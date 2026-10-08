Fondurile de pensii private din România administrau la sfârșitul lunii iunie 2026 active de 246,2 miliarde de lei, cu 39% peste nivelul din iunie 2025. Suma reprezintă valoarea totală a banilor și investițiilor acumulate în sistemul de pensii private.

Datele anunțate joi, 8 octombrie 2026, de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), potrivit Mediafax, arată că activele echivalau cu 12,35% din produsul intern brut (PIB) al României la încheierea primului semestru.

Cele 17 fonduri aveau împreună 9,64 milioane de participanți, față de 9,46 milioane la finalul anului 2025. Creșterea numărului de participanți a cuprins atât sistemul cu contribuții obligatorii, cât și economisirea facultativă pentru pensie.

Pilonul II concentrează cea mai mare parte a economiilor

În fondurile administrate privat din Pilonul II se aflau 237,4 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie 2026. Valoarea activelor era cu 39% mai mare decât în aceeași lună din 2025.

Acest pilon primește contribuțiile obligatorii ale salariaților. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cota direcționată aici este de 4,75% din salariul brut și face parte din contribuția de asigurări sociale (CAS) de 25%.

Numărul participanților la Pilonul II a urcat de la 8,46 milioane la sfârșitul anului 2025 la 8,54 milioane la jumătatea acestui an.

Pilonul III permite economisirea voluntară pentru pensie. Fondurile facultative au încheiat luna iunie 2026 cu active de 8,78 miliarde de lei, în creștere cu 40% într-un an. Numărul persoanelor înscrise a avansat de la 999.000 în decembrie 2025 la aproximativ 1,1 milioane.

Fondurile finanțează statul și companiile prin investiții

La sfârșitul primului semestru din 2026, instrumentele cu venit fix, precum titlurile de stat și obligațiunile, reprezentau 67% din active, conform datelor ASF. Alte 29% erau investite în acțiuni.

Pentru partea investită în acțiuni, primele șase luni din 2026 au adus o creștere a pieței locale: Bursa de la București a urcat cu aproape 33% în primul semestru.

Prin cumpărarea titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de companii, fondurile împrumută bani statului și firmelor. În schimb primesc dobânzi, care contribuie la câștigul obținut din investirea economiilor participanților.

Plasamentele sunt concentrate în principal pe piața financiară din România și contribuie la finanțarea economiei naționale. Orientarea majorității banilor către instrumente considerate mai prudente urmărește limitarea riscurilor și obținerea unor câștiguri pe termen lung.

Prețurile pieței influențează valoarea economiilor

ASF avertizează că instrumentele financiare sunt evaluate la prețurile curente ale pieței, indiferent cât timp intenționează administratorii să le păstreze. Astfel, creșterile și scăderile piețelor se pot reflecta temporar în valoarea activelor fondurilor și a economiilor acumulate de participanți.

Autoritatea subliniază că pensiile private funcționează pe termen lung și că fondurile au traversat în ultimii ani perioade de instabilitate financiară, menținând investiții diversificate.