite să folosești 5.000 de lei pentru o vacanță, iar dacă returnezi banii în 50 de zile, costul este zero. Atenție: dacă achiziționezi produse cu plan de rate, dobânda se aplică imediat!

Tehnologii moderne și securitate

Mobile banking și internet banking transformă cardul de credit într-un instrument eficient. Plata cu telefonul (Apple Pay sau Google Pay) elimină necesitatea cardului fizic. La un Credit Platinum, poți seta alerte pentru fiecare tranzacție și bloca cardul instant din aplicație dacă îl pierzi.

Bonusurile care fac diferența

Cardurile de credit premium, precum Mastercard Standard sau Mastercard Gold, oferă beneficii exclusive:

Cashback de până la 5% la benzinării sau supermarketuri

de până la 5% la benzinării sau supermarketuri Acces gratuit în lounge-uri aeroportuare

Asigurări de călătorie incluse

Pentru cumpărături online frecvente, aceste recompense pot reduce cheltuielile lunare cu 10-15%.

Costuri ascunse și cum le eviți

Chiar dacă perioada de grație este atractivă, riscurile există:

Comision anual de până la 300 de lei pentru carduri premium

de până la 300 de lei pentru carduri premium Dobânzi de 18%-24% pe an pentru sumele nerambursate integral

Taxe de până la 5% la retrageri de numerar

Soluția? Folosește cardul de credit doar pentru plăți pe care le poți acoperi din contul curent în maximum 55 de zile. Dacă ai nevoie de numerar, extrage-l din cardul de debit asociat pentru a evita comisioanele mari.

Când este creditul online mai avantajos la costuri?

Pentru sume mari (peste 20.000 de lei), cardurile de credit devin mai scumpe. Un credit de refinanțare cu dobândă fixă de 12% pe an costă mult mai puțin decât un împrumut pe 2 ani prin Mastercard Standard cu dobândă de 20%. În plus, la creditele ipotecare, poți negocia comisionul de administrare, lucru imposibil la carduri.

Comparație rapidă: card vs credit

Flexibilitate:

Cardul de credit este ideal pentru plăți recurente și cumpărături online

este ideal pentru plăți recurente și Creditul online este superior pentru achiziții planificate (ex: mașină)

Costuri:

Cardul este mai ieftin doar dacă rambursezi integral lunar

Creditul are rate egale și cost total previzibil

Alegerea perfectă pentru tine

Dacă vrei să închizi un credit imobiliar, folosește calculatorul de credite și vezi ofertele băncilor. Pentru cheltuieli zilnice, un Mastercard Gold cu mobile banking integrat este ideal. Verifică mereu termenii și condițiile pentru a evita suprataxe și folosește cardul responsabil!

Card de debit vs. card de credit vs. credit online: comparație pe situații concrete

Ce alegi pentru fiecare nevoie financiară?

Card de debit : pentru cheltuieli zilnice, retrageri și plăți uzuale

: pentru cheltuieli zilnice, retrageri și plăți uzuale Cardul de credit : pentru flexibilitate, perioadă de grație, beneficii suplimentare

: pentru flexibilitate, perioadă de grație, beneficii suplimentare Creditul online: pentru sume mari, planuri pe termen lung, rate egale

Să presupunem că ai un salariu de 5.000 de lei și vrei să îți gestionezi banii eficient. Cardurile de debit sunt utile pentru facturi, cumpărături la supermarket sau plăți la farmacie. Banii se scad direct din contul curent, iar singurele costuri sunt comisionul de administrare (dacă există) și cursul valutar la tranzacții în euro. Dar ce faci când apar nevoi neașteptate?

Comparație rapidă:

Produs Utilizare Costuri Avantaje Dezavantaje Card de debit Plăți din soldul disponibil Comision retragere ATM, curs valutar Fără datorii, acces rapid Nu permite cheltuieli peste limită Cardul de credit Plăți cu limita de credit Comision anual, dobânzi 18-24% Perioadă de grație, cashback Risc de îndatorare Creditul online Sumă fixă cu rată lunară Dobândă 8-15%, comision analiză Predictibilitate, sume mari Proces de aprobare mai lung

Când să alegi cardul de debit?

Dacă vrei să eviți orice risc, cardurile de debit conectate la contul curent sunt soluția. Majoritatea pachetelor de cont curent includ carduri gratuite cu acces la mobile banking și internet banking. De exemplu, pentru cumpărături zilnice de 1.500 de lei/lună la supermarket, nu ai nevoie de altceva. Atenție: la plăți în valută, cursul valutar aplicat de bancă poate fi mai puțin avantajos decât cel BNR.

De ce cardul de credit câștigă în flexibilitate?

Un Mastercard Gold cu limită de 10.000 de lei este ideal pentru vacanțe. Poți să plătești avionul și hotelul cu cardul de credit, beneficiezi de asigurare de călătorie și rambursezi suma în 55 de zile fără să plătești dobândă. În plus, primești 2% cashback la benzinării. Dacă nu acoperi integral datoria, comisionul anual de 200 de lei și dobânzile de 20% pot afecta bugetul.

Când este potrivit creditul online?

Pentru proiecte mari, cum ar fi un credit imobiliar sau credit de refinanțare, creditul online este soluția. Poți obține până la 500.000 de euro cu rate egale pe 30 de ani. Un calculator de credite îți arată că, la o dobândă de 7%, rata lunară pentru 200.000 de euro este de 1.330 de lei. Comparativ, un plan de rate prin card la aceeași sumă ar implica dobânzi de 18% și rambursare în 5 ani.

Exemple practice pentru fiecare situație

Renovare apartament (30.000 de lei) : Creditul online cu dobândă fixă de 12%, rambursabil în 60 de luni (rata ~667 lei)

: cu dobândă fixă de 12%, rambursabil în 60 de luni (rata ~667 lei) Cumpărare laptop (4.000 de lei) : Cardul de credit cu plata în 6 rate fără dobândă (dacă rambursezi la timp)

: cu plata în 6 rate fără dobândă (dacă rambursezi la timp) Plăți lunare la utilități (1.200 de lei): Card de debit cu comandă permanentă în mobile banking

Cum afectează cursul valutar decizia?

Dacă faci cumpărături frecvent de pe Amazon sau Aliexpress, fii atent la cursul valutar! La cardurile de debit, banca aplică propriul curs (de obicei cu 1-2% peste BNR). La cardul de credit, unele bănci oferă conversie la curs BNR dacă folosești Google Pay sau Apple Pay. Pentru sume mari în euro, un credit standard în valută poate fi mai avantajos, dar verifică termenii și condițiile legate de fluctuații.

Ce faci dacă ai nevoie de numerar?

Cardurile de debit permit retrageri gratuite de la ATM-urile partenere. La cardul de credit, retragerea numerarului atrage comisioane de până la 5% plus dobândă imediată. Soluția? Folosește creditul online doar pentru sume fixe (de exemplu, 50.000 lei pentru mașină) și păstrează cardul pentru plăți online cu perioadă de grație.

De ce contează pachetele de cont curent?

Majoritatea băncilor oferă pachete de cont curent care includ:

Card de debit gratuit

gratuit Acces la cont de economii cu dobândă de 2-3%

cu dobândă de 2-3% Integrare cu mobile banking pentru gestionare instantă

Acestea sunt esențiale pentru persoanele fizice care vor să automatizeze plățile și să evite comisioanele ascunse.

Cum alegi între credit ipotecar și card de credit?

Pentru un apartament de 150.000 de euro, creditele ipotecare cu garantarea depozitelor sunt singura opțiune realistă. Dobânda de 6-8% pe an și perioada de rambursare de 30 de ani nu pot fi concurate de cardurile de credit. Pentru mobilă sau electrocasnice scumpe, un plan de rate prin card (fără dobândă) poate fi mai convenabil.

Regula de aur a nevoilor personale

Orice alegi, verifică termenii și condițiile și asigură-te că:

Rata la creditul online nu depășește 35% din venit

nu depășește 35% din venit Suma cheltuită cu cardul de credit poate fi rambursată integral în 55 de zile

poate fi rambursată integral în 55 de zile Cardul de debit este conectat la un cont de economii pentru urgențe

În final, combinația corectă între aceste instrumente îți va optimiza fluxul de bani. Folosește cardurile de debit pentru control zilnic, cardul de credit pentru beneficii și urgențe, iar creditul online pentru investiții care îți pot schimba viața.

Sfaturi pentru gestionarea responsabilă a creditelor și cardurilor în 2025

Cum să folosești inteligent creditele și cardurile

Setează notificări în mobile banking pentru fiecare tranzacție

Folosește calculatorul de credite pentru a anticipa costurile reale

Verifică periodic extrasele și cursul valutar la plăți externe

Nu retrage numerar de pe cardul de credit decât în cazuri extreme

Compară tarife și comisioane, citește termenii și condițiile

Planifică-ți rambursările și nu depăși limita de credit

În 2025, mobile banking și internet banking sunt cele mai eficiente instrumente pentru a evita capcanele financiare. Activează notificările în aplicație pentru fiecare tranzacție – astfel vei ști exact când se apropie limita de credit sau când ai cheltuit peste buget. Dacă folosești un card de credit pentru cumpărături online, asigură-te că codul PIN este unic și nu îl împarți cu nimeni.

De ce merită să folosești calculatorul de credite?

Calculatorul de credite este esențial dacă analizezi un credit ipotecar sau un credit de refinanțare. Introdu suma dorită și vezi imediat cum ratele egale afectează bugetul lunar. De exemplu, pentru 100.000 de lei pe 5 ani cu dobândă 10%, aplicația îți arată că vei plăti aproximativ 2.125 lei/lună. Nu uita să incluzi și comisionul de administrare (0.5-1%) în calcule!

Cum să eviți suprataxele la plăți în valută

Verifică mereu cursul valutar în internet banking înainte de a plăti cu cardul de credit în euro sau dolari. Unele bănci aplică un markup de 2-3% față de cursul BNR. Dacă faci cumpărături frecvent de pe site-uri străine, un cont curent în valută sau un card cu conversie automată la curs BNR (precum Mastercard Platinum) te poate ajuta să economisești sume semnificative anual.

De ce să retragi numerar doar din contul tău

Retragerile de pe cardurile de credit atrag comisioane de până la 5% plus dobândă imediată. Dacă ai nevoie de cash, folosește întotdeauna cardurile de debit conectate la contul curent. Majoritatea aplicațiilor de mobile banking îți arată ATM-urile partenere cu retrageri gratuite. Atenție: chiar și așa, nu depăși 30% din venitul lunar pentru numerar.

Cum să alegi între două oferte

Compară tarifele și comisioanele cu atenție. Un credit standard cu comision de administrare de 0.7% poate fi mai avantajos decât unul fără comision, dar cu dobândă mai mare. La cardurile de credit, verifică dacă comisionul anual se aplică indiferent de utilizare sau este anulat dacă încasezi salariul în contul curent asociat.

De ce să-ți programezi rambursările

Folosește funcția de planificare din mobile banking pentru a seta reminder-uri de plată cu 2 zile înainte de scadență. La creditele de nevoi personale, plătește mereu rata lunară integrală pentru a reduce perioada totală. Dacă ai un card de credit, prioritizează plata sumei minime doar în cazuri extreme – altfel, dobânzile vor crește rapid.

Cum să protejezi accesul la conturi

Schimbă periodic codul PIN al cardurilor de credit și nu folosi date evidente (ex: 1234). Activează autentificarea în doi pași în internet banking și blochează tranzacțiile în valută dacă nu călătorești. Pentru cumpărături online, folosește opțiuni securizate precum Apple Pay sau Google Pay, care ascund detaliile cardului.

Cum să optimizezi contul de economii

Deschide un cont de economii cu dobândă fixă și transferă automat 10% din venitul lunar. Astfel, vei putea acoperi rata creditului în caz de șomaj sau cheltuieli neprevăzute. Dacă ai un credit imobiliar, unele bănci permit garantarea depozitelor pentru a reduce dobânda cu 0.5-1%.

Cum să eviți capcanele ascunse

Citește cu atenție termenii și condițiile pentru a identifica clauzele de penalizare. La creditele rapide, verifică dacă există perioadă de grație sau dacă dobânda se acumulează din prima zi. La cardurile de credit, atenție la ofertele cu plăți în rate fără dobândă – unele taxează comisioane de administrare ascunse.

Când să combini produsele financiare

Pentru proiecte mari (de exemplu, renovare și vacanță), folosește un credit online cu rate egale pentru cheltuiala principală și un card de credit cu perioadă de grație pentru plăți recurente. Asigură-te că suma totală a ratelor creditelor nu depășește 40% din venitul net. Utilizează calculatorul de credite pentru a testa diverse scenarii.

Cum să negociezi cu băncile

Dacă ai un istoric bun la o instituție financiară, solicită reducerea comisionului anual pentru cardul de credit sau scăderea dobânzii la creditul ipotecar. Majoritatea băncilor acceptă negocieri dacă încasezi salariul în contul curent asociat sau dacă folosești intens mobile banking.

Cum să gestionezi conturile multiple

Deschide pachete de cont curent separate pentru nevoi personale și cheltuieli recurente. De exemplu: un cont pentru facturi (cu card de debit), unul pentru economii și unul pentru cumpărături online. Folosește aplicația de internet banking pentru a transfera automat sume între conturi în fiecare lună.

Cum să reacționezi la fluctuațiile pieței

Dacă ai un credit ipotecar cu dobândă variabilă, monitorizează indicii IRCC prin aplicația băncii. În caz de creștere semnificativă, explorează opțiuni de refinanțare cu rate egale. Pentru cardurile de credit, ajustează limita de credit în funcție de venitul actual – nu o maximiza doar pentru că este disponibilă.

Cum să înveți din greșelile altora

Evită capcane comune: să cumperi produse inutile doar pentru cashback, să folosești cardul de credit pentru a plăti alte datorii sau să ignori termenii și condițiile din neatenție. Utilizează resurse gratuite precum calculatorul de credite și forumuri de specialitate pentru a lua decizii informate.