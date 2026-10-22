Investiția într-un fond poate începe cu 20-50 de lei, în funcție de produs, dar suma depusă nu este garantată. Pentru economiile de care investitorul va avea nevoie curând, timpul de retragere și riscul de pierdere contează alături de pragul de intrare și comisioanele care reduc câștigul.

Înaintea alegerii, prospectul permite verificarea destinației banilor, a riscurilor asumate și a costurilor. Perioada în care economiile pot rămâne investite trebuie pusă în relație cu strategia fondului: un plasament în acțiuni nu este indicat pentru bani necesari peste șase luni.

Pragul de intrare diferă de la un produs la altul

O sumă minimă redusă la un fond nu reprezintă o condiție valabilă pentru întreaga piață. La Banca Transilvania, serviciul Direct Invest permite plăți recurente începând cu 100 de lei sau 25 de euro ori de dolari. Investitorul poate modifica periodicitatea plăților sau poate opri investiția recurentă.

Accesul la această ofertă presupune descărcarea aplicației BT Pay, completarea informațiilor solicitate și confirmarea identității, urmate de selectarea fondului. Sunt disponibile 14 fonduri, în lei, euro și dolari, cu niveluri diferite de risc și de câștig potențial.

Banca recomandă consultarea prospectului și a documentului cu informații esențiale pentru investitori înaintea plasamentului. Rezultatele obținute anterior de un fond nu garantează performanța sa viitoare.

Unitățile cumpărate reprezintă o participație la portofoliul fondului

Fondul reunește contribuțiile mai multor investitori și le plasează în instrumente precum acțiuni sau obligațiuni. Societatea de administrare a investițiilor (SAI) decide plasamentele în limitele strategiei descrise în prospect; investitorul nu selectează individual fiecare activ cumpărat.

În schimbul banilor, acesta primește unități de fond. Prețul lor este exprimat prin valoarea unitară a activului net (VUAN), determinată zilnic prin raportarea activului net la numărul unităților. Valoarea deținerii se modifică odată cu evoluția investițiilor din portofoliu.

Categoriile diferă prin accesul la bani și prin investițiile pe care le permit:

Fondurile deschise locale numără 96 de produse și dețin active de 29 de miliarde de lei. Investitorii pot cumpăra unități și pot solicita răscumpărarea lor.

Fondurile deschise străine cuprind 116 produse, cu active de 2,26 miliarde de lei. Acestea oferă acces din România la piețe internaționale, inclusiv prin administratori precum Franklin Templeton, Amundi sau BlackRock.

Fondurile alternative închise sunt în număr de 36, cu active de 20,5 miliarde de lei. Pot avea praguri de acces mai ridicate și perioade mai lungi în care banii rămân blocați, investind inclusiv în imobiliare și companii private.

Strategia fondului stabilește ce risc este asumat

Fondurile de acțiuni urmăresc un potențial mai mare de câștig, cu un risc ridicat. Sunt asociate unui orizont lung și unei capacități mai mari de a accepta scăderea valorii investiției. Pentru perioade de peste zece ani, alegerea poate include asumarea unui risc mai mare decât în cazul economiilor necesare pe termen scurt.

Fondurile de obligațiuni cumpără titluri emise de state sau companii. Clasificarea prezentată le asociază unui risc mediu și unor venituri mai previzibile, dar unui potențial de câștig inferior fondurilor de acțiuni.

Fondurile monetare folosesc instrumente cu scadențe scurte și pot servi plasamentelor pe termen scurt, inclusiv pentru bani necesari în 6-12 luni. Ele nu beneficiază însă de garanția aplicabilă depozitelor bancare.

Fondurile mixte combină acțiuni, obligațiuni și instrumente monetare. Nivelul riscului depinde inclusiv de cât reprezintă acțiunile în portofoliu, astfel încât două produse din această categorie pot avea profiluri diferite.

Administrarea activă poate fi relevantă pentru accesul la anumite piețe emergente sau sectoare specializate. Fondurile distribuite prin bănci permit și gestionarea plasamentului fără deschiderea unui cont separat de brokeraj.

Comisionul anual se deduce chiar din activele fondului

Pentru fondurile tradiționale, intervalul de comisioane de administrare indicat este de 0,92%-2,9% pe an. Costul este dedus din active, ceea ce reduce performanța investiției, chiar dacă investitorul nu face o plată separată către administrator.

La acesta se pot adăuga comisioane de intrare sau de ieșire. Mulți administratori aplică 0% pentru aceste operațiuni, dar condiția trebuie verificată la produsul ales, împreună cu taxa anuală de administrare.

Un exemplu orientativ prezentat de Financer compară 50.000 de lei investiți pentru 15 ani, presupunând un randament brut de 7% anual. În acel scenariu, comisionul de 2% pe an conduce la un rezultat cu aproximativ 28.000 de lei mai mic decât comisionul de 0,3%. Exemplul folosește ipoteze de calcul, nu un câștig promis.

Fondurile tranzacționate la bursă, cunoscute ca ETF-uri, constituie o alternativă pentru comparația costurilor. Intervalul anual indicat pentru acestea este de 0,1%-0,5%, față de aproximativ 1%-3% pentru fondurile tradiționale.

Produsele pasive urmăresc indici, în loc să lase selecția investițiilor în seama unui manager care încearcă să depășească piața. Ele se cumpără prin brokeri și se tranzacționează la bursă, la prețuri formate în timp real prin cerere și ofertă.

Răscumpărarea nu înseamnă încasarea imediată a banilor

La un fond deschis, investitorul transmite o cerere de răscumpărare, administratorul stabilește valoarea unităților, iar apoi virează suma. Intervalul indicat pentru primirea banilor este de 3-5 zile lucrătoare.

Prețul rezultat depinde de valoarea unităților la momentul calculului. Capitalul poate scădea atât temporar, cât și pe termen lung; posibilitatea de a cere răscumpărarea nu elimină pierderea produsă de evoluția portofoliului.

Activele sunt păstrate separat de patrimoniul administratorului, la un depozitar independent, iar conturile sunt verificate de un auditor. Această separare protejează activele față de falimentul societății de administrare, fără să le protejeze de scăderile investițiilor deținute.

Impozitul depinde de durata deținerii

Pentru fondurile deschise din oferta Banca Transilvania, începând cu 1 ianuarie 2026, câștigurile persoanelor fizice sunt impozitate prin reținere la sursă. Banca indică o cotă de 3% pentru dețineri de cel puțin 365 de zile și de 6% pentru perioade mai scurte.

Impozitul se aplică asupra câștigului. Administratorul îl calculează și îl plătește automat, folosind metoda prețului mediu ponderat pentru determinarea costului unităților.

Pentru plafoanele anuale ale contribuțiilor sociale aferente veniturilor din 2026, reperul este salariul minim brut valabil la 1 ianuarie: 4.050 de lei. Majorarea acestuia la 4.325 de lei, de la 1 iulie 2026, nu schimbă baza anuală, conform regulii din articolul 135¹ al Codului fiscal.

Veniturile din investiții pentru care se datorează contribuții se declară prin Declarația Unică, formularul 212. Pentru veniturile realizate în 2026, termenul de declarare și plată este 25 mai 2027.

Titlurile FIDELIS au alte praguri și condiții de acces

Titlurile de stat permit o comparație cu fondurile, dar sunt instrumente distincte. Ediția FIDELIS derulată între 2 și 9 octombrie 2026, a doua din acea toamnă, a avut venituri neimpozabile din deținere, conform Ministerul Finanțelor.

Oferta a inclus următoarele combinații de monedă, dobândă și scadență:

În lei, 6,60% pentru doi ani.

În lei, 7,60% pentru doi ani, în tranșa rezervată donatorilor de sânge.

În lei, 7,15% pentru patru ani.

În lei, 7,75% pentru zece ani.

În euro, 4,50% pentru trei ani.

În euro, 5,50% pentru trei ani, în tranșa donatorilor.

În euro, 6,60% pentru zece ani.

Valoarea nominală a unui titlu era de 100 de lei sau 100 de euro, însă subscrierea standard începea de la 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Prețul unui singur titlu nu era, prin urmare, suma minimă necesară pentru participarea la ofertă.

Pentru persoanele care dovedeau o donare de sânge începând cu 1 mai 2026, pragul tranșei speciale în lei cobora la 500 de lei, cu un plafon de 100.000 de lei. În euro, minimul era de 100 de euro, iar plafonul de 20.000 de euro.

Donatorii beneficiau de aceste facilități în cadrul campaniei România are sânge de rocker, organizată de minister alături de Rock FM și Morning Glory cu Răzvan Exarhu.

La ofertă puteau participa persoane fizice de peste 18 ani, indiferent dacă erau rezidente sau nerezidente. Subscrierile se făceau prin Banca Transilvania, Salt Bank și BT Capital Partners, dar și prin UniCredit Bank, BRD Groupe Société Générale, Banca Comercială Română și TradeVille, aceasta din urmă în parteneriat cu Libra Bank.

Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București și pot fi vândute înaintea scadenței. La ieșirea anticipată, suma încasată și dobânda aferentă perioadei de deținere depind de prețul obținut pe bursă.