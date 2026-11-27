Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat pe 25 noiembrie proiectul de regulament pentru noile conturi de economii și investiții, prevăzute să funcționeze de la 1 ianuarie 2027. Pentru persoanele care vor pune bani în aceste conturi, legea permite retragerea când li se deschide dreptul la pensie sau după ce împlinesc 65 de ani, oricare moment vine primul.

Dreptul la pensie poate fi pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie de invaliditate. Din acel moment, titularul poate cere toți banii sau numai o parte din ei, potrivit legii care înființează conturile. Faptul că banii provin și din vânzarea unor investiții nu schimbă momentul de la care pot fi retrași.

Conturile sunt o formă voluntară de economisire, separată de pensie. Proiectul ASF nu permite administratorului să ceară o sumă minimă la deschidere, plăți la intervale fixe sau un număr minim de depuneri pe an. Banii pot fi puși de titular sau, după caz, de angajator.

Când pot fi scoși banii din cont

Legea leagă retragerea de primul dintre cele două momente: deschiderea unuia dintre drepturile la pensie enumerate mai sus sau împlinirea vârstei de 65 de ani. Astfel, cine dobândește mai devreme dreptul la pensie nu trebuie să aștepte 65 de ani; cine ajunge primul la această vârstă poate cere retragerea atunci. Legea nu prevede retragerea înaintea acestor momente.

Tot până la primul dintre cele două momente se pot face depuneri în cont. După aceea, titularul hotărăște cât solicită la retragere; regula nu îl obligă să scoată întreaga sumă dintr-o dată.

Aceste conturi nu sunt pensii facultative din Pilonul III. Pentru pensia facultativă, legea prevede deschiderea dreptului la 60 de ani și o condiție privind suma acumulată. În anumite situații, banii pot fi plătiți dintr-o dată sau în rate pe cel mult cinci ani.

Impozitul depinde de tipul de cont ales

Legea prevede două tipuri de cont. La CEI-S, venitul obținut la retragere este scutit de impozitul pe venit. La CEI-D, impozitul final este de 10% din suma retrasă, nu doar din câștig: pentru o retragere de 1.000 de lei, impozitul ar fi 100 de lei.

Înainte de deschiderea contului, administratorul trebuie să prezinte în română costurile, investițiile permise, riscurile și condițiile de transfer și moștenire. Proiectul ASF nu stabilește un plafon numeric pentru comisioane, ci cere publicarea lor integrală și raportarea lor la serviciile oferite. Suma care va rămâne în cont depinde și de rezultatul investițiilor, nu numai de cât a fost depus.

Regulile finale trebuie adoptate înainte de lansare

Legea nr. 202/2026 a fost publicată la 15 octombrie 2026, după votul Camerei Deputaților din 16 septembrie. Ea există deja; documentul aflat acum în consultare este regulamentul ASF care detaliază funcționarea conturilor.

Observațiile la proiect pot fi trimise până la 11 decembrie 2026, inclusiv. După consultare, Consiliul ASF trebuie să adopte regulamentul final, iar băncile și firmele de investiții autorizate să administreze portofolii vor putea gestiona conturile. Aplicarea regulilor de funcționare este prevăzută de la 1 ianuarie 2027.