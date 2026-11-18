Nu, dacă lucrezi efectiv pentru o firmă, nu poți fi ținut câteva zile „de probă” fără contract de muncă și fără plată. Contractul scris și înregistrarea lui trebuie făcute cel târziu în ziua dinaintea începerii muncii, iar orele lucrate se plătesc chiar dacă firma renunță apoi la tine.

Un interviu sau un test care doar îți verifică aptitudinile este altceva decât munca pentru firmă. Dacă primești program și sarcini, iar firma folosește ce ai făcut, numele de „probă” nu ține loc de contract. Legea nu stabilește un număr de ore care să transforme automat un test în muncă.

Contractul trebuie făcut înaintea primei zile

Codul muncii, la articolele 16 și 31, cere contract scris înainte să începi și permite stabilirea perioadei de probă în acel contract. Angajatorul trebuie să îți dea un exemplar și să transmită datele în REGES-ONLINE, registrul salariaților, cel târziu în ziua anterioară primei zile de lucru. Semnarea după câteva zile lucrate nu îndeplinește această cerință.

În probă ai drept la salariu, vechime și celelalte drepturi ale unui salariat. Angajatorul poate înceta contractul în timpul probei sau la sfârșitul ei printr-o notificare scrisă, fără preaviz și fără să explice motivul. Îți datorează însă plata pentru munca deja făcută, la data stabilită pentru salariu, care se plătește cel puțin o dată pe lună.

Cât înseamnă plata pentru zilele lucrate

Calculul pornește de la salariul brut convenit și de la orele lucrate. La 30 de lei brut pe oră, de exemplu, trei zile de câte opt ore înseamnă 24 de ore și 720 de lei brut. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut general pentru program complet este de 4.325 de lei pe lună, echivalentul a 25,949 lei pe oră, conform Hotărârii Guvernului nr. 146/2026.

Brutul nu este suma primită în cont. Pentru un contract de muncă, se calculează contribuția pentru pensie, de 25%, și cea pentru sănătate, de 10%, apoi impozitul de 10% din suma rămasă după contribuții și deducerile care se aplică. Contribuția de 2,25% pentru asigurarea muncii este plătită de angajator, nu scăzută din salariul tău.

La un salariu brut de 7.000 de lei pentru o lună întreagă, fără deduceri sau alte rețineri, contribuția pentru pensie este 1.750 de lei, iar cea pentru sănătate este 700 de lei. Baza pentru impozit rămâne 4.550 de lei; 10% înseamnă 455 de lei. Salariul net este astfel 4.095 de lei.

Pentru numai câteva zile, nu poți lua automat netul din acest exemplu. Suma depinde de brutul stabilit, ore, luna lucrată, deduceri și regulile pentru contractele active doar o parte din lună. Aceste reguli pot schimba baza contribuțiilor, iar diferența până la baza minimă legală este suportată de angajator, în condițiile Codului fiscal.

Cum verifici contractul și ceri banii

În REGES-ONLINE poți cere un extras cu datele declarate de angajator, între care salariul, durata și programul din contract. Te poți autentifica prin ROeID sau e-mail. Extrasul arată numai ce a declarat firma: lipsa contractului din extras nu înlocuiește dovezile că ai lucrat.

Înainte să începi, cere exemplarul contractului și verifică salariul, programul, data începerii și perioada de probă. Verifică datele din REGES. Păstrează oferta, mesajele despre program și bani, sarcinile, pontajele, fișierele lucrate, dovezile de acces și numele persoanelor care te-au văzut lucrând. Nu există o listă unică de probe obligatorii. Dacă ai lucrat și nu ai fost plătit, cere în scris angajatorului plata pentru zilele și orele lucrate. Păstrează cererea, dovada trimiterii și răspunsul. Sesizează inspectoratul teritorial de muncă, ITM, de la sediul angajatorului. Poți trimite sesizarea online, prin e-mail, poștă sau fax ori o poți depune la sediu. Trece datele tale de identificare, angajatorul, perioada, locul, programul, activitățile și suma promisă; atașează copiile dovezilor. Petițiile fără date de identificare sunt clasate. Dacă angajatorul nu plătește, cere banii la tribunalul de la domiciliul, reședința sau locul tău de muncă. Pentru salariile restante ai trei ani de la data la care trebuiau plătite, iar cererea este scutită de taxa judiciară de timbru.

Ce scrii în cererea de plată

Poți folosi acest model și poți completa numai datele pe care le poți susține: „Către [numele firmei]. Am lucrat la [locul], în zilele [datele], între orele [programul], efectuând [sarcinile]. Plata convenită a fost de [suma și dacă era brută sau netă]. Vă cer plata pentru [numărul] de ore lucrate și un răspuns scris. Anexez copii ale [mesajelor, programului, pontajului sau altor dovezi]. [Nume, date de contact, data].” Păstrează o copie a cererii și a anexelor.

Dacă firma spune că nu ai lucrat

Să presupunem că ai lucrat trei zile a câte opt ore, la 30 de lei brut pe oră, iar firma neagă apoi cele 24 de ore. În cererea de plată, trece fiecare zi, intervalul orar, sarcinile și totalul de 720 de lei brut. Alătură mesajul prin care ai fost chemat, indicațiile primite, rezultatul muncii, dovada accesului și numele martorilor pe care îi ai.

Dacă firma contestă numai unele ore, cere-i în scris să arate ce zile și ce ore recunoaște și păstrează răspunsul. ITM poate verifica munca fără contract și drepturile salariale; dacă plata tot nu vine, poți cere banii la tribunal. Într-un conflict de muncă, angajatorul are obligația să aducă dovezile sale, dar probele păstrate de tine ajută la stabilirea muncii făcute.

Când răspunde ITM și ce amenzi există

ITM trebuie să răspundă petiției în 30 de zile de la înregistrare, potrivit Ordonanței nr. 27/2002. Dacă cercetarea durează mai mult, se pot adăuga cel mult 15 zile la termenul pentru răspuns. Acesta nu este un termen la care firma îți plătește automat salariul.

Articolul 260 din Codul muncii prevede pentru angajator o amendă de 40.000 de lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără contract, în limita totală de 1.000.000 de lei. Netransmiterea contractului în registru se sancționează separat cu 20.000 de lei pentru fiecare persoană, până la 200.000 de lei.

Întrebări frecvente

Pot fi amendat și eu dacă lucrez fără contract?

Da. Codul muncii prevede pentru persoana care muncește fără contract o amendă între 500 și 1.000 de lei.

Cât poate dura perioada de probă?

Cel mult 90 de zile calendaristice pentru un post de execuție, 120 de zile pentru unul de conducere și 30 de zile pentru persoanele cu handicap.

Poate firma să îmi pună încă o perioadă de probă?

În mod obișnuit, la același angajator se stabilește o singură perioadă de probă. Există excepții dacă treci la o funcție sau profesie nouă ori la un loc de muncă în condiții grele, vătămătoare sau periculoase.

Un internship poate fi o probă neplătită?

Nu. Internshipul are propriul contract și o indemnizație de cel puțin 50% din salariul minim brut, proporțional cu orele lucrate.

Pot lucra câteva zile ca zilier în loc să semnez un contract de muncă?

Numai pentru activități necalificate și ocazionale din domeniile permise de lege, cu evidență în registrul zilierilor și plată legală. Munca de zilier nu înlocuiește perioada de probă pentru orice post.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Codul muncii; Codul fiscal; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Hotărârea Guvernului nr. 295/2025 privind REGES-ONLINE; Ordonanța nr. 27/2002 privind petițiile; Legea nr. 108/1999 privind Inspecția Muncii; Inspecția Muncii și ghidul REGES-ONLINE pentru salariați; Legea nr. 52/2011 privind zilierii; legea internshipului.