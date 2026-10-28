Persoana căreia i-a fost refuzată pensia de invaliditate trebuie să vadă mai întâi cine a emis decizia. După comunicare, decizia medicală poate fi contestată în 30 de zile, iar decizia casei de pensii în 45 de zile. Prima contestație se depune la cabinetul medicului expert; a doua ajunge direct la tribunal.

Medicul expert stabilește dacă boala sau accidentul a redus capacitatea de muncă și dacă persoana se încadrează într-un grad de invaliditate. Casa teritorială hotărăște apoi dacă acordă pensia și stabilește suma. Pensia este pentru persoanele care nu au ajuns la vârsta standard de pensionare și îndeplinesc condițiile legii privind contribuțiile și capacitatea de muncă.

Când refuzul este medical

Un diagnostic, singur, nu stabilește gradul de invaliditate. Medicul expert evaluează cum afectează boala capacitatea de muncă. Normele din 2024 cer documente despre diagnostic, rezultatele investigațiilor, evoluția sub tratament și posibilitatea de recuperare. Medicul poate cere investigații suplimentare; refuzul de a le face în termen de 30 de zile duce la respingerea cererii de încadrare în grad de invaliditate.

Dacă persoana nu este de acord cu decizia medicală primită, contestația se înregistrează în 30 de zile la cabinetul care a emis-o. Cabinetul o trimite comisiei medicale regionale. Decizia comisiei poate fi atacată la tribunal în alte 30 de zile de la comunicarea ei. Acest al doilea termen privește decizia comisiei, nu refuzul inițial al medicului.

Când refuzul vine de la casa de pensii

Decizia casei teritoriale poate privi condițiile de acordare a pensiei sau calculul ei. Dacă lipsesc perioade de contribuție din evidență, actele care le dovedesc sunt importante pentru motivul înscris în decizie. În cazul unui calcul contestat, trebuie urmărite perioadele și veniturile luate în seamă. Pensia de invaliditate nu are aceeași valoare pentru toți: suma depinde de contribuțiile și punctajul fiecărei persoane.

Decizia casei de pensii poate fi contestată la tribunal, fără altă etapă, în 45 de zile de la comunicare. Trecerea prin comisia medicală nu înlocuiește această cale. La fel, o contestație privind calculul pensiei nu schimbă decizia medicului asupra capacității de muncă.

Pașii după primirea deciziei

Persoana verifică motivul refuzului și emitentul trecut pe decizie. Data la care a primit actul este punctul de plecare al termenului.

Pentru un refuz medical, adună documentele medicale care arată cum i-a evoluat boala și depune contestația la cabinetul emitent, cu număr de înregistrare.

Pentru decizia casei de pensii, pregătește actele privind contribuțiile sau calculul contestat și se adresează tribunalului în termenul de 45 de zile.

După depunerea contestației medicale, hotărârea aparține comisiei medicale regionale. Dacă este contestată decizia casei de pensii, litigiul este judecat în primă instanță de tribunal.