Ca să lucrezi mai eficient și să-ți gestionezi mai bine banii, începe cu somn suficient, apoi fă loc dimineața pentru lumină, puțină mișcare, o prioritate de lucru și verificarea plăților apropiate. Pașii te pot ajuta să-ți organizezi ziua și să vezi ce bani îți trebuie până la următoarea încasare, dar nu îți garantează un salariu mai mare.

Șapte obiceiuri, în ordinea în care le poți face

Pregătește somnul din seara dinainte. Majoritatea adulților sănătoși au nevoie de aproximativ 7-9 ore de somn pe noapte. Lipsa somnului poate îngreuna concentrarea. CDC recomandă ore de culcare și trezire cât mai constante. După ce te trezești, stai la lumina zilei. CDC recomandă să primești lumină naturală cam 30 de minute, în orele de la începutul zilei. Poți folosi o parte din drumul spre serviciu sau o ieșire afară; nu ai nevoie de o oră fixă de trezire. Mișcă-te puțin. O plimbare de 5-10 minute este un început practic într-o dimineață aglomerată. O sinteză publicată în 2025 în British Journal of Sports Medicine a găsit îmbunătățiri ale unor rezultate legate de gândire după exercițiu. Calitatea multor analize incluse a fost însă slabă, așa că o plimbare nu promite același efect fiecărui om. Alege ce vrei să termini. Scrie unul până la trei rezultate concrete, nu o listă lungă de intenții. Un angajat poate alege sarcina care cere cea mai multă atenție; un antreprenor, lucrarea promisă unui client. Pregătește și răspunsul la o piedică: „Dacă apare un mesaj care nu este urgent, îl citesc după ce termin sarcina aleasă”. O analiză a 642 de teste, publicată online în 2024 în European Review of Social Psychology, a găsit efecte mici până la moderate pentru planurile care leagă o situație precisă de o acțiune. Apără primul interval de lucru. Oprește notificările care nu sunt necesare și începe cu prioritatea aleasă; lasă mesajele neurgente pentru un interval separat. Poți face apoi o pauză scurtă înaintea următoarei sarcini. O analiză publicată în PLOS ONE în 2021, bazată pe 158 de studii, a găsit o legătură moderată între organizarea timpului și rezultatele la muncă, nu o garanție că acest program va funcționa identic pentru toți. Verifică banii timp de cinci minute. Uită-te la soldul disponibil și la cheltuielile recente, apoi notează facturile, ratele și plățile automate care vin înaintea următoarei încasări. Într-un calendar al plăților treci suma și data fiecăreia, alături de încasările așteptate. Consumer Financial Protection Bureau recomandă să incluzi în buget și cheltuielile mai rare, nu doar pe cele lunare. Hotărăște ce plată pregătești. Dacă banii acoperă obligațiile apropiate, poți programa o factură sau un transfer către rezerva pentru cheltuieli neprevăzute. Verifică întâi ce rămâne în cont după plățile automate: un transfer către economii făcut prea devreme te poate lăsa fără bani pentru o scadență.

Cât poți cheltui până la următoarea încasare

La un sold de 6.000 de lei, de exemplu, nu porni de la ideea că toată suma este liberă. Notează în ordinea datelor fiecare încasare sigură și fiecare factură, rată ori plată automată care vine înaintea următorului salariu sau a plății unui client. Adaugă și suma pe care vrei să o păstrezi pentru cheltuieli neprevăzute.

Ce treci în calendar Data Suma în lei Intră sau iese din cont Soldul de pornire Ziua verificării 6.000, în acest exemplu Disponibil la început Salariu sau plată sigură de la client Data încasării Suma confirmată Intră Facturi și rate Scadența fiecăreia Suma de plată Iese Plăți automate Data debitării Suma de plată Iese Rezervă pentru neprevăzute Data la care o pui deoparte Suma aleasă Nu o socotești liberă

Calculul se face în ordinea datelor: pornești de la cei 6.000 de lei, adaugi numai încasările certe care au avut loc până la data verificată și scazi toate plățile ajunse la scadență, apoi rezerva aleasă. Repetă calculul la fiecare scadență. Dacă o factură vine înaintea salariului, salariul nu poate acoperi acea plată doar fiindcă apare în totalul lunii.

Dacă banii nu ajung la una dintre date, verifică dacă poți schimba scadența prin înțelegere cu cel căruia îi datorezi plata. Nu socoti o încasare încă nesigură și nu lăsa un transfer automat către economii să consume banii unei facturi. Pentru plățile online, ghidul CFPB recomandă pregătirea plății cu 2-3 zile înainte de scadență; este un reper pentru evitarea întârzierii, nu un termen legal valabil pentru toate facturile din România.

Cum arată rutina în două programe diferite

Un angajat cu program de zi poate păstra ore de somn cât mai constante, poate folosi drumul spre muncă pentru lumină naturală și o plimbare, apoi își poate scrie prioritatea înainte să deschidă mesajele neurgente. Verificarea de cinci minute a contului și a plăților poate avea loc înainte de începerea lucrului.

Pentru cine lucrează noaptea, somnul de după tură are prioritate față de o rutină făcută la o anumită oră. CDC recomandă un loc de dormit întunecat și liniștit și, dacă se poate, un pui de somn înaintea turei următoare. După trezire, pașii pot fi scurtați la puțină mișcare, o prioritate și verificarea plăților. Un părinte cu dimineți aglomerate poate păstra aceeași ordine, chiar dacă are la dispoziție doar un interval scurt, și poate pregăti de seara lista plăților.

Când munca mai eficientă poate aduce bani în plus

Un angajat poate folosi rezultatele concrete într-o discuție despre salariu, bonus sau promovare. Un antreprenor poate câștiga mai mult dacă timpul eliberat se transformă în muncă plătită de clienți. În ambele cazuri, este nevoie de o cale prin care rezultatul muncii să fie plătit; rutina singură nu stabilește venitul.

OECD a arătat într-un raport din 2021 că productivitatea și venitul real din muncă au crescut în ritmuri diferite în aproximativ două treimi dintre țările analizate, din 1990 încoace. O zi mai bine organizată poate însemna doar mai puțin timp pierdut sau plăți făcute la timp, fără o mărire de salariu.

Întrebări frecvente

Trebuie să mă trezesc la 5 dimineața?

Nu. Recomandările despre somn privesc durata și orele cât mai constante, nu o oră de trezire potrivită tuturor. Dacă te trezești mai devreme, dar dormi mai puțin, concentrarea poate avea de suferit.

Câtă mișcare trebuie să fac dimineața?

Nu trebuie să faci toată mișcarea dimineața. Organizația Mondială a Sănătății le recomandă adulților să facă, într-o săptămână, 150-300 de minute de mișcare la ritm moderat sau 75-150 de minute la ritm intens, precum și exerciții de forță în minimum două zile.

Ajută exercițiile de atenție?

O analiză a 111 studii, publicată online în 2023 în Health Psychology Review, a găsit îmbunătățiri mici până la moderate ale unor forme de atenție după practicarea repetată a acestor exerciții. Nu a găsit îmbunătățiri pentru toate tipurile de memorie sau pentru viteza de procesare.

Cât trebuie să pun deoparte pentru urgențe?

Nu există o sumă potrivită pentru toate gospodăriile. CFPB recomandă o țintă concretă și contribuții regulate la o rezervă pentru cheltuieli neplanificate; suma aleasă depinde de venituri, plăți și riscurile gospodăriei.

Surse verificate la 1 noiembrie 2026: NHS, Sleep problems; CDC/NIOSH, Improve Sleep și recomandările pentru lucrul în ture; Organizația Mondială a Sănătății, ghidul de activitate fizică din 2020; Consumer Financial Protection Bureau, Assess your spending, Your Money, Your Goals și ghidul pentru fondul de urgență; European Review of Social Psychology, The When and How of Planning, publicat online în 2024; PLOS ONE, Does time management work?, 2021; British Journal of Sports Medicine, Effectiveness of exercise for improving cognition, memory and executive function, 2025; Health Psychology Review, Mindfulness enhances cognitive functioning, publicat online în 2023; OECD, Compendium of Productivity Indicators 2021.