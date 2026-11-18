Pe 17 noiembrie 2026, utilizatori ai Apple Pay, serviciul companiei Apple pentru plata cu telefonul, au semnalat probleme în timpul unei întreruperi a mai multor servicii Apple. Compania a spus că o actualizare internă a provocat întreruperile și că lucra la repornirea serviciilor rămase afectate.

Sesizările despre Apple Pay au crescut pe Downdetector, un site unde utilizatorii raportează probleme. Pentru serviciile Apple, raportările au început să crească în jurul orei 11:30, ora Coastei de Est a SUA, și s-au apropiat de 1.500-2.000 într-o oră. Acestea sunt sesizări, nu numărul persoanelor afectate. Ele nu arată nici dacă au fost refuzate plăți în România.

Pagina Apple care arată starea serviciilor indica remedierea incidentelor afișate până la ora 18:00, ora Coastei de Est, pe 17 noiembrie. Apple nu a comunicat orele la care a început și s-a încheiat separat problema Apple Pay și nici câți utilizatori au fost afectați.

Un card fizic poate fi folosit separat de Apple Pay

Plata cu telefonul și plata cu un card fizic nu sunt același lucru. Apple operează Apple Pay, iar banca emite cardul și stabilește condițiile în care acesta poate fi folosit. La o plată participă și terminalul comerciantului, astfel că un refuz la casă nu arată singur unde a apărut problema.

În condițiile pentru cardurile sale înregistrate în Apple Pay, Intesa Sanpaolo Bank România precizează că imposibilitatea folosirii serviciului nu împiedică folosirea cardului fizic potrivit condițiilor bancare. Banca arată și că nu controlează funcționarea Apple Pay sau a rețelei de internet folosite de client. Aceasta este regula pentru cardurile emise de Intesa, nu o confirmare că toate cardurile și terminalele au funcționat în timpul incidentului.

Apple a confirmat întreruperi la unele servicii după actualizarea internă. Printre serviciile pentru care a indicat probleme s-au aflat Apple Music, App Store, AppleCare și autentificarea în iCloud; pentru Apple Pay au fost consemnate sesizări ale utilizatorilor. Anunțul companiei nu stabilește că fiecare plată refuzată atunci a avut aceeași cauză.

Ce poate face cineva dacă plata este refuzată

Dacă o plată prin Apple Pay nu merge, persoana care încearcă să achite poate urma acești pași:

Verifică pagina Apple pentru starea serviciilor, ca să vadă dacă este afișată o problemă în acel moment.

Poate încerca plata cu cardul fizic, dacă îl are la îndemână. Faptul că Apple Pay nu merge nu înseamnă automat că și cardul este blocat.

Verifică în aplicația băncii sau în extras dacă plata refuzată a fost totuși înregistrată, înainte să încerce din nou.

Dacă problema persistă la un card Intesa înregistrat în Apple Pay, poate suna la centrul de asistență al băncii, la 0800 800 888.