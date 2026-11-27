România ar putea avea suspendate angajamente din fonduri europene de circa 5,5 miliarde de lei dacă va primi o a treia constatare că nu a luat măsuri suficiente pentru reducerea deficitului bugetar, a avertizat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la 27 noiembrie 2026. Nu este vorba despre bani deja opriți: Comisia Europeană ar trebui să propună suspendarea, iar Consiliul UE să decidă asupra ei.

Pentru proiectele din programele vizate, o asemenea decizie ar putea întârzia asumarea unor noi finanțări europene și ar pune presiune pe bugetul investițiilor publice. Ea nu ar însemna că toate fondurile României se opresc sau că plățile aprobate sunt blocate automat.

Cele 5,5 miliarde de lei reprezintă estimarea prezentată de ministru pentru o limită calculată la 0,25% din produsul intern brut. Suma care ar putea fi suspendată depinde însă și de cealaltă limită din regula europeană.

Ce bani ar putea fi suspendați

Regulamentul UE dă prioritate suspendării angajamentelor, adică a finanțărilor pe care Uniunea urmează să și le asume pentru programe. Plățile pot fi suspendate când este necesară o reacție imediată și încălcarea regulilor este semnificativă. Măsura poate privi unul sau mai multe programe, integral sau parțial.

Regula acoperă, cu excepțiile prevăzute în regulament, fondurile pentru dezvoltare regională, proiecte sociale, coeziune, tranziție justă, precum și afaceri maritime, pescuit și acvacultură. Programele care ar fi vizate în România ar trebui stabilite prin propunerea Comisiei și decizia Consiliului.

Pentru limita de bază, regulamentul compară 25% din angajamentele fondurilor pentru anul următor cu 0,25% din PIB și o folosește pe cea mai mică. Dacă lipsa măsurilor persistă, plafonul poate fi depășit. Suspendarea angajamentelor ar începe la 1 ianuarie din anul următor adoptării deciziei, nu în ziua avertismentului făcut de ministru.

România a primit deja două constatări

Consiliul UE a deschis procedura pentru deficitul României la 3 aprilie 2020. Ulterior, a constatat lipsa unor măsuri suficiente la 26 iulie 2024 și din nou la 20 iunie 2025. O nouă constatare ar necesita evaluarea Comisiei și o decizie a Consiliului; nu există un vot programat pentru suspendare.

În recomandarea din 8 iulie 2025, Consiliul a cerut prezentarea măsurilor de reducere a deficitului până la 15 octombrie 2025 și încheierea procedurii până în 2030. Pentru 2027, a stabilit o limită de creștere de 4,6% pentru cheltuielile publice urmărite prin această regulă.

Ministrul a arătat că deficitul din primele zece luni ale lui 2026 a fost cu 27 de miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă din 2025. El a indicat totodată solicitări de bani suplimentari de 47,6 miliarde de lei din partea instituțiilor și o datorie publică ajunsă la 61,1% din PIB. Solicitările nu sunt cheltuieli deja făcute.

Următoarea evaluare va fi în primăvara lui 2027

În evaluarea publicată la 24 noiembrie 2026, Comisia proiectează că România se încadrează în traseul stabilit pentru cheltuielile din 2026. Pentru 2027, creșterea cheltuielilor din acel an ar depăși limita cu mai mult de 0,3% din PIB, dar calculul cumulat ar rămâne în traseul convenit. Este o prognoză de risc, nu o nouă constatare sau o suspendare decisă.

Comisia cere măsuri în pregătirea bugetului pentru 2027. Statele membre trebuie să trimită rapoartele anuale de progres până la 30 aprilie 2027, iar Comisia va reevalua România în primăvara lui 2027, folosind și datele finale pentru 2026 și noua sa prognoză.