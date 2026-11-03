Dacă zborul tău ajunge la destinație cu cel puțin trei ore întârziere, poți cere companiei aeriene o compensație fixă între 250 și 600 de euro, în funcție de distanță și de cauza întârzierii. Dacă zborul este anulat, dreptul la compensație depinde și de momentul în care ai fost anunțat; în ambele cazuri, cererea se trimite mai întâi companiei care trebuia să facă zborul.

Compensația este separată de prețul biletului și de cheltuielile pentru masă, hotel sau transport. Cele trei sume pot fi cerute pentru motive diferite: întârzierea ori anularea zborului, renunțarea la călătorie în condițiile prevăzute de regulile europene și asistența pe care compania nu ți-a oferit-o.

Pentru ce zboruri poți cere compensație

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 se aplică zborurilor care pleacă din UE, indiferent de compania aeriană. Acoperă și zborurile din afara UE către UE, dacă sunt operate de o companie aeriană din UE. Drepturile se aplică și călătoriilor legate de Islanda, Norvegia și Elveția.

Dacă toate zborurile de legătură sunt pe aceeași rezervare, contează întârzierea la destinația finală. Pentru suma fixă, distanța se măsoară în linie dreaptă de la primul aeroport de plecare până la destinația finală, nu prin adunarea distanțelor fiecărui zbor.

Cât poți primi dacă ajungi târziu

Pragul de trei ore se verifică la sosire, nu la plecare. Compensația depinde de traseu și de întârzierea la destinația finală. Comisia Europeană indică următoarele sume:

Tipul zborului Întârziere la sosire Compensație Cel mult 1.500 km Cel puțin 3 ore 250 euro În UE, peste 1.500 km Cel puțin 3 ore 400 euro Alte zboruri, între 1.500 și 3.500 km Cel puțin 3 ore 400 euro Între UE și o țară din afara UE, peste 3.500 km Cel puțin 3 ore, dar sub 4 ore 300 euro Între UE și o țară din afara UE, peste 3.500 km Cel puțin 4 ore 600 euro

De exemplu, ai plătit 100 de euro pe un zbor de 1.400 km, iar avionul a ajuns cu trei ore și zece minute întârziere. Distanța intră în prima categorie, deci poți cere 250 de euro dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții. Prețul de 100 de euro nu se scade din compensație.

Într-un alt exemplu, pierzi o legătură, dar ambele zboruri sunt pe aceeași rezervare. Dacă distanța în linie dreaptă de la primul aeroport până la destinația finală este de 3.200 km și ajungi cu trei ore și 20 de minute târziu, suma este de 400 de euro, dacă operatorul nu dovedește un motiv care îl scutește de plată. Nu aduni kilometrii parcurși de fiecare avion.

Când anularea nu aduce suma fixă

Dacă zborul este anulat, nu primești compensația fixă atunci când ai fost anunțat cu cel puțin 14 zile înainte. Dacă ai fost anunțat cu 7 până la 14 zile înainte, compania nu o datorează dacă zborul oferit în loc pleacă cu cel mult două ore mai devreme și ajunge cu mai puțin de patru ore mai târziu. Pentru un anunț făcut cu mai puțin de 7 zile înainte, limitele sunt de cel mult o oră mai devreme la plecare și mai puțin de două ore mai târziu la sosire.

Dacă îți oferă alt zbor, compania poate să îți dea o compensație mai mică cu 50% dacă ajungi după ora inițială cu maximum două, trei sau patru ore, după distanță. De exemplu, un zbor de 2.000 km în UE este anulat cu mai puțin de 7 zile înainte. Zborul oferit pleacă cu două ore mai devreme și ajunge cu două ore și jumătate mai târziu: compensația de 400 de euro se poate reduce la 200 de euro, deoarece sosirea se încadrează în limita de trei ore pentru această distanță.

Compania poate fi scutită de compensația fixă dacă dovedește că a existat o împrejurare neobișnuită, că aceasta a provocat întârzierea ori anularea și că urmarea nu putea fi evitată prin măsuri rezonabile. Vremea care nu permite zborul sau o grevă din afara companiei pot fi astfel de cauze, dar fiecare caz se verifică separat.

Ce primești în aeroport și când ceri biletul înapoi

La plecare, compania trebuie să ofere mese, băuturi și două comunicări gratuite după o așteptare de două ore pentru zborurile de cel mult 1.500 km, trei ore pentru zborurile în UE de peste 1.500 km și celelalte zboruri între 1.500 și 3.500 km, respectiv patru ore pentru celelalte zboruri. Dacă plecarea se mută pentru ziua următoare, trebuie să ofere cazare și transport între aeroport și locul cazării.

Asistența rămâne datorată chiar și atunci când cauza întârzierii ori anulării scutește compania de compensația fixă. Dacă nu primești asistență și plătești singur masa, cazarea sau transportul necesar, poți cere înapoi cheltuielile rezonabile. Păstrează bonurile și facturile.

La o întârziere de cel puțin cinci ore la plecare, poți renunța la călătorie și cere rambursarea biletului. Dacă zborul este anulat, poți alege între rambursarea biletului, un alt zbor cât mai curând sau unul la o dată ulterioară, în condițiile regulii europene. Rambursarea biletului trebuie făcută în șapte zile; cele cinci ore petrecute la plecare nu dau automat dreptul și la compensația fixă.

Cum ceri banii și ce dovezi păstrezi

Pregătește biletul, codul rezervării și cartea de îmbarcare. Păstrează numărul zborului, aeroporturile, orele programate și cele reale, mesajul prin care ai fost anunțat de anulare, motivul comunicat de companie, corespondența cu aceasta și bonurile pentru cheltuielile cerute înapoi. Dacă poți obține dovada orei la care s-a deschis ușa avionului, păstreaz-o: acesta este momentul folosit pentru stabilirea sosirii.

Verifică dacă traseul intră sub regulile europene. Pentru o întârziere, notează ora sosirii la destinația finală; pentru o anulare, notează când ai fost anunțat și orele zborului oferit în loc. Stabilește separat ce ceri: compensația fixă, rambursarea biletului dacă ai ales-o în condițiile de mai sus și cheltuielile necesare pentru care ai bonuri. Trimite o cerere scrisă companiei care a operat sau trebuia să opereze zborul, prin formularul ei ori prin formularul european de plângere. Atașează dovezile, indică suma cerută și contul pentru plată, apoi păstrează confirmarea trimiterii. Dacă răspunsul nu este satisfăcător sau nu vine, trimite plângerea și dovada cererii inițiale organismului competent din țara în care a avut loc incidentul. Pentru un incident în România, acesta este ANPC.

Un model scurt de cerere poate fi adaptat astfel: „Pentru zborul [număr], din [data], pe ruta [plecare, destinație], am ajuns la destinația finală la [ora], față de ora programată [ora]. Solicit compensația de [sumă] euro pentru distanța de [distanță] km. Solicit separat [rambursarea biletului/cheltuielile necesare], dacă este cazul. Atașez rezervarea, cartea de îmbarcare, dovezile privind orele zborului și bonurile. Vă rog să îmi comunicați răspunsul și să faceți plata în contul [cont].” Pentru anulare, înlocuiește orele sosirii cu data anunțului și cu orele zborului oferit în loc.

Ce faci dacă firma refuză sau nu răspunde

Formularul de plângere publicat de ANPC indică șase săptămâni fără răspuns de la companie înainte de sesizarea autorității. Pagina Comisiei Europene indică două luni. Acestea sunt repere pentru pasul următor, nu un termen unic de depunere stabilit de regulament; păstrează dovada datei la care ai trimis cererea.

Pentru un incident în România, poți folosi formularul UE de plângere din platforma ANPC. Depunerea online cere înregistrarea și aprobarea contului. ANPC supraveghează respectarea drepturilor pasagerilor, dar plângerea nu garantează plata compensației individuale; pentru recuperarea banilor pot fi necesare soluționarea alternativă a litigiului sau instanța. Legea națională aplicabilă spune cât timp ai pentru a merge în instanță. Regulamentul european nu dă acest termen.

Întrebări frecvente

Am cumpărat biletul prin agenție sau am zburat cu un charter. Cui cer compensația?

Cererea pentru compensația fixă și asistență se adresează companiei care a făcut sau trebuia să facă zborul. Cumpărarea biletului printr-o agenție nu înlătură această obligație.

Am pierdut un alt zbor, cumpărat pe bilet separat. Cine plătește?

Prima companie poate datora compensație pentru întârzierea propriului zbor, dacă acesta îndeplinește condițiile. Compania celui de-al doilea zbor nu datorează automat compensație pentru legătura pierdută de pe un bilet separat.

Pot fi obligat să accept un voucher?

Nu. Poți primi compensația în bani, prin transfer, prin ordin de plată ori prin cec. Un voucher se poate folosi doar dacă îți dai acordul în scris.

O problemă tehnică a avionului anulează dreptul la compensație?

Nu automat. O defecțiune obișnuită, descoperită la întreținere sau legată de activitatea normală a companiei, nu este, de regulă, un motiv care o scutește de plată.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: Regulamentul (CE) nr. 261/2004; orientările Comisiei Europene din 25 septembrie 2024; pagina Comisiei Europene despre drepturile pasagerilor, verificată la 21 septembrie 2026; Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006; formularul european de plângere publicat de ANPC; platforma de servicii online ANPC.