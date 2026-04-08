Băncile din România și-au anunțat programul special pentru Sărbătorile Pascale din 2026. Majoritatea unităților fizice vor fi închise în zilele de 10, 12 și 13 aprilie, însă clienții au la dispoziție o serie de alternative digitale pentru a-și rezolva operațiunile urgente, de la aplicații mobile la rețelele de bancomate.

Program special la BCR

La Banca Comercială Română (BCR), de exemplu, unitățile și centrele de afaceri corporate nu vor avea program cu publicul în intervalul 10-13 aprilie 2026. Numai că există și excepții. Este vorba despre agențiile amplasate în centrele comerciale, care vor funcționa după programul acestora, în general între orele 10:00 și 20:00. Lista include locații precum Timișoara Shopping City, Park Lake București, IKEA Pallady București, Iris Titan București, Mall Plaza București, Mall Băneasa și IKEA Băneasa București.

„Banca Comercială Română anunță că, în perioada Sărbătorilor de Paște, este disponibilă permanent, online, telefonic și prin echipamentele multifuncționale instalate în rețeaua sa extinsă teritorială. Unitățile BCR şi centrele de afaceri corporate, în schimb, nu vor fi deschise în perioada 10-13 aprilie. Excepție fac unitățile din centrele comerciale Timișoara Shopping City, Park Lake București, IKEA Pallady București, Iris Titan București, Mall Plaza București, Mall Băneasa și IKEA Băneasa București, care vor funcționa după programul acestora, în general fiind deschise în intervalul 10:00-20:00”, a transmis BCR într-un comunicat.

Soluțiile digitale, disponibile non-stop

Dar ce faci dacă ai o urgență bancară în aceste zile? Răspunsul stă în tehnologie. Serviciile online prin aplicația George rămân disponibile permanent, permițând o gamă largă de operațiuni: de la deschiderea de conturi și transferuri, până la plata utilităților, schimb valutar, accesarea de credite sau încheierea de asigurări.

Serviciile digitale sunt cheia.

Iar suportul nu se oprește aici. BCR este disponibilă non-stop și telefonic la *2227 sau +4.021.407.42.00 pentru apeluri din străinătate. În plus, serviciul de asistență video funcționează zilnic între 8:30 și 22:00. ATM-urile și echipamentele multifuncționale din zonele Easy 24 Banking (disponibile în cadrul multor unități BCR) vor fi alimentate și vor funcționa permanent pentru depuneri, retrageri de numerar, plata facturilor sau schimb valutar.

Cum lucrează celelalte bănci mari

Și celelalte bănci mari din țară și-au adaptat programul. E drept că modelul este similar: închis în zilele libere legale, cu excepția locațiilor din mall-uri și cu accent pe canalele digitale. Hai să vedem, pe bune, cum stau lucrurile la fiecare.

Banca Transilvania: Unitățile din centrele comerciale au program diferențiat. Pe 10 aprilie funcționează între 12:00 și 18:00, pe 11 aprilie au program normal, pe 12 aprilie sunt închise, iar pe 13 aprilie programul este din nou între 12:00 și 18:00.

Unitățile din centrele comerciale au program diferențiat. Pe 10 aprilie funcționează între 12:00 și 18:00, pe 11 aprilie au program normal, pe 12 aprilie sunt închise, iar pe 13 aprilie programul este din nou între 12:00 și 18:00. BRD: Agențiile sunt închise în perioada 10-13 aprilie, cu excepția celor din centrele comerciale, care vor fi deschise pe 10, 11 și 13 aprilie.

Agențiile sunt închise în perioada 10-13 aprilie, cu excepția celor din centrele comerciale, care vor fi deschise pe 10, 11 și 13 aprilie. CEC Bank: Toate unitățile vor fi închise între 10 și 13 aprilie, fără excepții. Clienții pot folosi serviciile de Internet și Mobile Banking, rețeaua de ATM-uri și Call Center-ul (disponibil între 07:00 și 22:00).

Toate unitățile vor fi închise între 10 și 13 aprilie, fără excepții. Clienții pot folosi serviciile de Internet și Mobile Banking, rețeaua de ATM-uri și Call Center-ul (disponibil între 07:00 și 22:00). UniCredit Bank: Toate sucursalele sunt închise în intervalul 10-13 aprilie 2026, banca nemenționând excepții pentru program.

Toate sucursalele sunt închise în intervalul 10-13 aprilie 2026, banca nemenționând excepții pentru program. Raiffeisen Bank: Pe 12 și 13 aprilie, unitățile sunt închise. Excepție fac cele din centrele comerciale, care vor fi deschise pe 13 aprilie, dar cu program redus, între orele 09:00 și 18:00.

În ansamblu, perioada Paștelui aduce un program restricționat pentru sucursalele bancare, însă serviciile digitale, rețelele de ATM-uri și canalele de suport rămân disponibile pentru a asigura continuitatea operațiunilor esențiale.