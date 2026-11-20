Banca Națională a României (BNR) va pune în vânzare din 23 noiembrie 2026 două coli pentru colecționari cu bancnote de 5 lei: una cu patru bancnote, la 80 de lei, și alta cu 54 de bancnote, la 1.000 de lei. Rezervările online se deschid în aceeași zi, la ora 9:00, potrivit anunțului publicat de BNR la 20 noiembrie.

Cei 5 lei înscriși pe fiecare bancnotă nu sunt prețul de vânzare. Cele patru bancnote însumează 20 de lei, iar cele 54 însumează 270 de lei, față de prețurile de 80 și, respectiv, 1.000 de lei ale colilor.

Ce intră în prețul celor două coli

La coala mică, cumpărătorul plătește cu 60 de lei peste suma înscrisă pe bancnote. La coala mare, diferența este de 730 de lei. Aceste diferențe nu reprezintă un câștig pentru cumpărător, ci arată cât costă produsul de colecție peste valoarea bancnotelor din el.

Ambele prețuri includ TVA și certificatul de autenticitate. Coala cu patru bancnote vine într-un plic personalizat, iar cea cu 54 de bancnote, într-un tub personalizat. Certificatul este redactat în română, engleză și franceză și cuprinde seriile bancnotelor, precum și semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

BNR a aprobat 10.000 de exemplare pentru coala mică și 1.000 pentru cea mare. Bancnotele au aceleași caracteristici tehnice ca bancnotele de 5 lei aflate în circulație, dar sunt așezate în coli și au serii consecutive. BNR nu prezintă aceste produse drept o emisiune dedicată jocului GTA VI, cu care lansarea lor a fost asociată.

Când se pot rezerva și unde se vând

Formularele de rezervare pentru cele două variante vor putea fi folosite din 23 noiembrie, ora 9:00, în limita stocului alocat rezervărilor online. Epuizarea acestui stoc nu înseamnă că toate colile au fost vândute: cumpărarea directă de la ghișeu rămâne posibilă.

Vânzarea la ghișee începe tot pe 23 noiembrie, la sucursalele regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Pentru cumpărarea directă de la aceste ghișee nu este necesară o rezervare prealabilă.