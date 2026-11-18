Procurorii DIICOT Pitești anchetează o grupare care ar fi preluat conturi de socializare prin pagini false de conectare și ar fi cerut bani cunoscuților în numele titularilor. Peste 100 de persoane ar fi ajuns pe paginile false, iar o cerere de bani venită dintr-un cont cunoscut poate fi, în acest caz, trimisă de altcineva.

Ancheta privește aproximativ 30 de persoane care ar fi acționat din septembrie 2024 până în ianuarie 2025. Pe 18 noiembrie 2026, procurorii au efectuat cinci percheziții în județul Teleorman și au executat mai mult de 20 de mandate de aducere.

Cum ajungea cererea de bani din contul unui cunoscut

Potrivit procurorilor, totul începea cu anunțuri și mesaje despre bunuri de vânzare pe o rețea de socializare. O relatare despre anchetă identifică rețeaua ca Facebook. Persoanele interesate erau îndrumate către o pagină care imita conectarea la cont; acolo își introduceau datele de acces.

Suspecții ar fi folosit apoi aceste date ca să intre în conturi și să îi împiedice pe titulari să le mai folosească. Din conturile preluate, ar fi contactat cunoscuții titularilor și le-ar fi cerut bani. Persoana care primea mesajul vedea contul unui om cunoscut, dar cererea nu venea de la acesta.

Banii solicitați ar fi urmat să ajungă în conturi la bancă. Acestea erau deschise pe numele altor membri ai grupării. Procurorii spun că sumele obținute ar fi fost folosite ulterior pentru cumpărarea de criptomonede.

Peste 100 de persoane au fost atrase spre paginile false, dar cifra nu arată câte au plătit

Cifra de peste 100 se referă la persoanele despre care anchetatorii spun că ar fi accesat paginile false. Ea nu reprezintă numărul celor care au virat bani. Procurorii nu au anunțat nici valoarea totală a sumelor pierdute.

DIICOT cercetează cazul pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani. Persoanele aduse la sediul DIICOT Pitești urmau să fie audiate la 18 noiembrie 2026.

Ce poate face persoana care a plătit sau și-a pierdut contul

O cerere de bani primită din contul unui cunoscut poate fi verificată printr-un apel la numărul pe care persoana îl folosea deja, înainte de orice plată. Dacă banii au fost trimiși, Poliția recomandă anunțarea imediată a băncii, sesizarea Poliției și păstrarea dovezilor. Banca poate fi întrebată dacă plata mai poate fi oprită, fără ca recuperarea banilor să fie sigură.

Persoana care a plătit păstrează confirmarea transferului, mesajele primite și capturile de ecran.

Frauda poate fi raportată și Directoratului Național de Securitate Cibernetică, la 1911 sau prin pnrisc.dnsc.ro.

Titularul care nu mai poate intra în contul de Facebook poate folosi pagina de recuperare facebook.com/login/identify și își poate schimba parola după ce recapătă accesul.

Titularul își anunță cunoscuții pe altă cale că mesajele și cererile de bani trimise din cont nu sunt ale sale. Ghidul Poliției recomandă avertizarea contactelor și deconectarea intrusului din contul compromis.