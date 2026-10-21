Pentru salariații plătiți la nivelul minim, creșterea aplicabilă de la 1 iulie 2026 aduce în bugetul lunar 125 de lei net în plus. Verificarea cheltuielilor recurente pornește de la suma efectiv încasată, apoi de la costul abonamentelor și de la condițiile în care contractele permit ajustarea plăților.

Ministerul Muncii indică un venit net de 2.699 lei, în calculul care include deducerea de 200 lei. Acesta este reperul pentru banii disponibili lunar, distinct de salariul brut prevăzut în hotărârea aprobată de Guvern.

Bugetul se actualizează cu venitul net, nu cu majorarea brută

Pragul brut este de 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026, față de 4.050 lei în iunie. Diferența anunțată este de 275 de lei, echivalentul unei creșteri de 6,8%.

Pentru programul complet, media lunară de lucru folosită este de 166,667 ore, căreia îi corespunde un tarif de 25,949 lei pe oră. Aceste valori descriu remunerația brută.

Înaintea majorării, 831.382 de salariați erau remunerați la nivelul minim. Numărul beneficiarilor creșterii indicat de minister este de 1.759.027 de persoane.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicatul instituției.

Aplicațiile permit verificarea cheltuielilor pe categorii

Pentru evidența plăților, un prim pas este consultarea categoriilor de cheltuieli din aplicația folosită. Funcțiile descrise pentru Revolut în 2025 includeau clasificarea automată a tranzacțiilor, instrumente de planificare financiară și economisire automată în Vaults, spații dedicate economiilor.

George by BCR oferea analiza cheltuielilor pe categorii, programarea facturilor și administrarea mai multor conturi. Pentru urmărirea bugetului, aceste funcții permit consultarea separată a cheltuielilor efectuate și a plăților programate.

Potrivit money.ro, care prezintă și funcțiile aplicațiilor, ca repere de utilizare din 2025, Revolut avea peste 4,3 milioane de utilizatori activi în România, a doua sa piață europeană, iar George depășea 2,2 milioane. Raiffeisen Smart Mobile avea aproape 1,8 milioane de utilizatori; în decembrie 2024, aplicația înregistrase peste 15 milioane de logări.

Abonamentele se compară împreună cu opțiunile suplimentare

La verificarea unui abonament video, comparația trebuie să păstreze perioada de plată, numărul de dispozitive, prezența reclamelor și eventualele opțiuni adăugate. Tarifele de mai jos, prezentate de Libertatea, sunt repere istorice pentru 2025, utile pentru a identifica diferențele dintre planuri și rubricile de verificat în abonamentul facturat.

Oferta celor cinci servicii disponibile în România avea următoarele prețuri și condiții:

Netflix: Basic era 5,99 euro lunar și permitea folosirea pe un dispozitiv. Standard, cu două ecrane utilizate simultan, era 10,99 euro lunar. Premium costa 13,99 euro lunar, permitea patru ecrane simultan și includea redare la înaltă definiție și Ultra HD, inclusiv 4K. Pentru Standard și Premium, adăugarea fiecărui abonat suplimentar însemna încă 3,99 euro lunar. De la 1 ianuarie 2025, Basic și Standard se scumpiseră fiecare cu un euro, iar Premium cu doi euro.

Max: Basic cu publicitate avea un tarif de 4,99 euro lunar sau 49,90 euro anual, pentru două dispozitive simultan. Standard costa 6,99 euro lunar ori 69,90 euro anual, cu două ecrane simultan și 30 de descărcări. Premium ajungea la 9,99 euro lunar sau 99,90 euro anual, pentru patru dispozitive și 100 de descărcări. Opțiunea de sport în direct adăuga 3 euro lunar.

Prime Video: pentru clienții noi, accesul gratuit dura o săptămână. După această perioadă, abonamentul se reînnoia automat la 13,99 lei lunar. În evidența cheltuielilor trebuie urmărită și data trecerii de la perioada gratuită la plata recurentă.

Disney+: Standard era disponibil pentru 29,99 lei lunar sau 299,90 lei anual. Premium avea un tarif de 49,99 lei lunar, respectiv 499,90 lei anual. Un membru suplimentar presupunea o taxă de 17,99 lei. Pentru Standard, plata anuală era prezentată ca echivalentul a două luni gratuite, cu o reducere de peste 15%.

SkyShowtime: Standard cu reclame costa 3,99 euro lunar, 15,49 euro pentru șase luni sau 30,99 euro anual. Pentru Standard fără reclame, variantele erau 5,99 euro lunar, 23,49 euro pentru șase luni și 46,99 euro anual. Premium, care includea redare 4K, costa 8,99 euro lunar, 35,49 euro pentru șase luni sau 70,99 euro anual.

În comparația dintre planuri, costul de bază și opțiunile suplimentare trebuie trecute separat: un membru adăugat sau un pachet sportiv modifică suma recurentă. Tot separat se notează perioada acoperită de plată, pentru ca un tarif lunar să nu fie confundat cu o subscripție anuală.

Indexarea unui contract se verifică după perioadă și metodă

Pentru chirii și alte plăți ajustate în funcție de prețuri, verificarea începe cu formularea clauzei contractuale. Institutul Național de Statistică explică faptul că indicele prețurilor de consum (IPC) se calculează lunar și compară două perioade. Perioada de referință nu poate fi o zi calendaristică.

Indicatorul urmărește cheltuielile bănești ale gospodăriilor rezidente pentru bunuri și servicii destinate consumului final, cu excluderea gospodăriilor instituționale. Este utilizat pentru ajustări ale veniturilor, pensiilor sau taxelor, precum și în clauze contractuale.

Verificarea unei indexări presupune următorii pași:

Identificarea celor două perioade: se stabilește baza comparației și perioada pentru care se solicită actualizarea sumei.

Verificarea frecvenței: contractul poate prevedea ajustări lunare, trimestriale, semestriale sau anuale. Frecvența trebuie precizată înainte de alegerea datelor.

Stabilirea metodei: la o ajustare anuală, comparația unei luni cu aceeași lună a anului anterior poate produce un rezultat diferit de comparația mediei ultimelor 12 luni cu media celor 12 luni precedente.

Identificarea bazei de plată: se verifică suma și componentele plății asupra cărora se aplică actualizarea.

Alegerea indicelui adecvat: indicatorul trebuie să corespundă obiectului contractului și intenției părților.

Printre utilizările acestor clauze se află negocierea colectivă, închirierea, asigurările cu protecție automată față de inflație, pensia alimentară și alocațiile pentru copii.

La verificarea rezultatului contează și rotunjirea. Rata inflației se obține scăzând 100 din IPC exprimat procentual. Indicele este publicat cu două zecimale, în timp ce rata inflației are o singură zecimală; folosirea separată a celor două valori poate conduce la diferențe de rotunjire.

Instituția oferă asistență pentru metodologia și aspectele tehnice ale indicatorilor statistici. Pentru aplicarea clauzelor de ajustare contractuală, îndrumarea sa este către consiliere profesională independentă.