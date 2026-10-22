Din ianuarie 2026, persoanele fizice datorează un impozit de 16% pentru câștigurile din aur de investiții. La cumpărare, încadrarea produsului în regimul fiscal special depinde de forma și puritatea metalului. Scutirea de taxa pe valoarea adăugată (TVA) privește operațiunea cu aur eligibil, în timp ce impozitul vizează câștigul obținut din investiție.

Potrivit analizei lui Bogdan Cârpăveche, director PwC România, cota de 16% se aplică din ianuarie 2026 și câștigurilor din aur de investiții. Este o revenire de la nivelul de 10% introdus în 2018.

Prețul tranzacției trebuie verificat separat de reperul publicat de Banca Națională a României (BNR). Potrivit publicației Adevărul, vineri, 4 septembrie 2026, banca a stabilit valoarea unui gram de aur fin la 649,5183 lei. Creșterea a fost de 4,8369 lei față de cotația de joi, 3 septembrie, de 644,6814 lei.

Cotația BNR nu stabilește suma plătită comerciantului

Pentru o persoană fizică, prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare poate fi diferit de referința băncii centrale. Contează comerciantul, forma sub care se tranzacționează metalul și condițiile operațiunii. Compararea unei oferte cu valoarea BNR trebuie să păstreze această distincție.

Referința este exprimată în lei pentru un gram de aur fin. Banca o actualizează în zilele în care publică noile cotații, iar evoluția ei poate reflecta atât schimbarea prețului internațional al aurului, cât și mișcările cursului valutar.

Un calcul orientativ al variației reperului între 28 august și 4 septembrie 2026 este 649,5183 lei minus 629,1034 lei, adică o creștere de 20,4149 lei pe gram. Acest calcul compară două cotații BNR, nu prețurile unei achiziții și ale unei revânzări efective.

Potrivit datelor prezentate la 4 septembrie 2026, reperele extreme raportate pentru acel an până la data respectivă erau maximul de 752,0815 lei, înregistrat la 2 martie, și minimul de 588,7371 lei, din 17 iulie. Valoarea din 4 septembrie depășea minimul cu 60,7812 lei.

Lingourile eligibile au puritate de minimum 995 la mie

Articolul 313 din Codul fiscal include în categoria aurului de investiții lingourile și plachetele acceptate sau cotate pe piețele metalelor prețioase, dacă puritatea lor este de cel puțin 995 la mie. Încadrarea se aplică și atunci când aurul este reprezentat prin hârtii de valoare.

Există însă o excludere legată de greutate: lingourile și plachetele de maximum 1 gram nu intră în această definiție. Pentru verificarea încadrării fiscale, puritatea trebuie analizată împreună cu forma produsului și greutatea acestuia.

În cazul monedelor, același articol cere îndeplinirea simultană a patru condiții:

Puritatea, denumită și titlu, trebuie să fie de minimum 900 la mie.

Moneda trebuie să fie reconfecționată după 1800.

Trebuie să aibă sau să fi avut statut de mijloc legal de schimb în țara de origine.

Prețul obișnuit de vânzare nu poate depăși cu peste 80% valoarea pe piața liberă a aurului pe care îl conține.

Monedele care respectă toate aceste cerințe nu sunt tratate, în sensul articolului 313, ca vânzări în scop numismatic, adică pentru colecționare.

Scutirea de TVA acoperă și anumite drepturi asupra aurului

Regimul special scutește de TVA livrarea aurului de investiții, achiziția intracomunitară și importul. Sunt incluse și investițiile prin hârtii de valoare pentru aur nominalizat sau nenominalizat, precum și operațiunile negociate în conturi de aur.

Scutirea acoperă împrumuturile și schimburile care conferă proprietatea asupra aurului eligibil ori un drept de creanță asupra acestuia. Ea se extinde la contractele la termen futures și forward atunci când acestea produc transferul unor asemenea drepturi.

Și intermedierea unei livrări de aur de investiții este scutită de TVA atunci când agentul lucrează în numele și pe seama mandantului, persoana pentru care desfășoară operațiunea.

Furnizorii pot opta pentru taxare în condițiile legii

Un producător de aur de investiții sau o persoană impozabilă care transformă aurul în această categorie poate alege regimul obișnuit de TVA pentru livrări către altă persoană impozabilă, deși operațiunile respective ar fi în mod normal scutite.

Această posibilitate există și pentru persoana impozabilă care furnizează în mod curent aur pentru utilizări industriale, în cazul livrărilor eligibile către altă persoană impozabilă. Intermediarul poate alege taxarea serviciului său dacă mandantul a exercitat opțiunea prevăzută de articolul 313.

Alegerea se comunică organului fiscal competent prin notificare. Regimul intră în vigoare când notificarea este înregistrată sau când este expediată prin poștă cu confirmare de primire și acoperă toate livrările ulterioare de aur de investiții. Pentru intermediar, se aplică tuturor serviciilor furnizate aceluiași mandant care a ales taxarea. Revenirea la regimul special nu mai este permisă.

Scutirea livrării permite anumite deduceri de TVA

Chiar dacă livrarea beneficiază de scutire, articolul 313 permite persoanei impozabile deducerea taxei datorate sau achitate pentru următoarele operațiuni:

Cumpărarea aurului de investiții de la un furnizor care a optat pentru taxare.

Achiziția intracomunitară ori importul aurului transformat ulterior în aur de investiții, direct sau printr-un terț care lucrează în numele persoanei impozabile.

Serviciile care modifică forma, greutatea ori puritatea aurului, inclusiv a celui încadrat deja ca aur de investiții.

Producătorii și cei care transformă aurul în aur de investiții pot deduce, de asemenea, taxa aferentă achizițiilor legate de producerea sau transformarea respectivă.

Impozitul pe câștig se analizează separat de TVA

Regimul de impozitare aplicabil aurului de investiții din 2026 este descris în analiza lui Bogdan Cârpăveche, director PwC România, publicată de Bursa. Aceasta indică revenirea la cota de 16% de la nivelul de 10% introdus în 2018, pentru veniturile și câștigurile din investițiile vizate.

„Revenirea la cota de 16% va conduce la o creștere a sarcinii fiscale pentru investitori. În acest context, este esențial ca persoanele fizice să-și reevalueze structura investițiilor și portofoliul de active pentru a anticipa și gestiona eficient impactul fiscal al noilor reglementări”, subliniază Bogdan Cârpăveche în analiză.

Pentru comparația cu investițiile în titluri realizate prin intermediari rezidenți, analiza indică reținerea la sursă a unor cote de 3% sau 6%, în funcție de durata deținerii. În acest regim, pierderile nu se compensează.

Comercianții de aur de investiții au și obligația de a înregistra fiecare tranzacție și de a păstra documentele necesare identificării clienților. Evidențele trebuie conservate cel puțin 5 ani, calculați de la încheierea anului în care au fost realizate operațiunile.