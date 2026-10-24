Persoanele fizice și firmele pot afla online ce sume datorează către ANAF, folosind Spațiul Privat Virtual (SPV), fără deplasarea la sediul administrației fiscale. Pentru consultarea obligațiilor este necesar un cont activ. Plata se poate face prin canalele bancare sau platformele de plată, în funcție de instituția care încasează obligația.

Crearea contului presupune completarea datelor și identificarea solicitantului

Procedura pornește de la butonul „Spațiul Privat Virtual”. Solicitantul selectează înregistrarea pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după categoria în care se încadrează, apoi completează formularul aferent.

Înregistrarea cuprinde următoarele operațiuni:

Introducerea datelor cerute în formular: CNP sau CUI, numele și prenumele, precum și adresa de e-mail.

Alegerea tipului de identificare. Sunt descrise variantele cu buletinul, cu semnătură digitală sau prin autentificare la ghișeu.

Identificarea online prin semnătură electronică calificată ori prezentarea, o singură dată, a actului de identitate la ghișeu.

Pentru persoanele fizice care au primit deja un document de la ANAF există și instrucțiuni privind aprobarea înregistrării pe baza numărului acestuia. Condiția este ca actul primit să figureze în lista documentelor acceptate pentru această procedură.

Conform paginii de înregistrare ANAF, în rubrica „Tipul de aprobare” se selectează „Verificare număr document” sau „Verificare număr înregistrare decizie”, în funcție de actul deținut. În continuare, solicitantul introduce numărul atribuit actului în rubrica „Număr document” ori „Număr decizie”, după caz.

Lista la care trimite formularul pentru aprobarea înregistrării persoanelor fizice a fost publicată la 28 mai 2020. Solicitantul care folosește această variantă trebuie să verifice dacă documentul primit se află printre cele acceptate.

Obligațiile fiscale se consultă pentru intervalul selectat

După activarea contului, utilizatorul se poate autentifica oricând pentru a consulta situația fiscală. Potrivit publicației Adevărul, în secțiunea „Situația obligațiilor fiscale” alege perioada urmărită: lună, trimestru sau an. Situația datoriilor poate fi citită în cont și descărcată într-un fișier PDF.

Consultarea permite verificarea sumelor care mai trebuie achitate și a obligațiilor deja plătite. Tot aici pot fi urmărite dobânzile sau penalitățile existente. Dacă nu figurează restanțe, situația poate afișa mențiunea „fără obligații restante”.

Angajații, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale pot verifica astfel restanțele privind impozitul pe venit ori contribuțiile pentru sănătate și pensii. Verificarea datoriilor poate ajuta la evitarea penalităților, a popririi conturilor sau a măsurilor de executare silită.

Documentele fiscale pot fi consultate și transmise din cont

SPV oferă acces și la declarațiile depuse, între care formularele D112, D200, D230 și D394. Utilizatorul poate consulta evidența plăților efectuate și mesajele oficiale primite de la administrația fiscală.

Certificatele fiscale solicitate electronic pot fi, de asemenea, consultate prin platformă. Pentru comunicarea cu administrația fiscală, contul permite trimiterea de cereri, notificări și declarații, fără prezentarea documentelor la ghișeu.

O restanță se verifică înainte de plată sau de contestație

Dacă în evidență apare o datorie, verificarea trebuie să urmărească proveniența obligației, valoarea acesteia și perioada pentru care este datorată. Aceste detalii sunt punctul de plecare pentru alegerea între achitare, solicitarea compensării sau contestarea unei erori.

Opțiunile depind de situația contribuabilului:

Achitarea integrală prin internet banking se face către contul bancar specific ANAF, folosind identificatorul IBAN al acestuia.

Pentru plată se poate utiliza și platforma Ghișeul. Alternativ, suma se poate achita direct la trezorerie sau la bancă.

Dacă există sume de încasat de la stat, poate fi cerută compensarea, adică folosirea acelor bani pentru stingerea obligațiilor fiscale.

Atunci când verificarea arată erori, contribuabilul poate depune o contestație.

Impozitele locale se achită către bugetul primăriei

În 2026 au avut loc majorări de taxe și impozite. Pentru verificarea sumelor de plată contează destinația obligației: impozitele aferente caselor, terenurilor și mașinilor se plătesc la primării, în timp ce impozitele și contribuțiile administrate de ANAF se achită către administrația fiscală.

Pentru datoriile către bugetul local, consultarea online este posibilă prin aplicația informatică a administrației locale sau prin platforma Ghișeul. Contribuabilii care au cont se autentifică folosind numele de utilizator și parola, pot vedea obligațiile înregistrate și le pot plăti cu cardul bancar.

Informațiile fiscale pot fi obținute și fără acces la SPV

Persoanele care nu au cont pot solicita verificarea la sediul ANAF corespunzător domiciliului. O altă posibilitate este solicitarea unui certificat de atestare fiscală, document gratuit pentru persoanele fizice.

Pentru informații fiscale poate fi apelat serviciul telefonic ANAF, la numărul 031 403 91 60. În anumite cazuri, verificarea se poate solicita și prin e-mail, însă această variantă presupune folosirea unei semnături electronice.

Contribuabilii fără card bancar sau care nu doresc să plătească online se pot prezenta la ANAF ori la primărie, în funcție de obligația de achitat. Pentru plata taxelor locale la sediul primăriei este uneori necesară o programare prealabilă.