Prognoza de toamnă publicată de Comisia Europeană la 17 noiembrie 2026 arată că salariile, după scăderea puterii de cumpărare, pierd teren și în 2026, iar șomajul urcă la 6,7% în România. Pentru salariați și familiile lor, cifrele arată o presiune asupra banilor de cheltuit, nu o pierdere sigură pentru fiecare gospodărie.

Comisia estimează o inflație medie de 7,9% și o scădere cu 2,3% a consumului privat în 2026. Consumul privat înseamnă bunurile și serviciile cumpărate de gospodării, luate împreună; scăderea lui nu înseamnă că salariul fiecărui angajat se reduce cu 2,3%.

Cum se schimbă salariile, prețurile și șomajul

Tabelul prognozei Comisiei pentru România pune alături valorile din 2025 și estimările pentru următorii trei ani. Cifrele din 2025 sunt istorice; cele din 2026 până în 2028 sunt prognoze.

Prețurile: inflația medie a fost de 6,8% în 2025 și este estimată la 7,9% în 2026, 4,4% în 2027 și 3,8% în 2028.

Șomajul: rata a fost de 6,1% în 2025 și este estimată la 6,7% în 2026, 6,4% în 2027 și 5,8% în 2028.

Consumul privat: a crescut cu 0,5% în 2025; Comisia estimează o scădere cu 2,3% în 2026, apoi creșteri de 1,7% în 2027 și 2,1% în 2028.

Plata pentru munca unui angajat, înainte de a ține seama de scumpiri: indicatorul a crescut cu 8,7% în 2025 și este estimat să crească cu 5,2% în 2026, 6,3% în 2027 și 5,1% în 2028.

Ultimul indicator nu este salariul net care intră în contul unui angajat. Comisia arată că salariile au pierdut din puterea de cumpărare în 2025 și 2026, dar nu dă în tabel un procent anual separat pentru această pierdere. Prin urmare, prognoza nu stabilește câți lei pierde o anumită persoană.

De ce o majorare de salariu poate să nu ajungă

Puterea de cumpărare arată cât se poate cumpăra cu banii încasați. Un venit poate crește în lei și totuși poate cumpăra mai puțin dacă prețurile urcă mai repede. Inflația de 7,9% este o medie pentru întregul an 2026, nu scumpirea exactă a cumpărăturilor unei familii.

Comisia leagă slăbirea veniturilor de înghețarea salariilor din sectorul public în 2025 și 2026 și de scumpiri. În prognoză sunt menționate și pensiile înghețate în acești ani. Venitul unei gospodării poate cuprinde însă și alte sume, astfel că evoluția lui nu se poate calcula doar din cifra privind plata pe angajat.

În același timp, Comisia estimează că economia României scade cu 0,3% în 2026. Pentru 2027 și 2028, prognoza indică o creștere de 1,8%, respectiv 2,2%. Aceste procente descriu economia țării, nu salariul sau cheltuielile unei familii.

Prognoza pentru 2026 este mai slabă decât cea din primăvară

În prognoza din 21 mai 2026, Comisia estima pentru România o inflație medie de 7,0% în 2026 și de 3,7% în 2027. Estimările din noiembrie sunt de 7,9% și 4,4%. Pentru consumul privat, prognoza de primăvară indica o scădere de 0,8% în 2026 și o creștere de 2,6% în 2027; cea de toamnă indică o scădere de 2,3%, urmată de o creștere de 1,7%.

Comisia estima în primăvară un șomaj de 6,3% pentru 2026 și de 5,8% pentru 2027. Noile estimări sunt de 6,7% și 6,4%. Pentru 2027, Comisia prevede că încetinirea scumpirilor și unele creșteri ale pensiilor și salariilor publice vor susține banii rămași gospodăriilor pentru cheltuieli și revenirea consumului.