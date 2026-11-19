Mai mulți bani ar putea ajunge în conturile de pensie privată obligatorie dacă partea din salariul brut trimisă la Pilonul II crește de la 4,75% la 6% până în 2031. Cristian Pascu, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) și reprezentant al BCR Pensii, a propus pe 19 noiembrie 2026 ca majorarea să fie făcută treptat, între 2028 și 2031.

Deocamdată, salariaților care contribuie la Pilonul II li se aplică tot cota de 4,75%. Ținta de 6% apare în planul bugetar al României pentru perioada 2025-2031, dar propunerea APAPR nu schimbă singură suma virată lunar în contul privat.

Cât ar intra în contul de pensie la cota de 6%

Legea privind pensiile administrate privat stabilește cota de 4,75% de la 1 ianuarie 2024. Înainte, cota înscrisă în lege era de 3,75%, aplicabilă de la 1 ianuarie 2018. Procentul arată cât din salariul brut este trimis în contul de Pilon II al salariatului.

La fiecare 100 de lei din salariul brut, 4,75 lei merg acum în acel cont. La cota propusă de 6%, ar merge 6 lei, adică 1,25 lei în plus pentru fiecare 100 de lei brut. Calculul compară cele două cote la același salariu; nu spune cât va avea o persoană în cont la pensionare.

Banii pentru Pilonul II sunt luați din contribuția pentru pensie plătită de salariat, nu reprezintă o taxă separată adăugată peste aceasta. O cotă mai mare pentru contul privat nu înseamnă, prin ea însăși, o nouă reținere din salariul net. Efectul asupra banilor primiți în mână va depinde și de regulile fiscale valabile când va fi adoptată majorarea.

Când s-ar putea schimba procentul

Planul bugetar-structural pentru 2025-2031, prezentat de Ministerul Finanțelor în octombrie 2024, include creșterea de la 4,75% la 6% până în 2031. Ținta nu stabilește ce cotă se va aplica în fiecare an. Pascu propune creșteri anuale de câte 0,25 până la 0,50 puncte procentuale în perioada 2028-2031, însă acesta este calendarul susținut de APAPR, nu unul intrat în vigoare.

Pascu a mai spus că planul de la început prevedea o contribuție de 6% încă din 2016. Cota aplicabilă salariaților rămâne cea stabilită prin lege în 2024. Pentru trecerea la 6% vor trebui stabilite prin lege procentul și data de la care acesta se aplică.

Câți oameni au conturi la Pilonul II

Pe 19 noiembrie 2026, APAPR a arătat că Pilonul II avea 8,5 milioane de participanți, iar valoarea activelor nete era de 237 de miliarde de lei. Asociația a arătat că Pilonul III, la care oamenii pot plăti contribuții de bunăvoie, avea 1,15 milioane de participanți. Valoarea activelor nete era de 8,9 miliarde de lei. Acestea sunt cifre despre întregul sistem, nu sume aflate în contul fiecărui participant.

Autoritatea de Supraveghere Financiară raporta la 30 iunie 2025 9,3 milioane de participanți la cele două tipuri de pensie privată, luate împreună, și active totale de 177,1 miliarde de lei. Din această sumă, 170,8 miliarde de lei erau în Pilonul II și 6,3 miliarde de lei în Pilonul III. Cifrele ASF sunt dintr-o perioadă anterioară și privesc activele totale, în timp ce APAPR a prezentat active nete; diferența dintre sume nu arată singură cât au câștigat fondurile.

În prima jumătate a anului 2025 au fost virate 10,92 miliarde de lei în Pilonul II, potrivit ASF. În iunie 2025, contribuția medie lunară a fost de aproximativ 431 de lei. Cât se virează pentru un salariat depinde de salariul său brut și de cota aflată în vigoare în luna plății.