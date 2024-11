Ce salariu încasează Laurențiu Reghecampf la noul club. Are trei colaboratori

Laurențiu Reghecampf a fost numit oficial antrenor principal al echipei Esperance Sportive Tunis, unul dintre cele mai titrate cluburi de fotbal de pe continentul african. Tehnicianul român, care a traversat o perioadă dificilă după experiențele sale din România, Asia și Azerbaidjan, a primit această oportunitate care îi oferă un nou capitol în carieră și, în același timp, o provocare financiară semnificativă. Reghecampf va primi un salariu anual de 500.000 de euro pentru a conduce echipa tunisiană, sumă din care va trebui să plătească și membrii staff-ului său, format din Viorel Dinu (antrenor secund), Bogdan Merișanu (preparator fizic) și Dan Zdrâncă (antrenor de portari).

Esperance Tunis, cunoscută și sub porecla „sang et or” (galben-roșii), l-a ales pe Reghecampf pentru a-i succeda lui Miguel Cardoso, antrenorul portughez demis în luna octombrie, urmat de o scurtă perioadă de interimat asigurată de Skander Kasri. Noua echipă a lui Reghecampf are un început modest de sezon, acumulând doar 12 puncte în primele șapte etape și ocupând momentan locul șase în clasamentul primei ligi tunisiene. Obiectivul său este de a readuce clubul în fruntea clasamentului și de a obține performanțe notabile pe plan internațional, în special în Liga Campionilor Africii, unde Esperance visează la câștigarea unui nou titlu continental.

Ce salariu încasează Laurențiu Reghecampf la noul club

Pentru Laurențiu Reghecampf, această numire este o șansă de redresare a carierei după câteva eșecuri profesionale înregistrate în ultimii ani. După ce a plecat de la echipa saudită Al-Tai în luna aprilie, unde a fost demis din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare, tehnicianul român părea să fi ajuns la un moment de cumpănă. Cu toate acestea, contractul semnat cu Esperance Sportive Tunis îi oferă nu doar o stabilitate financiară considerabilă, ci și oportunitatea de a lucra la un nivel înalt în fotbalul african.

Esperance Tunis este una dintre echipele cu o tradiție solidă și un palmares impresionant, având 33 de titluri de campioană a Tunisiei și patru trofee de campioană a Africii. Ultima sa performanță pe plan intern a fost chiar câștigarea titlului în acest an. Cu toate acestea, începutul slab de sezon și poziția actuală din clasament sunt motive de îngrijorare pentru fani, dar și un semnal clar că echipa are nevoie de un impuls pentru a reveni în formă.

Reghecampf a primit un contract valabil până în 2026, iar acesta speră că va reuși să ducă echipa către noi trofee, atât în competițiile interne, cât și pe scena internațională. Numirea sa a fost salutată de suporterii „sang et or”, care au exprimat speranțe mari în capacitatea antrenorului român de a le aduce bucurie și noi victorii. În acest sens, Reghecampf a declarat că se simte încrezător și entuziast în fața acestui nou început și că își dorește să contribuie la succesul clubului.

Mizele ambițioase din Liga Campionilor Africii

Un obiectiv important pentru noul antrenor al lui Esperance este competiția continentală, Liga Campionilor Africii, unde echipa tunisiană are deja asigurată prezența în faza grupelor. Reghecampf a recunoscut că își dorește enorm să contribuie la câștigarea acestui trofeu, subliniind că acesta ar reprezenta o încununare a succesului său la club. Echipa sa se află într-o grupă dificilă, alături de adversari puternici precum Djoliba (cu care va disputa prima rundă), Sagrada și Pyramids. Aceasta este o competiție de prestigiu, iar Esperance este una dintre echipele care au mai câștigat acest trofeu în trecut, ceea ce crește și mai mult presiunea asupra antrenorului român.

În cadrul declarațiilor sale, Reghecampf și-a exprimat dorința de a aduce noi trofee în palmaresul clubului și de a crea momente de bucurie pentru fanii tunisieni, care susțin echipa cu o pasiune deosebită. Liga Campionilor Africii reprezintă un adevărat „challenge” pentru Reghecampf, iar câștigarea acestuia i-ar consolida reputația și ar demonstra că poate obține rezultate remarcabile într-o ligă cu standarde ridicate și provocări unice. În calitatea sa de antrenor principal, el va încerca să maximizeze potențialul jucătorilor și să aducă un plus de energie și strategie echipei.

Așadar, numirea lui Laurențiu Reghecampf la conducerea tehnică a echipei Esperance Sportive Tunis este un pas semnificativ atât pentru antrenorul român, cât și pentru clubul african. Cu un contract substanțial și o echipă experimentată alături de el, Reghecampf are șansa de a-și revitaliza cariera și de a demonstra că poate obține rezultate deosebite într-un context nou. Cu un palmares impresionant și un start de sezon dificil, Esperance așteaptă să vadă dacă schimbarea la nivelul conducerii tehnice va readuce echipa pe drumul succesului.

Dorința sa de a câștiga Liga Campionilor Africii și de a duce echipa înapoi în vârful clasamentului național arată un angajament serios și ambițios. Fanii tunisieni, precum și iubitorii fotbalului din România, vor urmări cu interes acest nou capitol din cariera lui Reghecampf, sperând că va reuși să aducă rezultate pozitive și să contribuie la creșterea performanțelor clubului.