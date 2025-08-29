Costurile creditelor în lei au înregistrat o ușoară reducere vineri, după ce indicele de referință ROBOR la trei luni a coborât la 6,57% pe an, comparativ cu 6,60% înregistrat în ziua precedentă. Acest indicator rămâne esențial pentru calcularea ratelor la creditele de consum cu dobândă variabilă, arată datele furnizate de Banca Națională a României (BNR).

Vești pentru românii cu credite. ROBOR scade din nou! Ce se întâmplă cu ratele

Conform statisticilor oficiale, la începutul lui 2025, ROBOR la trei luni era de 5,92% pe an. De atunci, trendul s-a menținut volatil, cu ajustări succesive în funcție de condițiile pieței interbancare și de politica monetară aplicată de BNR. Scăderile recente arată o tendință de stabilizare în contextul presiunilor inflaționiste moderate.

Și alți indici importanți au consemnat scăderi ușoare. ROBOR la șase luni, utilizat ca reper pentru creditele ipotecare în lei, a ajuns la 6,72% pe an, de la 6,73% în ședința precedentă. La rândul său, ROBOR la 12 luni s-a situat vineri la 6,89%, în scădere de la 6,90% pe an, potrivit datelor din 28 august 2025. Aceste ajustări confirmă o ușoară relaxare a costului finanțărilor în lei, după o perioadă de valori ridicate care au pus presiune pe debitori.

Nivelul actual al IRCC

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele populației (IRCC), reglementat prin OUG 19/2019, acesta rămâne la 5,55% pe an. Valoarea este calculată ca medie a dobânzilor zilnice la tranzacțiile interbancare din primul trimestru al anului 2025 și este identică cu cea din trimestrul anterior. Acest indicator, aplicabil creditelor acordate consumatorilor, oferă un nivel mai redus comparativ cu ROBOR și continuă să reprezinte o alternativă importantă pentru cei care accesează împrumuturi cu dobândă variabilă.

Ce este ROBOR

Definiție simplă

ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate) reprezintă rata medie a dobânzilor la care băncile din România sunt dispuse să își acorde împrumuturi între ele, pe termen scurt. Practic, este prețul banilor în sistemul bancar românesc.

Cum se stabilește ROBOR

În fiecare zi lucrătoare, la ora 11:00, Banca Națională a României calculează media aritmetică a cotațiilor de dobândă afișate de 10 bănci selectate. Acesta devine ROBOR pentru acea zi.

Există mai multe tipuri de ROBOR, în funcție de scadență: la o zi, la o săptămână, la o lună, la trei luni, la șase luni și la nouă luni. Cel mai frecvent utilizat în contractele de credit este ROBOR la 3 luni sau la 6 luni.

Ce indică ROBOR

✔️ Costul banilor în piața interbancară

✔️ Încrederea dintre bănci

✔️ Evoluția inflației și deciziile de politică monetară ale BNR

Ce spun specialiștii despre ROBOR și IRCC

Mugur Isărescu, Guvernator BNR

„ROBOR și IRCC sunt indici care reflectă realități diferite, dar ambii sunt necesari pentru funcționarea sănătoasă a pieței financiare.”

Analiști financiari independenți

„Pentru persoanele fizice care au nevoie de predictibilitate, IRCC este o opțiune mai bună. Pentru cei care vor să beneficieze rapid de scăderile dobânzilor, ROBOR poate fi avantajos.”

ROBOR și IRCC nu sunt doar cifre abstracte, ci factori concreți care îți influențează rata lunară, bugetul și liniștea financiară. Înțelegerea diferențelor dintre ele, a modului de calcul și a impactului asupra creditelor tale te ajută să iei decizii mai bune, să negociezi mai inteligent și să fii pregătit pentru orice schimbare economică.

Indiferent de indicele ales, ține minte: educația financiară este cea mai bună formă de protecție împotriva surprizelor neplăcute. Cu cât știi mai multe despre ROBOR și IRCC, cu atât vei gestiona mai înțelept ratele și vei avea mai multă siguranță în viața ta de zi cu zi.