Ca să afli cât te poți împrumuta în funcție de salariu, calculezi mai întâi cât loc mai ai pentru o rată nouă: din 40% din venitul net acceptat de bancă scazi ratele și celelalte obligații lunare. La un venit net eligibil de 2.700 de lei, fără datorii, rezultă o rată maximă orientativă de 1.080 de lei; suma creditului depinde apoi de dobândă și de durata lui.

Limita de 40% nu înseamnă că banca trebuie să îți aprobe acea rată. Ea îți verifică veniturile, cheltuielile și capacitatea de a plăti pe toată durata creditului. Separat, rata pe care o poți duce în bugetul tău poate fi mai mică decât cea permisă de lege.

Calculezi întâi rata disponibilă

Folosești venitul rămas după taxe pe care banca îl acceptă, nu salariul brut din contract. Regulamentul BNR nr. 17/2012 pune limita generală la 40% din acest venit pentru totalul plăților lunare către creditori. Regula se aplică băncilor și celorlalți creditori prevăzuți de regulament, inclusiv instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general.

Aduni ratele creditelor și celelalte plăți lunare pentru împrumuturi pe care le ai deja. Pentru un credit cu rate neegale, iei în calcul cea mai mare plată lunară din durata lui. Înmulțești venitul net eligibil cu limita care ți se aplică, apoi scazi obligațiile existente. Rezultatul este rata nouă maximă orientativă; dacă iese sub zero, nu mai rămâne loc pentru o rată nouă. Estimezi suma creditului folosind rata rămasă, dobânda și durata dorită. O rată de aceeași mărime poate susține împrumuturi diferite când dobânda sau durata se schimbă. Pregătești documentele care dovedesc venitul și depui cererea. Dacă venitul actual este cu peste 20% mai mare decât cel din anul anterior, banca îți poate cere documente care îi arată că venitul va continua. Înainte de semnare, compari suma primită cu totalul de rambursat din ofertă și verifici dobânda, DAE, comisioanele și asigurările. DAE este dobânda anuală efectivă, folosită pentru a arăta costul creditului; calculul simplu al ratei de mai jos nu include automat toate aceste costuri.

Un card de credit sau un descoperit de cont îți ocupă din spațiul pentru o rată nouă chiar dacă nu ai folosit limita. Banca ia în calcul cel puțin 3% din plafonul aprobat: un card cu limită de 10.000 de lei înseamnă cel puțin 300 de lei pe lună în acest calcul, inclusiv când nu ai cheltuit nimic de pe el.

Limita diferă pentru prima locuință și pentru valută

40% este limita generală pentru totalul obligațiilor lunare raportate la venitul net eligibil.

este limita generală pentru totalul obligațiilor lunare raportate la venitul net eligibil. 45% poate fi limita pentru primul credit imobiliar destinat locuinței în care vei sta, dacă nu deții și nu ai deținut nicio locuință.

poate fi limita pentru primul credit imobiliar destinat locuinței în care vei sta, dacă nu deții și nu ai deținut nicio locuință. 20% este limita pentru obligațiile aferente creditelor în valută sau legate de cursul valutar, dacă veniturile tale nu te protejează în mod natural de schimbarea cursului.

este limita pentru obligațiile aferente creditelor în valută sau legate de cursul valutar, dacă veniturile tale nu te protejează în mod natural de schimbarea cursului. 25% poate fi limita pentru primul credit imobiliar eligibil în valută, în aceeași situație de risc valutar.

Limitele de 40% și 45% se aplică din 1 ianuarie 2019, iar cea de 25% pentru primul credit imobiliar eligibil în valută se aplică din 1 aprilie 2022. Niciuna nu garantează aprobarea creditului.

Ce credit arată exemplul cu salariul minim

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut general este de 4.325 de lei pe lună. Între 1 iulie și 31 decembrie 2026, câte 200 de lei pe lună nu sunt taxați dacă salariatul lucrează cu normă întreagă la funcția de bază, are salariul de bază egal cu minimul, iar venitul brut, fără tichete și celelalte sume excluse de regulă, nu trece de 4.600 de lei.

Pentru un salariat fără persoane în întreținere și fără alte deduceri, contribuțiile se calculează în acest exemplu la 4.125 de lei, adică 4.325 minus cei 200 de lei. Contribuția pentru pensie este de 25%, cea pentru sănătate de 10%, iar deducerea personală este de 865 de lei. După impozitul pe venit de 10%, rezultă un net orientativ de circa 2.700 de lei; suma de pe statul de plată poate diferi.

La acest venit net ales ca exemplu, 40% înseamnă 1.080 de lei pentru toate ratele. Fără alte datorii, dacă presupunem un credit imobiliar în lei pe 30 de ani, cu rate egale și dobândă fixă de 7,5% pe an, rata ar corespunde unui împrumut de aproximativ 154.000 până la 154.500 de lei. Dobânda este o ipoteză de calcul, nu o ofertă bancară.

La 1.080 de lei plătiți lunar timp de 30 de ani, totalul ratelor din acest exemplu ar fi 388.800 de lei. Diferența față de suma împrumutată reprezintă aproximativ 234.300 până la 234.800 de lei. Acest calcul nu adaugă automat comisioane și asigurări și presupune că dobânda rămâne aceeași pe întreaga perioadă.

Ratele vechi micșorează noul credit

Tabelul folosește același venit net eligibil de 2.700 de lei și, pentru estimarea împrumutului, aceeași dobândă fixă ipotetică de 7,5% pe an, aceeași durată de 30 de ani și rate egale. Sumele sunt orientative și nu includ automat costurile suplimentare ale unei oferte.

Situația Rata nouă maximă Credit estimat Rată veche de 400 lei, limită 40% 680 lei/lună circa 97.000 lei Card cu limită de 10.000 lei, limită 40% 780 lei/lună circa 111.500 lei Rată veche și card, limită 40% 380 lei/lună circa 54.000 lei Prima locuință eligibilă, limită 45%, fără datorii 1.215 lei/lună circa 174.000 lei Prima locuință eligibilă, rată veche și card 515 lei/lună circa 73.500 lei

În rândul cu rata veche și cardul, calculul este 2.700 × 40% = 1.080 de lei, apoi 1.080 minus 400 minus cel puțin 300 = 380 de lei pentru rata nouă. Banca poate lua în calcul mai mult de 300 de lei pentru card; în acel caz, suma disponibilă scade și ea.

De ce banca poate aproba mai puțin

Banca își stabilește regulile pentru veniturile acceptate și verifică istoricul lor, cheltuielile, celelalte datorii și istoricul plăților. Verifică și dacă rata poate fi plătită până la finalul creditului, inclusiv când acesta se termină după vârsta de pensionare preconizată. Pentru salariul dintr-un contract pe durată nedeterminată, regulamentul nu permite însă reducerea venitului printr-un procent de ajustare.

La un credit imobiliar în lei, suma nu poate depăși nici 85% din valoarea locuinței puse garanție. Dacă ai deja o locuință, limita coboară la 75%, astfel că partea pe care trebuie să o acoperi din alte surse crește. Pentru un credit de consum, durata este, în principiu, de cel mult cinci ani; un calcul făcut pe 30 de ani pentru locuință nu poate fi folosit ca sumă posibilă pentru un împrumut obișnuit de nevoi personale.

Ce faci dacă cererea este refuzată

Pentru un credit de consum, creditorul trebuie să răspundă în scris în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului și în cel mult 60 de zile de la cererea inițială. Dacă refuzul vine în urma verificării unei baze de date, trebuie să îți spună imediat și gratuit rezultatul verificării și numele bazei verificate. Nu poate încasa comision de analiză pentru un împrumut pe care nu îl acordă.

Dacă vrei să reclami o problemă, depui mai întâi reclamația în scris la creditor și păstrezi numărul de înregistrare. Creditorul trebuie să răspundă în maximum 30 de zile. Dacă răspunsul lipsește sau nu te mulțumește, poți cere gratuit conciliere la CSALB ori poți depune o reclamație la ANPC.

Întrebări frecvente

Pot cere credit împreună cu soțul sau soția?

Da. Dacă amândoi vă angajați la plata creditului, banca poate analiza împreună veniturile și obligațiile voastre.

Cât timp trebuie să fiu angajat ca să primesc credit?

Nu există un termen unic de vechime pentru toate băncile. Creditorul își stabilește condițiile privind stabilitatea venitului și documentele cu care îl dovedești.

Pot lua un credit de nevoi personale pe zece ani?

În mod obișnuit, nu: limita pentru creditele de consum este de cinci ani. Există excepții pentru anumite credite de consum cu destinație imobiliară și pentru limitele de credit reevaluate periodic.

Poate banca să treacă peste limita de îndatorare?

Poate folosi o excepție pentru o parte limitată din volumul creditelor, calculată pe baza ultimelor patru trimestre, dar nu este un drept al solicitantului. Excepția nu se aplică împrumuturilor de peste echivalentul a 250.000 de euro și este rezervată persoanelor cu venit cel puțin la nivelul salariului mediu net pe economie.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: Banca Națională a României, Regulamentul nr. 17/2012 și modificările din 2018 și 2022; Guvernul României, Hotărârea nr. 146/2026 și OUG nr. 89/2025; Codul fiscal; OUG nr. 50/2010; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.