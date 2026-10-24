Pentru angajații plătiți la nivelul minim, pragul salarial brut a crescut cu 275 de lei de la 1 iulie 2026. La evaluarea unei oferte de muncă sau la stabilirea unui buget de recrutare, acest prag și câștigurile medii pe economie ori pe activități reprezintă repere diferite: primul stabilește nivelul brut minim prevăzut de lege, celelalte descriu veniturile salariale înregistrate.

Media națională oferă un reper pentru comparația salarială

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pe 13 octombrie 2026, în august media câștigului salarial pe economie a fost de 5.688 de lei net și de 9.497 de lei brut. Pentru comparație, în iulie valorile erau de 5.820 de lei net și de 9.709 lei brut.

Scăderea lunară a fost de 132 de lei pentru câștigul net, echivalentul a 2,3%. La brut, reducerea a însumat 212 lei, respectiv 2,2%. Comparativ cu august 2025, media netă era însă mai mare cu 5,6%. Față de iulie, indicatorul a scăzut; față de aceeași lună a anului trecut, a crescut.

Reperele din primăvara anului erau mai ridicate: în martie 2026, media brută se situa la 9.902 lei, iar cea netă la 5.938 de lei. În aprilie, valorile au fost de 9.740 de lei brut și de 5.843 de lei net.

Pentru compararea sumelor dintr-o ofertă, brutul reprezintă venitul înaintea reținerilor, iar netul suma rămasă după acestea. O valoare brută trebuie comparată cu un reper brut; pentru venitul încasat, referința este netul.

Activitatea economică schimbă nivelul de referință

Mediile sectoriale din august 2026 oferă repere mai apropiate de domeniul în care se face angajarea. Valorile nete prezentate pentru cele patru categorii sunt:

13.010 lei pentru programare și consultanță în domeniul tehnologiei informației;

11.760 de lei pentru extracția de petrol brut și gaze naturale;

2.985 de lei pentru activitățile de servicii;

2.998 de lei pentru pescuit și acvacultură.

Primele două valori depășesc media națională, în timp ce ultimele două se situează sub aceasta. Acestea sunt medii ale câștigurilor în activitățile respective, distincte de salariul minim și de suma unei oferte individuale.

Primele și încasările influențează comparația între luni

INS explică reducerea câștigului net din majoritatea activităților economice în august prin plățile suplimentare făcute în lunile anterioare. Acestea au inclus prime ocazionale, beneficii în natură, ajutoare bănești și distribuiri din profitul net ori din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.

La scădere au contribuit și producția sub nivelul planificat, încasările mai mici în funcție de contracte sau proiecte și concediile de odihnă. În aceste perioade nu se acordă tichete de masă ori alte drepturi salariale.

Față de iulie, principalele variații ale mediei nete au fost:

O reducere de 18,3% în fabricarea autovehiculelor pentru transport rutier, inclusiv remorci și semiremorci.

Scăderi între 10,5% și 14% în arhitectură și inginerie, testări și analize tehnice, producția altor mijloace de transport, servicii juridice și contabilitate, precum și extracția de petrol brut și gaze naturale.

Creșteri între 3% și 6,5% în producția cinematografică, video și de televiziune; înregistrări audio și editare muzicală; difuzarea și transmiterea programelor, agenții de știri și alte forme de distribuție a conținutului; activități sportive, recreative și distractive.

Un avans de 8% în jocuri de noroc și pariuri, cea mai mare creștere dintre activitățile prezentate.

Pentru sectoarele cu majorări, instituția indică prime trimestriale, anuale sau de performanță, beneficii în natură, ajutoare și plăți din profit ori alte fonduri. Producția și încasările mai mari au contribuit, de asemenea, la creșteri. În unele activități, media a urcat și după reducerea numărului de angajați cu venituri sub media sectorului.

Creșterea veniturilor în lei nu descrie singură puterea de cumpărare

Profesorul universitar de economie Radu Nechita apreciază, într-o declarație pentru DigiEconomic, că inflația a diminuat puterea de cumpărare, în pofida creșterilor nominale ale veniturilor. El invocă niveluri ale inflației de sub 6% în primul trimestru din 2025 și de 9-10% la sfârșitul acelui an și începutul lui 2026.

În evaluarea sa, folosirea acestor repere, în locul mediei anuale, ar indica o pierdere și mai mare a puterii de cumpărare. Distincția privește suma încasată în lei și cantitatea de bunuri sau servicii care poate fi cumpărată cu ea.

Salariul minim are un prag brut și un tarif orar

Guvernul a aprobat majorarea minimului brut lunar de la 4.050 de lei, nivelul din iunie, la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026. Creșterea este de 6,8%, conform Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului.

Pentru un program complet, cu o medie lunară de 166,667 ore, tariful corespunzător este de 25,949 lei pe oră. Ministerul indică un venit net de 2.699 de lei, cu deducerea de 200 de lei, și un plus net de 125 de lei.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în anunțul ministerului privind majorarea.

La momentul anunțului din 12 martie 2026, instituția indica 831.382 de angajați plătiți cu salariul minim brut. Pentru majorarea din iulie, estima un total de 1.759.027 de salariați beneficiari.