Banca Mondială a lansat o prognoză care dă fiori. Preţurile la energie ar urma să crească cu 24% în cursul acestui an, atingând cel mai ridicat nivel de la invadarea Ucrainei în 2022. Totul depinde, însă, de evoluția războiului din Orientul Mijlociu, scenariul de bază luând în calcul o încheiere a perturbărilor majore în luna mai.

Petrolul, motorul scumpirilor

Proiecţiile Băncii Mondiale indică o cotație medie de 86 de dolari pe baril pentru ţiţeiul Brent din Marea Nordului (referința la nivel global) în acest an. Asta înseamnă o diferență considerabilă față de nivelul de 69 de dolari pe baril estimat pentru 2025. Dar cum s-a ajuns la aceste proiecții sumbre? În prezent, cotaţia ţiţeiului Brent este deja cu peste 50% mai ridicată decât la începutul anului.

Lucrurile pot degenera rapid. Dacă facilităţile de gaze şi petrol din regiune sunt și mai mult afectate, iar exporturile se redresează lent, prețul ar putea exploda până la 115 dolari pe baril. Atacarea infrastructurii energetice și perturbarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz a dus la cel mai mare şoc înregistrat vreodată al aprovizionării cu petrol, avertizează instituția.

Efect de domino în economie

Economistul şef al Băncii Mondiale, Indermit Gill, a explicat clar mecanismul prin care acest șoc se propagă. „Războiul loveşte economia mondială în valuri cumulate: prima dată prin preţurile mai ridicate la energie, apoi preţurile mai ridicate la alimente şi, în final, o inflaţie mai ridicată, care va determina majorarea dobânzilor şi majorarea costurilor de împrumut”, a avertizat acesta.

Și cine va plăti, până la urmă, oalele sparte? Tot cei mai vulnerabili. Gill a adăugat că şocul îi va lovi pe cei mai săraci, sporind dificultăţile cu care se confruntă ţările în curs de dezvoltare.

De la îngrășăminte la inflație galopantă

Iar impactul nu se oprește aici. Preţurile materiilor prime, per total, ar putea creşte cu 16% în 2026. Unul dintre cele mai afectate sectoare va fi agricultura, unde preţurile îngrăşămintelor ar urma să crească cu un procent uriaș de 31% în 2026, pe fondul unui avans de 60% la preţul ureei. Nu-i chiar așa de simplu, pentru că aceste evoluţii vor pune presiune pe aprovizionarea cu alimente, vor eroda veniturile fermierilor și vor amenința randamentele culturilor viitoare.

Cifrele sunt clare.

În acest context, Banca Mondială estimează că rata inflaţiei în economiile dezvoltate se va situa în medie la 5,1% în 2026, de la 4,7% anul trecut. În țările în curs de dezvoltare, situația e și mai gravă, inflația putând ajunge la 5,8% dacă războiul se prelungeşte.

Creşterea economiei mondiale va fi, clar afectată. Pentru ţările în curs de dezvoltare se prognozează un avans de doar 3,6% în 2026, o revizuire în scădere față de estimarea anterioară, care indica o creștere de 4%.