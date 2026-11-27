În 2026, o microîntreprindere plătește 1% din veniturile care intră în baza de impozitare, chiar dacă are cheltuieli mari. Dacă toate cheltuielile se pot scădea la calculul imozitului pe profit și nu există alte ajustări, impozitul pe profit devine mai mic când profitul fiscal este sub 6,25% din acele venituri.

Comparația privește impozitul firmei. Costul salariatului, TVA și taxele pe dividende se calculează separat.

Cum se compară cele două impozite

Regulă Micro Profit Din ce se calculează Venituri ajustate Profit fiscal Cotă 1% 16% Cheltuieli curente Nu scad direct impozitul Se scad dacă legea permite Pierdere fiscală Impozit posibil Fără impozit curent pe profit Salariat Este o condiție Nu este o condiție a regimului

La micro, articolul 53 din Codul fiscal pornește de la veniturile firmei, scade doar anumite venituri și adaugă sumele prevăzute expres de lege. Printre categoriile care pot fi scăzute, în condițiile acelui articol, se află anumite venituri legate de stocuri și producție, subvenții, provizioane, despăgubiri și diferențe de curs. Salariul, chiria, marfa și amortizarea nu scad direct baza micro.

La impozitul pe profit, articolul 19 pornește de la venituri minus cheltuieli. Din rezultat se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale, apoi se adaugă cheltuielile pe care legea nu le acceptă la scădere. Articolul 25 stabilește regulile pentru cheltuieli; faptul că firma a plătit ceva nu înseamnă că acea plată îi reduce automat profitul impozabil. Cota generală este de 16% din profitul fiscal, adică suma rămasă după aceste ajustări.

Cât plătește firma la aceleași venituri

La venituri de 100.000 de lei, de exemplu, presupunem că toți banii intră în baza micro, toate cheltuielile pot fi scăzute la calculul profitului fiscal și nu există alte ajustări. Comparăm aceleași costuri în ambele variante, inclusiv salariul, fără TVA.

Cu cheltuieli de 95.000 de lei, profitul fiscal este 100.000 − 95.000 = 5.000 de lei. Micro plătește 1% × 100.000 = 1.000 de lei; firma impozitată pe profit plătește 16% × 5.000 = 800 de lei.

Cu cheltuieli de 90.000 de lei, profitul fiscal este 10.000 de lei. Micro plătește 1.000 de lei; impozitul pe profit este 16% × 10.000 = 1.600 de lei.

La un profit fiscal de 6.250 de lei din aceleași venituri de 100.000 de lei, ambele impozite sunt de 1.000 de lei. De aici vine pragul de 6,25%: sub el, impozitul pe profit este mai mic; peste el, impozitul micro este mai mic, numai în condițiile folosite în exemplu.

Dacă o parte din cei 100.000 de lei este exclusă din baza micro potrivit articolului 53, acel impozit se calculează după scăderea părții excluse. Dacă, în schimb, o parte din cheltuieli nu poate fi scăzută la impozitul pe profit, profitul fiscal crește. În oricare dintre aceste situații, pragul de 6,25% nu mai decide singur care impozit este mai mic.

Ce rămâne dacă profitul este împărțit asociaților

În exemplul cu venituri de 100.000 de lei și cheltuieli de 90.000 de lei, profitul înainte de impozitul firmei este de 10.000 de lei. Dacă întregul profit rămas poate fi distribuit unei persoane fizice, după impozitul micro de 1.000 de lei rămân 9.000 de lei. Impozitul pe dividende de 16% este 1.440 de lei, astfel că persoana primește 7.560 de lei, înainte de o eventuală contribuție la sănătate.

În varianta impozitului pe profit, după plata celor 1.600 de lei rămân 8.400 de lei. Impozitul pe dividende este 1.344 de lei, iar suma primită este de 7.056 de lei, dacă întregul profit rămas poate fi distribuit. Impozitul pe dividende se reține de firmă la plată; cota de 16% se aplică dividendelor distribuite începând cu 1 ianuarie 2026.

Contribuția la sănătate a persoanei fizice depinde de totalul veniturilor relevante, nu doar de dividendul din exemplu. În 2026, ea este de 2.430 de lei, 4.860 de lei sau 9.720 de lei când veniturile ating, respectiv, pragurile de 24.300 de lei, 48.600 de lei și 97.200 de lei.

Ce alte costuri intră în calcul

Regimul micro cere cel puțin un salariat, iar costul lui nu este inclus în impozitul de 1%. Salariul minim brut a fost de 4.050 de lei pe lună până la 30 iunie 2026 și este de 4.325 de lei de la 1 iulie. Pentru un salariat plătit cu minimul în toate lunile anului, salariul brut plus contribuția de 2,25% datorată de angajator costă firma aproximativ 51.381 de lei în 2026, înainte de alte beneficii și costuri.

Din salariul brut se rețin, în regimul obișnuit, contribuția la pensie de 25%, cea la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10% aplicat bazei fiscale. TVA este tot o obligație separată: cota standard este de 21%, iar pentru anumite bunuri și servicii se aplică 11%. O firmă poate fi micro și, separat, plătitoare de TVA; plafonul regimului special de scutire este de 395.000 de lei cifră de afaceri anuală, cu excepțiile din Codul fiscal.

Ce firme pot aplica regimul micro

Pentru regimul micro din 2026, condițiile s-au verificat împreună la 31 decembrie 2025. Firma trebuia să aibă venituri de cel mult 100.000 de euro, capital privat, cel puțin un salariat și situațiile financiare depuse la termen. Nu trebuia să fie în dizolvare urmată de lichidare.

La plafon se adună și veniturile întreprinderilor legate. Dacă asociații dețin, direct sau indirect, peste 25% în mai multe firme, trebuie stabilită una singură care aplică regimul micro. Sunt excluse, între altele, firmele din domeniul bancar, al asigurărilor, al pieței de capital, al jocurilor de noroc și al explorării ori exploatării petrolului și gazelor.

O firmă nou-înființată poate aplica regimul din primul an dacă îndeplinește la înregistrare condițiile privind capitalul și asociații și angajează un salariat în cel mult 90 de zile. Două sau mai multe contracte cu timp parțial pot îndeplini condiția dacă, împreună, însumează o normă întreagă. Este acceptat și un contract de administrare sau de mandat remunerat cel puțin la nivelul salariului minim.

Când se trece la impozitul pe profit

Dacă veniturile trec de plafonul de 100.000 de euro în cursul anului, firma datorează impozit pe profit din trimestrul depășirii, nu și pentru trimestrele anterioare. Dacă singurul salariat pleacă, firma are 30 de zile să angajeze un înlocuitor cu contract pe durată nedeterminată sau determinată de cel puțin 12 luni. Fără înlocuire, impozitul pe profit se datorează din trimestrul următor celui în care a încetat contractul.

Nedepunerea la termen a situațiilor financiare duce la impozit pe profit din trimestrul în care condiția nu mai este îndeplinită. Dacă firma rămâne eligibilă, dar ar plăti mai puțin impozit pe profit, nu poate trece voluntar la acel regim în mijlocul anului. Alegerea se aplică din anul fiscal următor.

Ce verifică și ce declară firma

Verifică toate condițiile pentru micro, inclusiv veniturile întreprinderilor legate și regula unei singure firme micro pentru asociații care dețin peste 25%. Calculează baza micro conform articolului 53 și aplică 1%. Calculează separat profitul fiscal, după scăderile și adăugările cerute de articolele 19 și 25, apoi aplică 16%. Folosește aceleași venituri și costuri reale în ambele variante. Verifică separat costul salariatului, obligațiile de TVA și taxele care apar dacă distribuie dividende. Comunică aplicarea regimului micro prin formularul 700 până la 31 martie, inclusiv, al anului pentru care îl aplică. Ieșirea din regim, inclusiv cea prin opțiune, se comunică prin același formular până la 31 martie al anului fiscal următor; pentru aplicarea regimului în 2026, termenul a fost 31 martie 2026. Dacă este micro, calculează și plătește impozitul trimestrial până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului și depune formularul 100. Pentru impozitul pe profit aferent anului 2026, declarația anuală și plata au termenul de 25 iunie 2027.

Întrebări frecvente

Intră și veniturile unui PFA la plafon?

În anumite situații, da. La verificarea legăturilor dintre afaceri contează și activitățile economice desfășurate de asociat prin PFA, întreprindere individuală sau altă formă fără personalitate juridică.

Ce se întâmplă dacă singurul salariat are contractul suspendat?

O suspendare mai scurtă de 30 de zile, înregistrată pentru prima dată în anul fiscal, nu înlătură automat condiția de salariat. Pentru concediul medical, limita este de 30 de zile cumulate în anul fiscal.

Poate fi folosită ulterior pierderea fiscală?

Pierderile fiscale stabilite începând cu 2024 de o firmă plătitoare de impozit pe profit se pot recupera în următorii cinci ani consecutivi, în limita a 70% din profiturile impozabile. Pentru pierderile mai vechi există reguli tranzitorii.

Ce cotă se aplică dividendelor împărțite din situațiile interimare ale anului 2025?

Pentru dividendele distribuite pe baza situațiilor financiare interimare din 2025 se păstrează cota de 10%, chiar dacă plata are loc ulterior.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: Codul fiscal, în special articolele 19, 25, 31, 43 și 47-57; OUG nr. 89/2025; OUG nr. 8/2026; informările ANAF Cluj-Napoca și Galați despre regimul micro și formularul 700; hotărârile Guvernului privind salariul minim; informările ANAF despre salarii, TVA și contribuția la sănătate; Legea nr. 141/2025; informarea ANAF Argeș despre impozitul pe profit.