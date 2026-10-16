La școala Cabriolet din Turda, pregătirea practică pentru categoria D ajunge la 50 de ore pentru candidații care dețin categoria B de peste un an. Pe lângă școlarizare, bugetul include documentele medicale, eliberarea permisului și folosirea autobuzului la examen; orele suplimentare se achită separat.

Categoria D acoperă vehiculele pentru transportul persoanelor care au peste opt locuri pentru pasageri, fără scaunul șoferului. Pregătirea diferă în funcție de permisul existent și de vechimea acestuia, atât la volan, cât și în sala de curs.

Costul cursurilor trebuie separat de cheltuielile pentru examen

Ca reper general pentru școlile auto, Radio Impuls arăta că tarifele publicate la 28 aprilie 2025 se situau între 2.000 și 3.000 de lei. Aceste pachete includeau 24 de ore teoretice și 30 de ore practice, iar prețul varia după școală, modelul mașinii și transmisia manuală sau automată. Reperul privește școlarizarea auto în general, nu un tarif specific pentru autobuz.

Separat de cursuri se achitau avizul medical, înscrierea și închirierea vehiculului pentru examen. Orele suplimentare de conducere aveau un reper general de aproximativ 200 de lei. Pentru candidații respinși la proba practică era prevăzută efectuarea, contra cost, a încă șase ore de conducere înaintea unei noi încercări.

La școala Cabriolet din Turda, pregătirea pentru categoria D este oferită distinct posesorilor categoriei B și celor care au categoriile B și C. Plata poate fi făcută cu carduri Visa sau Mastercard. Autobuzul pentru proba practică este asigurat contra cost, iar pregătirea suplimentară se facturează separat.

În informațiile școlii actualizate la 6 august 2024, taxa de eliberare a permisului era indicată la 139 de lei. Modalitățile enumerate erau plata la Poșta Română, la BCR sau online, cu tipărirea chitanței pentru dosar în cazul ultimei variante.

Pregătirea se reduce pentru candidații care au deja C sau D1

Programul Cabriolet diferențiază cursurile după experiența acumulată pe categoria deținută:

Pentru categoria B cu vechime de peste un an sunt prevăzute 50 de ore practice. Teoria cuprinde 14 ore de legislație rutieră, 10 de legislație specifică, 22 de conducere preventivă și ecologică, șase de prim ajutor și 20 pentru cunoașterea și întreținerea vehiculului.

Pentru categoria C sau D1 deținută de mai puțin de un an, practica este de 25 de ore. Componenta teoretică include 10 ore de legislație rutieră, cinci de legislație specifică, 15 de conducere preventivă și ecologică, șase de prim ajutor și 10 pentru cunoașterea și întreținerea vehiculului.

Pentru categoria C sau D1 cu vechime de peste un an sunt alocate 20 de ore practice. Programa teoretică rămâne aceeași ca pentru posesorii acestor categorii cu vechime sub un an.

Înscrierea presupune permis B și evaluări medicale

Accesul la cursurile pentru categoria D presupune deținerea unui permis B valabil și aptitudine medicală și psihologică. La înscriere se semnează contractul de școlarizare sau de prestări servicii.

Condițiile de vârstă publicate de școli diferă. CCC Admis indică pragul de 24 de ani și experiență de conducere. Cabriolet menționează începerea cursurilor la 20 de ani și nouă luni și susținerea examenului la 21 de ani, dar oferă și pachete de școlarizare etichetate pentru 24 de ani.

Documentele necesare se pregătesc în două etape, pentru înscriere și pentru examinare:

Cartea de identitate se prezintă la înscriere în original și copie; copia intră și în documentația de examen.

Adeverința medicului de familie confirmă aptitudinea pentru școala auto, alături de avizul psihologic și fișa medicală eliberată de o unitate acreditată. Cabriolet indică pentru fișa medicală o valabilitate de un an.

Cazierul judiciar pentru examinare poartă mențiunea „examen auto”. Școala indică o valabilitate de șase luni și obținerea gratuită, pe loc, de la o secție de poliție cu birou de cazier; documentul poate fi obținut și online.

Cererea tip și fișa de școlarizare se întocmesc la școală. Pentru examinare sunt necesare cererea de examinare, fișa de școlarizare și viza medicală.

Dovada achitării taxei de permis completează dosarul pentru examen.

Depunerea dosarului de examinare la Direcția de Înmatriculări și Permise Auto (DGPCI) are loc după încheierea cursurilor teoretice și înainte de proba teoretică.

Condamnările definitive au condiții distincte în documentația școlii

În condițiile publicate de Cabriolet, cu trimitere la articolul 24 din Ordonanța de urgență 195/2002, sunt menționate restricții pentru persoanele condamnate definitiv pentru infracțiuni rutiere, omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie ori furt de autovehicul.

Pentru persoana căreia i-a fost anulat permisul în urma condamnării definitive, documentația enumeră situațiile în care se poate prezenta din nou la examen pentru categoriile avute anterior. Una este împlinirea a șase luni de la executarea amenzii penale sau a pedepsei privative de libertate ori executate la locul de muncă.

O altă situație este trecerea unui an de la grațiere sau de la rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare condiționată a executării pedepsei ori de suspendare sub supraveghere. Sunt enumerate și amnistia, respectiv expirarea sau revocarea interdicției de exercitare a profesiei de conducător auto, cu trimitere la articolul 64 litera c) din Codul penal.

Examenul verifică separat cunoștințele și conducerea autobuzului

Proba teoretică se susține pe calculator. Pentru categoria D, Cabriolet descrie un chestionar de 26 de întrebări, cu un timp de lucru de 30 de minute și un prag de promovare de 22 de răspunsuri corecte. După promovarea teoriei urmează proba practică, în care un examinator din partea DRPCIV verifică aptitudinile, comportamentul și respectarea regulilor de circulație.

CCC Admis descrie pentru pregătirea categoriei D un vehicul lung de cel puțin 10 metri, capabil să atingă minimum 80 km/h, dotat cu sistem antiblocare a roților la frânare și aparat de înregistrare a vitezei. Școala precizează și reînnoirea periodică a permisului, cu verificări medicale obligatorii.

Categoria D permite atașarea unei remorci cu masa totală maximă autorizată de cel mult 750 kg. Pentru o remorcă peste acest prag este indicată categoria DE. Cabriolet menționează că, atunci când candidatul urmează și cursurile CE, examenul pentru D îi permite să conducă și autocar cu remorcă peste limita respectivă.

În informațiile din 2024, școala enumeră limite de 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumuri expres sau naționale europene și 80 km/h pe celelalte drumuri. Pentru conducătorii cu mai puțin de un an de practică și pentru cei aflați în pregătire, limita din afara localităților este indicată cu 20 km/h sub cea aferentă categoriei vehiculului.

Media salarială STB privește întreaga companie

La Societatea de Transport București (STB), salariul mediu net raportat în aprilie 2026 era de 5.453 de lei, echivalentul a peste 1.000 de euro. Este media companiei, care include atât personalul operativ, cât și angajații tehnici, administrativi și conducerea.

Diferențele de remunerare și efectul lor asupra recrutării au fost invocate de Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, într-o declarație despre personalul tehnic: „Un mecanic, deci un muncitor calificat care repară autobuze STB, are în mână între 4.000 și 5.000 de lei. Păi, mă scuzați, dar un muncitor necalificat de la Salubrizare din sectorul 6 câștigă 6.000 de lei. Oamenii nu mai vin să se angajeze pentru că salarizarea este foarte proastă”.

Potrivit Libertatea, între 2021 și 2025, efectivul total al companiei a coborât de la 10.750 la 9.725 de angajați, o reducere de aproximativ 9,5%. Categoria muncitorilor, formată în principal din șoferi și vatmani, a trecut de la 9.363 la 8.311 persoane, cu peste 1.000 mai puține.

Evoluția diferă între mijloacele de transport. Numărul șoferilor de autobuz a crescut de la 2.955 la 3.379, în timp ce la troleibuze a scăzut de la 885 la 114. Efectivul conducătorilor de tramvai s-a redus de la 897 la 856.

Personalul tehnic, economic și administrativ (TESA) a crescut de la 1.039 la 1.082 de angajați. Structura de conducere a rămas relativ stabilă.

Finanțarea operatorului rămâne legată de subvenție

În martie 2026, Ciucu a cerut conducerii măsuri de eficientizare și a invocat condiționat insolvența: „Domnilor, sunteți membri în CA, discutați cu sindicatele, cu membrii AGA, și luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți. Ca să ne fie foarte, foarte clar. (…) Dacă STB astăzi nu are resursele interne să se eficientizeze, atunci o să căutăm resurse externe, care înseamnă insolvență”, a avertizat edilul.

Conducerea companiei susține creșterea tarifului unei călătorii de la 3 la 5 lei pentru îmbunătățirea fluxului de numerar. Propunerea privește finanțarea operatorului, nu cheltuielile pentru cursurile categoriei D.