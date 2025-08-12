Cât a cheltuit Cristiano Ronaldo pe inelul de logodnă! Nu s-a uitat la bani pentru Georgina

După aproape un deceniu de relație, Cristiano Ronaldo a făcut pasul pe care fanii îl așteptau de mult: a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez. Evenimentul a atras atenția nu doar prin momentul emoționant, ci și prin gestul grandios al starului portughez, care nu s-a uitat deloc la bani atunci când a ales inelul de logodnă.

Un inel de peste un milion de euro pentru Georgina

Potrivit presei internaționale, jucătorul lui Al-Nassr a investit o sumă uriașă în bijuteria destinată iubitei sale. Estimările experților vorbesc despre o valoare de peste un milion de dolari, comparabilă cu inelul purtat de soția lui Jeff Bezos, evaluat la peste 1,5 milioane de dolari.

„Inelul, estimat de experții în bijuterii la o valoare de peste un milion de dolari și care depășește probabil 10-15 carate, este la fel de spectaculos pe cât te-ai aștepta pentru unul dintre cele mai faimoase cupluri din lume. Dimensiunea și măiestria sa au atras imediat atenția, dar zâmbetul radiant al Georginei și semnificația postării au pecetluit confirmarea”, a notat publicația Marca.

Cristiano Ronaldo este tatăl a cinci copii: Cristiano Ronaldo Junior, Eva, Matteo, Alana Martina și Bella Esmeralda. Georgina este mama Alanei Martina și a Bellei Esmeralda, în timp ce ceilalți trei copii au venit pe lume prin mame surogat.

Controverse legate de începutul poveștii lor

În timp ce varianta oficială spune că fotbalistul a cunoscut-o pe Georgina într-un magazin de lux din Madrid, unde aceasta lucra, apar voci care contestă această poveste. Spaniolul Pablo Boone, care susține că o cunoaște pe Georgina din acea perioadă, afirmă că realitatea ar fi alta.

„Au vrut să vândă povestea că el a văzut-o pe ea în magazin, că s-a îndrăgostit și că s-a întors în magazin pentru a o invita în oraș, dar totul este o mare minciună. Ei s-au cunoscut la Opium (n.r. club de noapte din Madrid) și toată lumea știe asta. Echipa de marketing a lui Ronaldo a venit cu jobul ăsta pentru Georgina, pentru a-i spăla imaginea”, a declarat Boone, citat de Sport.es.

Cristiano Ronaldo, o logodnă care face istorie

Indiferent de circumstanțele întâlnirii lor, logodna dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez este deja unul dintre cele mai mediatizate evenimente mondene ale anului. Inelul spectaculos și povestea din jurul lui au alimentat discuțiile în presa internațională și pe rețelele de socializare, consolidând imaginea cuplului drept unul dintre cele mai urmărite și influente din lume.