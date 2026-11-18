Poți cere o locuință ANL pentru tineri la primărie dacă ești major, ai cel mult 35 de ani când depui cererea și îndeplinești condițiile privind locuința și locul de muncă. Într-un exemplu cu două camere și un venit net de 5.000 de lei pe lună, chiria ar fi de aproximativ 209,58 lei lunar; dacă primești locuința, poți cere să o cumperi după cel puțin un an de închiriere, cu interdicție de vânzare timp de cinci ani.

Cine poate cere o locuință

Normele pentru Legea nr. 152/1998 cer să nu ai peste 35 de ani când depui cererea, nu când primești locuința. După ce împlinești 35 de ani, mai poți primi repartiția timp de până la 60 de luni. Cererea se depune individual, în nume propriu.

Tu și membrii familiei nu trebuie să dețineți sau să fi deținut o locuință în proprietate și nici să beneficiați de o altă locuință de stat în localitatea pentru care ceri repartiția. Există excepții, între care o cotă dintr-o locuință deținută legal împreună cu alte persoane sau o locuință pierdută prin partaj. Aceste situații trebuie declarate și dovedite.

Trebuie să lucrezi în localitatea unde se află locuința. Consiliul local poate extinde zona acceptată în situații motivate. Nu există un plafon național de venit care să te împiedice să depui cererea; venitul contează la punctaj și la chirie.

Unde depui cererea și ce acte pregătești

Depui cererea la primărie sau la primăria de sector, nu la ANL. Primăria stabilește lista exactă a actelor și criteriile locale de repartizare, pornind de la regulile naționale. De exemplu, lista publicată de Primăria Cluj-Napoca la 23 februarie 2026 cuprinde acte pentru identitate, locul de muncă, situația locativă, venituri și împrejurările care aduc puncte.

Verifici la primărie formularul, lista locală de acte și criteriile de punctaj. Pregătești actele de identitate și de stare civilă, declarațiile autentificate despre locuințele deținute și despre alte locuințe de stat, precum și dovada locului de muncă. Adaugi actele despre locuința în care stai acum, venituri și studii. Dacă este cazul, adaugi dovezile privind sănătatea sau situația socială specială. Depui cererea în nume propriu și urmărești lista de priorități a primăriei. Dacă primești repartiția, închei contractul cu administratorul locuinței.

De pildă, o persoană singură, chiriașă într-o locuință privată și angajată în localitate, ar pregăti actul de identitate, declarațiile cerute despre proprietăți, dovada angajării, contractul de chirie și actele de venit. Ar adăuga diploma doar dacă solicită punctele pentru studii. Lista primăriei poate cere și alte acte pentru situația ei.

Cum se stabilește prioritatea

Primăria acordă puncte pentru locuința actuală, spațiul disponibil pe persoană, familie, sănătate, vechimea cererii, studii, situații sociale speciale și venitul net pe membru de familie. Anexa nr. 11 la normele pentru locuințele ANL cuprinde, între altele, aceste punctaje:

Criteriu Situație Puncte Locuire Chirie privată 10 Locuire Găzduit 7 Spațiu Sub 8 mp de persoană 10 Familie Căsătorit 10 Familie Necăsătorit 8 Copii Un copil 2 Venit Sub salariul minim 15 Venit Între minim și salariul mediu net 10

Vechimea cererii aduce un punct până la un an, trei puncte între un an și doi ani, șase între doi și trei ani și nouă între trei și patru ani. Pentru persoana singură din exemplu, dacă cererea are șase luni, chiria privată, faptul că nu este căsătorită și vechimea cererii aduc împreună 19 puncte. La acestea se pot adăuga punctele pentru celelalte criterii dovedite; salariul net de 5.000 de lei nu stabilește singur punctajul pentru venit.

La punctaj egal, are întâietate situația locativă gravă sau pe cale să devină gravă, apoi vechimea cererii și punctajul social. Repartizarea se face numai dintre locuințele disponibile, iar lista poate fi refăcută când apar locuințe sau se schimbă situația solicitanților. Nu există o dată națională la care o cerere depusă trebuie să ducă la prima repartiție.

Dacă punctajul afișat nu corespunde actelor depuse, poți cere primăriei verificarea lui și poți prezenta actele care arată eroarea. Tot la primărie verifici dacă există o procedură locală de contestare și ce termen prevede aceasta.

Cât ai plăti chirie

Chiria diferă de la o locuință la alta. Modelul de calcul actualizat în 2026 pornește de la valoarea investiției: aceasta se împarte la 60 de ani, se adaugă cel mult 1,5% din valoare pentru administrare, întreținere și reparații, iar suma anuală se împarte la 12. Rezultatul se ajustează după rangul localității și venitul chiriașului.

Modelul oficial pentru două camere folosește o investiție de 98.047 lei. Împărțirea la 60 de ani dă 1.634,12 lei anual, iar 1,5% pentru administrare, întreținere și reparații înseamnă 1.470,71 lei anual. Calculul din valorile nerotunjite dă 3.104,82 lei pe an, adică 258,74 lei pe lună înainte de ajustări.

Într-o localitate de rang I, se aplică factorul 0,90. Pentru o persoană singură cu un salariu net de 5.000 de lei lunar, ales ca exemplu, se aplică orientativ și factorul de venit 0,90, dacă venitul dovedit pentru ultimele 12 luni intră în acea tranșă. Calculul este 258,74 × 0,90 × 0,90, adică aproximativ 209,58 lei lunar. Nu este o chirie garantată pentru orice apartament cu două camere: investiția în locuința repartizată și venitul verificat pot fi diferite.

Legea prevede și chirii minime, precum și limite maxime de 10%, 20% sau 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, în funcție de tranșa venitului. Chiria se actualizează anual cu inflația anului precedent, în cel mult 30 de zile de la publicarea ratei de către Institutul Național de Statistică. După 35 de ani, la calcul se poate adăuga cel mult 0,5% din valoarea investiției.

Contractul inițial durează cinci ani și poate fi prelungit pe perioade succesive de câte cinci ani, dacă sunt îndeplinite condițiile. Împlinirea vârstei de 35 de ani nu îl încheie automat. Trebuie să prezinți dovezile de venit până la termenul cerut de administrator; altfel, chiria se calculează fără factorul de venit și fără limitele maxime legate de acesta, ceea ce poate mări suma de plată.

Când și la ce preț poți cumpăra

Poți cere cumpărarea după cel puțin un an neîntrerupt de închiriere, dar nu poți vinde locuința timp de cinci ani. După cel puțin șase ani consecutivi de la primul contract, o poți cumpăra fără această interdicție. Cumpărarea se face numai la cererea chiriașului.

La cumpărare, venitul mediu net lunar pe membru de familie din ultimele 12 luni nu poate depăși de două ori salariul mediu net pe economie. Comparația se face cu ultimul buletin statistic lunar publicat de Institutul Național de Statistică înaintea contractului. Aceasta este o condiție pentru cumpărare, nu un plafon național pentru depunerea cererii de închiriere.

Prețul pornește de la valoarea investiției. Se scad sumele din chirie care au recuperat o parte din investiție, se aplică actualizarea cu inflația de la punerea locuinței în funcțiune până la vânzare și factorul pentru rangul localității, apoi se adaugă un comision de cel mult 1%. Chiria de 209,58 lei din exemplu nu ajunge pentru a afla prețul: sunt necesare valoarea investiției în apartamentul respectiv, data punerii lui în funcțiune, sumele recuperate prin chirie și inflația aplicabilă.

Poți plăti integral din banii tăi, prin credit sau în rate lunare egale. Pentru rate, avansul este de cel puțin 15%, iar dobânda anuală este rata de referință a Băncii Naționale a României plus două puncte procentuale. Dacă plătești integral din bani proprii sau din credit, achiți suma în cel mult cinci zile lucrătoare de la înscrierea proprietății în cartea funciară.

Autoritatea locală trebuie să soluționeze cererea de cumpărare în cel mult 90 de zile din momentul în care locuința îndeplinește condițiile de vânzare. Pentru depășirea termenului, datorează ANL, nu cumpărătorului, o penalitate de 0,01% pe lună.

Întrebări frecvente

Pot depune cererea după 35 de ani dacă lucrez în sănătate sau învățământ?

Pentru locuințele destinate exclusiv specialiștilor din aceste domenii pot depune cereri și persoane majore de peste 35 de ani, dacă îndeplinesc condițiile profesionale și locale. Este o categorie separată de programul obișnuit pentru tineri.

Pot aplica dacă dețin o cotă dintr-o locuință?

Da, restricția privind proprietatea nu se aplică unei cote deținute legal împreună cu alte persoane. Declari situația și depui actele care o dovedesc.

Pot aplica dacă lucrez de acasă?

Pentru munca de la distanță trebuie dovedită adresa la care îți desfășori activitatea. Condiția privind localitatea în care lucrezi rămâne de verificat la primăria unde depui cererea.

Pot rămâne chiriaș dacă nu vreau să cumpăr?

Da. Contractul poate fi prelungit succesiv pe câte cinci ani, în condițiile legii; cumpărarea nu este obligatorie.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Legea nr. 152/1998; normele aprobate prin H.G. nr. 962/2001, anexa nr. 11; H.G. nr. 89/2026; Primăria municipiului Cluj-Napoca, lista actelor pentru locuințe ANL din 23 februarie 2026.