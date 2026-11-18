După cutremurul semnalat miercuri, 18 noiembrie, lângă comuna Bisoca, proprietarii care constată pagube la locuință pot cere despăgubiri dacă aveau o asigurare valabilă pentru cutremur. Polița obligatorie PAD acoperă acest risc până la limita înscrisă în poliță, iar o asigurare facultativă poate acoperi pagube suplimentare, potrivit contractului.

Primele relatări au plasat seismul la ora 02:49, la aproximativ 19 kilometri de Bisoca. Alerta de pe telefoanele Android a estimat inițial magnitudinea la 6,5, iar o altă estimare publicată în cursul nopții a fost de cel puțin 5,6. Aceste cifre sunt preliminare; primele relatări nu confirmau pagube ori persoane rănite.

Cât poate acoperi polița obligatorie pentru locuință

PAD este asigurarea obligatorie a locuinței împotriva cutremurului, a inundațiilor provocate de revărsarea râurilor și a alunecărilor de teren. Sumele asigurate și prețurile anuale indicate de Allianz-Țiriac diferă după tipul locuinței:

Tip A: cel mult 100.000 de lei sumă asigurată, pentru un preț de 130 de lei pe an.

Tip B: cel mult 50.000 de lei sumă asigurată, pentru un preț de 50 de lei pe an.

Limita poliței nu este suma pe care proprietarul o primește automat. Despăgubirea depinde de paguba constatată și de condițiile asigurării. Potrivit Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, PAD și polița facultativă se completează, nu plătesc de două ori aceeași pagubă. Polița facultativă în completare se emite pe baza unei PAD.

Asigurarea facultativă poate include și alte riscuri, precum incendiul, explozia, furtuna, furtul sau vandalismul, dacă sunt trecute în contract. Proprietarul trebuie să verifice separat ce bunuri și ce riscuri sunt acoperite de polița sa.

Termenul de anunțare a pagubei depinde de poliță

Pentru o daună PAD, Allianz-Țiriac indică un termen de cel mult 60 de zile de la producerea evenimentului. Anunțul poate fi făcut online, prin e-mail sau telefonic. Pentru polița facultativă a aceleiași companii, termenul indicat este de cinci zile lucrătoare de la constatarea pagubei, iar anunțul se face în scris. Ghidul Groupama pentru daune la locuință cere anunțarea în maximum 48 de ore. Termenul de pe o poliță nu trebuie înlocuit cu cel al altei companii.

Ghidul Groupama arată și ordinea măsurilor după constatarea unei pagube:

Proprietarul anunță autoritățile competente și cere actele care arată cauzele și împrejurările evenimentului.

Ia măsuri pentru a limita paguba, fără a pune în pericol persoanele din locuință.

Anunță asigurătorul în termenul din polița sa și îi pune la dispoziție actele cerute pentru constatare.

În dosarul descris de Groupama apar înștiințarea de daună, procesul-verbal de constatare și copia contractului de asigurare. Ghidul indică o constatare în maximum 48 de ore și plata în 10 zile după depunerea ultimului document solicitat. Aceste termene aparțin procedurii Groupama, nu tuturor polițelor de locuință.

Ce poate reduce suma plătită

La o poliță facultativă, suma poate depinde de riscurile incluse și de partea din pagubă pe care contractul o lasă în sarcina proprietarului, numită franșiză. Condițiile Allianz-Țiriac arată că pagubele suplimentare provocate de neluarea măsurilor de limitare pot rămâne neacoperite. Neplata ratelor poliței facultative poate duce la suspendarea contractului după expirarea perioadei de grație.

Pentru locuințele la care sunt constatate pagube, pasul următor este constatarea de către asigurător și completarea dosarului cu actele cerute pentru polița în vigoare.