Pensionarii care aveau în dosar, până la 31 august 2024, adeverințe pentru sporuri primite doar în unele luni sunt vizați de recalcularea pe care Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice, a declarat-o încheiată joi, 12 noiembrie 2026. Pentru cererile depuse până la acel termen, drepturile rezultate se acordă de la 1 septembrie 2024, potrivit explicațiilor Casei Județene de Pensii Iași.

„Mica Recalculare e gata”, a spus Robu într-un interviu pentru Antena 3 CNN. Ea s-a referit la adeverințele pentru sporuri nepermanente, adică venituri care nu erau primite lună de lună, aflate deja în dosarele de pensie la data-limită.

De când se cuvin banii pentru adeverințele depuse până la termen

Casa Națională de Pensii a stabilit că adeverințele depuse înainte de 1 septembrie 2024 intră în recalcularea făcută din oficiu, fără o cerere nouă pentru această etapă, potrivit precizărilor sale despre veniturile nepermanente. Casa Județeană de Pensii Iași a indicat 1 septembrie 2024 ca dată de la care se acordă drepturile rezultate pentru cererile depuse până la 31 august 2024.

Data trimiterii deciziilor și cea a plății eventualelor diferențe de bani nu au fost anunțate. Data de 1 septembrie 2024 arată de când se calculează drepturile pentru această categorie; suma rezultată depinde de veniturile dovedite în dosarul fiecărui pensionar.

La 14 august 2026, Casa Județeană de Pensii Iași anunța că aproximativ 209 dosare din circa 5.000 de cereri rămăseseră nesoluționate din cauza unor erori ale programului informatic. Aceasta era situația din județ la acea dată, înaintea anunțului făcut de Robu în noiembrie.

De unde vine cifra de 2,2 milioane de pensii discutată public

Robu a legat cifra de 2,2 milioane de nepotriviri semnalate într-un raport al Curții de Conturi. În aceeași discuție publică, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre „20 sau 30 de dosare, nu 2 milioane”.

Șefa Casei de Pensii a spus că situațiile identificate ca erori au fost tratate prin revizuire, o procedură prevăzută și în legile anterioare ale pensiilor. Verificarea acestor erori și recalcularea pe baza adeverințelor pentru sporuri sunt proceduri diferite.

Cum se recalculează pensia pentru adeverințele depuse mai târziu

Pentru adeverințele depuse începând cu 1 septembrie 2024, pensionarul cere recalcularea. Casa Națională de Pensii arată că drepturile recalculate se acordă din luna următoare înregistrării cererii. O cerere înregistrată în noiembrie 2026 ar avea, după această regulă, drepturi începând cu decembrie 2026.

La recalcularea cerută de pensionar pot fi luate în seamă venituri, perioade de contribuție și alte acte care nu au fost folosite când i s-a stabilit pensia. Pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001, Casa de Pensii are datele contribuțiilor în propriul sistem, astfel că nu cere adeverințe pentru acei ani.

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