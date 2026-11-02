Un apartament cumpărat cu 75.000 de euro poate ajunge la un cost estimat de 87.000 de euro dacă, după achiziție, sunt necesare reparații neprevăzute de aproximativ 12.000 de euro. Scenariul a fost prezentat pentru Adevărul de Cosmin Răileanu, antreprenor în domeniul materialelor de construcții, iar totalul nu include cheltuielile tranzacției.

Pentru cumpărător, cei 75.000 de euro reprezintă doar prețul locuinței din acest exemplu. Lucrările estimate la 60.000 de lei, echivalentul aproximativ a 12.000 de euro, ridică bugetul înainte de plata actelor și a altor costuri legate de mutare.

Răileanu este directorul general al IND CEMA INTERNATIONAL și fondatorul brandului Vindem-ieftin.ro, lansat în 2014, potrivit profilului publicat de Fundația Romanian Business Leaders.

Cum ajung reparațiile la 60.000 de lei

Estimarea lui Răileanu împarte cheltuiala între instalații, baie și refacerea suprafețelor, la care adaugă bani pentru lucrări neprevăzute.

Lucrare sau cheltuială Sumă estimată, lei Instalația electrică și reparațiile aferente 12.000 Baia și protecția împotriva infiltrațiilor 15.000 Instalațiile sanitare 8.000 Pardoselile, pereții și finisajele 18.000 Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute 7.000

Cei 60.000 de lei nu sunt un preț valabil pentru orice apartament. Suprafața, starea locuinței și lucrările necesare schimbă bugetul; în acest scenariu nu sunt stabilite nici costurile separate ale materialelor, manoperei și TVA.

Ca repere distincte, Răileanu estimează refacerea instalației electrice într-un apartament cu două camere la între 5.000 și 12.000 de lei. Pentru o baie în care trebuie refăcute protecția împotriva infiltrațiilor, instalațiile și finisajele, intervalul indicat este între 8.000 și 15.000 de lei sau mai mult, în funcție de lucrări.

O comparație cu o reducere obținută la cumpărare cere și prețul cerut inițial. Pentru ca reparațiile de aproximativ 12.000 de euro să depășească reducerea cu 7.000 de euro, reducerea ar trebui să fie de 5.000 de euro, de la 80.000 la 75.000 de euro. Prețul de 80.000 de euro rezultă doar din acest calcul, nu este un preț cerut confirmat.

Ce se plătește peste preț și reparații

Cei 87.000 de euro nu includ cheltuielile pentru acte sau o eventuală locuire temporară în timpul renovării. Cumpărătorul are de bugetat onorariul notarului, iar pentru înscrierea dreptului de proprietate, tariful din lista ANCPI publicată în 2026 este de 0,15% din valoarea trecută în act, pentru o persoană fizică.

Serviciu ANCPI Tarif Înscrierea dreptului de proprietate pentru o persoană fizică 0,15% din valoarea din act Extras de carte funciară pentru informare 20 sau 25 de lei Extras de carte funciară pentru autentificare 40 de lei Certificat de sarcini 100 de lei

Aceste servicii nu se plătesc toate automat la fiecare cumpărare. După înscrierea în cartea funciară, serviciul include gratuit un extras pentru informare, potrivit acelorași tarife ANCPI. Onorariul notarial trebuie calculat pentru tranzacția concretă; dacă locuința este cumpărată prin credit, pot apărea și costuri pentru evaluare, asigurări, bancă și înscrierea ipotecii.

Impozitul pe transferul unei proprietăți din patrimoniul personal este obligația vânzătorului, nu un cost standard al cumpărătorului. Notarul îl calculează și îl încasează înainte de semnarea actului, potrivit Codului fiscal.

Ce poate verifica un cumpărător înainte de avans

Urmele de umezeală, vopseaua umflată sau diferențele dintre finisaje pot indica lucrări ascunse. Instalațiile și starea clădirii pot aduce costuri pe care prețul de vânzare nu le arată.

La vizionare, cumpărătorul poate verifica scurgerile, presiunea apei, prizele, tabloul electric și felul în care se închid ferestrele.

Înainte de avans, poate cere verificarea instalațiilor de către specialiști și un calcul al lucrărilor care separă materialele, manopera și TVA. Răileanu estimează o inspecție tehnică independentă de la 1.400 de lei la peste 5.000 de lei, în funcție de servicii; verificarea structurii se poate plăti separat.

Înainte de semnare, trebuie confruntate actul de proprietate, cartea funciară și planurile locuinței cu situația din teren. Trebuie lămurite și datoriile către asociația de proprietari și furnizorii de utilități, precum și actele pentru modificările făcute în apartament.

Dacă apar fisuri importante sau au fost scoși pereți care ar putea susține clădirea, evaluarea structurii revine unui expert tehnic atestat. Costurile identificate pot fi discutate înainte de semnarea contractului, când cumpărătorul încă își poate stabili bugetul pentru locuință și lucrări.