Poți cere bani înapoi pentru un credit cu dobândă legată de ROBOR dacă dovedești un calcul greșit, o clauză nelegală sau un prejudiciu produs de încălcarea regulilor de concurență. Primul pas este să compari contractul și istoricul ratelor, apoi să ceri băncii, în scris, explicații sau recalcularea; creșterea ROBOR nu îți aduce singură despăgubiri.

Când poți contesta dobânda

Banca trebuie să folosească indicele, marja și datele de schimbare a dobânzii trecute în contract. Dacă a schimbat marja care trebuia să rămână fixă ori a aplicat altă regulă de calcul, poți cere explicații și corectarea sumelor. Separat, Legea nr. 193/2000 îți permite să contești o clauză pe care nu ai negociat-o și care creează un dezechilibru mare în defavoarea ta.

Pentru despăgubiri cerute din cauza încălcării regulilor de concurență, trebuie să arăți ce pierdere ai avut și legătura ei cu încălcarea. Consiliul Concurenței a anunțat că, la 5 iunie 2026, a decis amenzi de 3,73 miliarde de lei pentru 10 bănci în cazul stabilirii ROBOR. Amenzile nu se împart între clienți și nu stabilesc pierderea fiecăruia.

Cum verifici calculul băncii

Pentru contractele de credit pentru consumatori cărora li se aplică OUG nr. 50/2010, dobânda variabilă este formată din indicele de referință, precum ROBOR, plus o marjă fixă. Contractul trebuie să arate când și cum se schimbă dobânda, atât la creșterea, cât și la scăderea indicelui. Poți cere gratuit băncii graficul de rambursare, cât timp creditul este în derulare.

Pentru fiecare perioadă, iei suma pe care o mai aveai de rambursat, aduni ROBOR și marja din contract și aplici dobânda rezultată la acea sumă. Ții cont și de numărul de zile: contractul poate folosi zilele efective raportate la 365 sau 366 de zile ori calculul cu 30 de zile raportate la 360. Compari dobânda obținută cu graficul, extrasul de cont și notificările de schimbare a dobânzii.

De exemplu, pentru un sold ales doar ca exemplu de 120.000 de lei și o perioadă calculată după regula 30/360, dobânda perioadei este 120.000 × (ROBOR + marja contractuală)/100 × 30/360. Din rezultat nu se poate obține rata completă fără indicele, marja, numărul ratelor rămase și felul rambursării din contract: rata include și o parte din împrumutul de returnat. Calculul se repetă pentru fiecare perioadă contestată.

Pașii de la acte la reclamație

Strânge documentele. Păstrează contractul inițial, actele adiționale, graficele de rambursare, extrasele de cont, notificările privind dobânda și istoricul ratelor plătite. Dacă ai refinanțat sau închis creditul, adaugă actele care dovedesc acest lucru. Notează diferențele. Pentru fiecare perioadă contestată, trece soldul, indicele și marja prevăzute în contract, dobânda calculată de bancă și suma plătită. Dacă invoci o clauză nelegală sau încălcarea concurenței, arată ce pierdere îți atribui acelei probleme, nu doar că ROBOR a crescut. Trimite reclamația la bancă în scris. Cere număr de înregistrare, atașează copii ale actelor și precizează dacă soliciți explicații, recalcularea ratelor sau restituirea unei sume. Banca trebuie să înregistreze reclamația și să răspundă în cel mult 30 de zile. Alege unde continui dacă răspunsul nu rezolvă problema. După încercarea de rezolvare cu banca, poți depune o cerere la CSALB dacă nu primești răspuns în 30 de zile ori răspunsul nu te mulțumește. Procedura este voluntară, gratuită pentru consumator și durează cel mult 90 de zile. Poți sesiza și ANPC prin portalul său electronic; controlul ANPC nu înseamnă că primești automat suma cerută. Pregătește cererea pentru instanță dacă urmărești recuperarea prejudiciului. Păstrează reclamația, dovada depunerii, răspunsul băncii și calculele care susțin suma. Verifică termenul aplicabil temeiului pe care îți bazezi cererea înainte de a începe procesul.

Model scurt de reclamație: „Solicit verificarea dobânzii pentru perioadele [lunile], potrivit contractului nr. [număr]. Vă rog să îmi comunicați indicele, marja, soldul și metoda de calcul folosite pentru fiecare perioadă, să explicați diferențele indicate în tabelul anexat și, dacă se confirmă, să recalculați ratele și să restituiți suma plătită în plus. Anexez contractul, graficele și extrasele relevante și solicit număr de înregistrare și răspuns în scris.”

Cât poți cere și ce termen ai

Nu există o despăgubire fixă pentru un credit cu ROBOR. Pentru o pierdere legată de încălcarea concurenței, compari ce ai plătit cu ce ai fi datorat dacă încălcarea nu ar fi avut loc, folosind un calcul pe care îl poți susține cu dovezi. Legea actuală nu stabilește IRCC ca indice care înlocuiește automat ROBOR în acest calcul. Pot intra în cerere și alte pierderi dovedite, precum și dobânda aferentă.

Pentru acțiunile de despăgubire întemeiate pe încălcarea concurenței, OUG nr. 170/2020 prevede un termen de 5 ani. El nu începe până când persoana nu află că a avut loc încălcarea, ce prejudiciu există și cine a făcut-o. La calcul contează și când s-a oprit încălcarea. Termenul se suspendă în timpul investigației autorității de concurență, potrivit regulilor din ordonanță. Acesta este termenul pentru despăgubiri privind concurența, nu un termen unic pentru orice contestație a dobânzii.

Cât poate costa procesul

Taxa de timbru este suma plătită pentru judecarea unor cereri. Pentru o acțiune evaluabilă în bani care nu beneficiază de scutire, OUG nr. 80/2013 stabilește taxa după suma cerută:

Suma cerută, în lei Taxa de timbru, în lei Până la 500 8% din sumă, minimum 20 Între 501 și 5.000 40 + 7% din ce depășește 500 Între 5.001 și 25.000 355 + 5% din ce depășește 5.000 Între 25.001 și 50.000 1.355 + 3% din ce depășește 25.000 Între 50.001 și 250.000 2.105 + 2% din ce depășește 50.000 Peste 250.000 6.105 + 1% din ce depășește 250.000

La o cerere de 10.000 de lei, aleasă doar ca exemplu, calculul din tabel este 355 de lei plus 5% din cei 5.000 de lei care depășesc pragul. Rezultatul este 605 lei. Nu înseamnă că această taxă se plătește pentru orice proces cu banca: art. 29 alin. (1) lit. f) din aceeași ordonanță scutește cererile privind protecția drepturilor consumatorilor când persoana fizică reclamă un operator economic care i-a prejudiciat drepturile și interesele legitime. Încadrarea unei cereri de despăgubire pentru încălcarea concurenței trebuie verificată după obiectul ei, nu presupusă din faptul că împrumutul este un credit de consum.

Se pot adăuga costul avocatului și al unei expertize financiare. Dacă pierzi procesul, poți fi obligat să plătești și cheltuielile de judecată ale băncii. Pentru avocat și expertiză nu există un tarif unic în acest ghid.

Întrebări frecvente

Mai pot cere bani dacă am închis sau refinanțat creditul?

Închiderea creditului nu stinge automat posibilitatea unei cereri. Ai nevoie de dovada plăților și trebuie respectat termenul aplicabil cererii tale.

Trebuie să aștept o decizie definitivă a Consiliului Concurenței?

Poți introduce o acțiune potrivit regulilor actuale și înaintea unei decizii definitive, dar trebuie să îți dovedești cererea. Dacă decizia de constatare a încălcării devine definitivă, instanța care judecă despăgubirea este ținută de acea constatare; pierderea ta rămâne de stabilit.

Pot cere acum înlocuirea ROBOR cu IRCC în baza proiectului de lege?

Nu. Proiectul L447/2026 a fost adoptat de Senat la 14 octombrie 2026, iar la 2 noiembrie era trimis Camerei Deputaților, fără să fie lege în vigoare. Înlocuirea indicelui și termenul propus de 45 de zile pentru cerere nu se aplică acum.

Plătesc impozit pe despăgubire?

ANAF a precizat la 17 octombrie 2018 că despăgubirea primită de o persoană fizică pentru o pagubă materială nu este venit impozabil. Dacă primești separat și dobândă, tratamentul fiscal al acelei sume trebuie verificat distinct.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: OUG nr. 50/2010; Legea nr. 193/2000; OUG nr. 170/2020; OUG nr. 80/2013; comunicatul Consiliului Concurenței din 10 iunie 2026; informațiile CSALB privind procedura; manualul ANPC pentru reclamații; proiectul L447/2026 și stadiul său la Senat; avizul BNR din 14 iulie 2026; precizarea ANAF din 17 octombrie 2018.