Colectiile Auraa Desire extract de parfum, exclusiv pe Orioudh.ro. O oda adusa rafinamentului absolut

Cu siguranta, cea mai graitoare forma prin care putem emana rafinament si eleganta este aplicarea unui parfum de lux. Un parfum creat din ingrediente de calitate, accesate din surse sigure si exclusiviste – Spania, Italia, Franta – asa cum ne-au obisnuit cele mai mari case de parfumuri ale lumii. In rand cu ele, se alatura si casa Savia Perfume Industry, un producator de parfumuri 100% premium.

Povestea casei de parfumuri de lux Savia

Nascuta in 2022, in Dubai, casa de parfumuri Savia a pornit pe sofisticatul drum al productiei de parfumuri arabesti cu o misiune clara: aceea de a construi o noua lume olfactiva, unde fiecare parfum semnat sa fie o creatie proprie; si nu numai o creatie proprie, ci o creatie care intotdeauna are la baza cele mai fine ingrediente pe care le poate folosi in prezent o casa de parfumuri, de oriunde in lume. In doar cativa ani, casa de parfumuri Savia a reusit sa devina, in peste 50 de tari din Europa, SUA, Asia, un epitom al calitatii absolute si al originalitatii olfactive, fiecare parfum fiind o creatie cu totul unica si diferita de oricare alta. In prezent, casa de parfumuri Savia cuprinde sub umbrela sa patru branduri, dintre care unul dintre cele mai sofisticate: Auraa Desire.

Auraa Desire. Traiesti luxul prin fiecare nota

Auraa Desire este cel mai exclusivist brand de parfumuri al casei Savia. O colectie in care opulenta si rafinamentul sunt la ele acasa. In primul rand, Auraa Desire nu propune simple parfumuri, ci ofera, in exclusivitate, numai extracte de parfum–cele mai concentrate, intense si persistente elixire olfactive. Concentratia unui extract de parfum Auraa Desire este cel putin de doua ori mai mare decat a unui parfum obisnuit, iar persistenta acestuia fiind una care chiar dureaza o zi intreaga.

Fiecare nota cuprinsa intr-un extract de parfum Auraa Desire este atent aleasa de catre propriul specialist, nasul casei Savia. Pe langa importanta calitatii surselor din care sunt accesate ingredientele extractelor de parfum Auraa Desire, o alta prioritate a casei este aceea de a crea si testa, in laboratoarele proprii, parfumuri 100% sigure pentru pielea fiecarui iubitor al luxului olfactiv. Auraa Desire nu face rabat nici la calitatea si estetica impresionanta a ambalajelor si sticlelor, acestea fiind cu adevarat opere de arta.

Descopera intreaga colectie Auraa Desire, extract de parfum

In primul rand, trebuie sa stii ca aceasta comoara olfactiva numita Auraa Desire este disponibila in exclusivitate pe Orioudh.ro. Intr-o colectie care insumeaza 30 de extracte de parfum diferite Auraa Desire, vei regasi o diversitate coplesitoare. Colectia cuprinde 5 game: The Celestia Collection, The Classique Collection, The Euphoria Collection, The Future Collection si The Untamed Collection.

The Celestia Collection by Auraa Desire propune trei extracte de parfum pentru barbati si trei unisex, toate, intr-o frenezie de arome florale, lemnoase, condimentale si orientale. The Classique Collection by Auraa Desire pune accentul mai mult pe aromele pentru barbati, buchete olfactive profund masculine, avand patru extracte de parfum barbatesti si doua unisex. The Euphoria Collection este un dans senzual intre trei extracte de parfum arabesc pentru dama si trei pentru barbati, mergand fie pe parfumuri puternic florale, fie pe parfumuri puternic condimentate. The Future Collection by Auraa Desire este preponderent o colectie cu extracte de parfum unisex, cinci la numar, avand un singur extract pentru barbati, pe cand The Untamed Collection propune exact opusul.

De ce sa alegi luxul Auraa Desire

Auraa Desire este un brand de extracte de parfum pentru toti cei care se regasesc intr-o lume in care luxul si opulenta sunt bine definite. Este un brand de parfumuri arabesti care creeaza o adevarata experienta olfactiva de neuitat. Fiecare aroma impresioneaza si fiecare aplicare a unui extract de parfum Auraa Desire dureaza, chiar dureaza incredibil de mult.

Alege Auraa Desire, exclusiv pe Orioudh.ro, si descopera ce inseamna luxul cu adevarat!