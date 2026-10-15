Gospodăriile eligibile pot beneficia de acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor de încălzire în sezonul 2026-2027. Pentru familii, plafonul de venit net lunar, calculat ca medie pentru fiecare membru, este de 1.386 de lei. În cazul unei persoane care locuiește singură, limita este de 2.053 de lei.

Încadrarea în plafon nu este singura condiție. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) precizează că beneficiarii trebuie să respecte și cerințele legale referitoare la patrimoniu: anumite bunuri sau proprietăți deținute exclud acordarea sprijinului. Condițiile de venit și cele privind bunurile se aplică atât familiilor, cât și persoanelor singure.

Ajutorul acoperă sursa principală de încălzire

Sprijinul pentru încălzirea locuinței poate fi acordat pentru termoficare, electricitate, gaze naturale ori combustibili solizi și/sau petrolieri. Este luată în calcul o singură sursă, cea utilizată ca principală pentru încălzirea casei.

Separat există suplimentul pentru energie, acordat în fiecare lună, inclusiv pe durata sezonului rece. Acesta are valori stabilite în funcție de energia utilizată în locuință și o regulă specială pentru gospodăriile care folosesc exclusiv electricitate.

Suplimentul lunar depinde de energia folosită

Sumele acordate sunt următoarele:

Pentru electricitate: 30 de lei lunar.

Pentru alimentarea cu gaze naturale: 10 lei lunar.

Pentru căldura livrată prin sistemul centralizat: 10 lei lunar.

Pentru utilizarea combustibililor solizi sau petrolieri: 20 de lei lunar.

Pentru locuințele în care electricitatea este unica sursă de energie, suplimentul este de 70 de lei lunar. Condiția privește întreaga energie folosită în gospodărie, nu doar sursa aleasă pentru încălzire.

În cazul utilizării exclusive a electricității, cei 70 de lei reprezintă valoarea lunară a suplimentului, nu o sumă care se adaugă celor 30 de lei acordați pentru electricitate în celelalte situații.

Modalitatea de acordare diferă după sursă. În cazul electricității, gazelor și termoficării, suplimentul reduce suma înscrisă pe factură. Pentru combustibilii solizi ori petrolieri, beneficiarul primește direct banii.

Cererea se depune la primăria unde se află locuința

Solicitarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie presupune parcurgerea următorilor pași:

Obținerea formularelor de la sediul primăriei sau de pe paginile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.

Completarea cererii împreună cu declarația pe propria răspundere.

Depunerea documentelor la primăria localității în care este situată locuința pentru care se cere sprijin.

Pentru București, formularele pot fi găsite și pe pagina agenției municipale pentru plăți și inspecție socială. Acordarea ajutorului de încălzire se face prin dispoziția primarului, iar ANPIS asigură plata prin structurile sale teritoriale.

Contractul de furnizare poate fi schimbat gratuit

Pe lângă solicitarea ajutoarelor, clienții care nu acceptă condițiile contractului de electricitate au posibilitatea schimbării gratuite a furnizorului. Alegerea poate porni de la o ofertă concurențială negociată direct cu un furnizor sau de la compararea ofertelor standard din comparatorul dedicat electricității.

Aceeași posibilitate există pentru contractele de gaze naturale. Și în acest caz, schimbarea furnizorului este gratuită, iar ofertele pot fi analizate în comparatorul dedicat gazelor înaintea alegerii unui contract.

Reperele istorice ale plafonării, prezentate pe paginile PPC și energycore.ro, sunt distincte de aceste ajutoare. Pentru electricitate, schema s-a încheiat la 30 iunie 2025; începând cu 1 iulie 2025, prețul facturat este cel convenit în contract. Pentru gaze naturale, perioada prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2025 avea ca termen final 31 martie 2026.

Clienții casnici plăteau pentru gazele naturale cel mult 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, oricare ar fi fost consumul. Pentru clienții noncasnici conectați la rețea după 1 aprilie 2025, plafonul de preț era valabil dacă aveau un consum anual de maximum 50.000 MWh.

La electricitate, consumul lunar de la 100,01 la 255 kWh era facturat la un preț care nu depășea 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus. Pentru un consum mai mare de 255 kWh, dar de cel mult 300 kWh, cantitatea care trecea de 255 kWh avea un plafon de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus. Același plafon, de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, se aplica unui consum lunar care depășea 300 kWh.

Prin OUG 6/2025 au fost stabilite măsuri pentru clienții finali de electricitate, valabile între 1 aprilie și 30 iunie 2025, și pentru cei de gaze naturale, valabile între 1 aprilie 2025 și 31 martie 2026. Ordonanța a schimbat o parte din măsurile prevăzute anterior de OUG 27/2022.

Schema a vizat atât clienții casnici, cât și pe cei noncasnici. Prețul plafonat nu era însă același pentru toți: depindea de consum și de categoria în care se încadra clientul. Pentru consumatorii încadrați la articolele 1 și 2 din OUG 27/2022, solicitarea trimisă furnizorului trebuia însoțită de o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal, cu o singură opțiune bifată potrivit categoriei de client.

Plafonarea prețurilor la electricitate și gaze a fost o măsură temporară impusă de Guvern pe fondul fluctuațiilor de preț. Potrivit OUG 6/2025, ea urmărea să limiteze efectele costurilor energiei asupra competitivității economice și să nu agraveze sărăcia energetică.

Plata ajutorului urmează tipul de încălzire

Pentru gospodăriile încălzite prin termoficare, cu gaze sau cu electricitate, ajutorul este decontat în fiecare lună către furnizor. Beneficiarul primește factura cu suma de plată redusă prin acest sprijin.

În cazul încălzirii cu combustibili solizi și/sau petrolieri, ajutorul se achită o singură dată, în decembrie. Plata acoperă întregul sezon rece sau numai lunile rămase din acesta, în funcție de momentul depunerii cererii.