Iti doresti sa fii mai productiv la birou? Iata cateva obiceiuri pe care trebuie sa le schimbi!

Productivitatea este un lucru dupa care alergam intr-un fel sau altul fiecare dintre noi, pentru ca ne dorim sa ducem la bun sfarsit toate task-urile zilnice pe care le avem la munca sau de ce nu, chiar si acasa. Intr-un secol in care munca de acasa este un lucru din ce in mai mai incurajat, devenit chiar un standard, nu este de mirare ca foarte multe persoane intampina reale provocari atunci cand vine vorba despre productivitate. Cu totii cunoastem persoane care reusesc fara niciun fel de efort sa indeplineasca cu succes orice fel de task, acest lucru insemnanad ca sunt foarte productivi. Chiar daca intr-o prima etapa poate parea imposibil sa operam la eficacitate maxima, in realitate acest lucru este posibil atunci cand invatam cum sa fim mai organizati.

Productivitatea este un aspect ce depinde de o serie de factori, de cele mai multe ori fiind vorba de lucruri simple, dar peste care trecem cu vederea destul de usor. Pentru ca cu totii ne dorim sa fim cat mai productivi la birou, am pregatit pentru tine cateva sfaturi ce iti pot fi de folos in acest sens. Iata asadar cateva obiceiuri pe care ar trebui sa le schimbi atunci cand iti doresti sa fii cat mai productiv.

Asigura-te ca te odihnesti suficient

Pentru a fi productiv si pentru a avea parte de cat mai multa energie, este recomandat sa te asiguri ca te odihnesti intotdeauna suficient. Calitatea somnului, dar si pauzele suficiente intre activitatile desfasurate, sunt ambele lucruri ce pot avea un impact major asupra productivitatii. Din acest motiv, este recomandat sa dormi suficient si sa inveti sa pui pe stop lucrurile atunci cand capacitatea de concentrare scade.

Invata sa fii cat mai organizat

Productivitatea se afla intr-o stransa legatura cu organizarea. Mai precis, pentru a fi productiv, este recomandat ca spatiul de birou sa fie organizat in asa fel incat sa stii exact de unde sa iei lucrurile de care ai nevoie. In acest sens, este recomandat ca pe birou sa se regaseaca un calculator de birou, o agenda, accesoriile esentiale pentru laptop, dar si cateva instrumente de scris. Restul lucrurilor ar trebui organziate si depozitate in sertarele biroului, astfel incat sa le ai la indemana.

Nu te lasa distras!

Unul dintre lucrurile care pot avea un impact nagativ asupra productivitatii este cel in care suntem distrasi de diferite circumstante. Notificarile de pe telefon sau comunicarea cu ceilalti colegi sunt doua situatii destul de comune in care putem fi cu usurinta distrasi de la ceea ce ar trebui sa facem. Astfel, pentru a putea ramane cat mai bine concentrat pe activitatile pe care le desfasori, este recomandat sa pui deoparte telefonul si sa limitezi discutiile cu ceilalti la minimum.

Organizeaza-ti activitatile cat mai bine

Organizarea corsespunzatoare a activitatilor de desfasurat reprezinta in mod cert o cale ce te poate ajuta sa fii mult mai productiv. Identifica toate acele task-uri prioritare si solutioneaza-le pe rand. Evita cu orice pret sa incepi mai mutle activitati simultan, pentru ca acest lucru s-ar putea sa nu aiba rezultatul scontat.