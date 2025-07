„Manelizare totală” pe litoralul românesc! Turiștii sunt exasperați. Vara aceasta, pentru mulți români, concediul la Marea Neagră a însemnat mai mult zgomot decât relaxare. Boxe portabile date la maximum, manele urlate de dimineața până seara, opulență ostentativă și lipsă de reguli – acestea sunt principalele reproșuri care au umplut rețelele sociale. În locul unei atmosfere de vacanță, turiștii descriu un peisaj dominat de „cocalărism” și „nesimțire normalizată”.

Vacanță la nervi întinși: muzică la maximum, manele non-stop

Plajele și terasele din Mamaia, Costinești, Eforie au fost „sonorizate” fără cerere, susțin internauții, care vorbesc despre un disconfort constant și un mediu în care bunul-simț pare să fi dispărut. Muzica lăutărească modernă, cu versuri despre bani, dușmani și „valoare personală”, s-a impus ca fundal sonor în aproape orice spațiu public – inclusiv în camerele de hotel, potrivit mărturiilor celor care au încercat să se odihnească. Pentru mulți, concediul s-a transformat într-un test de răbdare.

Revolta turiștilor: „festival neautorizat de manele” și plecări înainte de termen

Plângerile curg în valuri pe forumuri și pe Facebook. „Am fost în Costinești și am simțit că mă aflu într-un festival neautorizat de manele. Boxe pe plajă, pe terasă, pe balconul vecin. Nimeni nu controla nimic, totul părea normalizat”, a povestit un turist. Alții spun că au plecat mai devreme decât planificaseră, epuizați de gălăgie și de lipsa de respect pentru intimitate. „Ne-am săturat de gălăgie și de lipsa de respect. În loc de vacanță, am avut parte de un coșmar auditiv. Anul viitor mergem în Thassos, unde e liniște și curățenie”, a spus o familie din Brașov.

Operatorii de turism confirmă fenomenul: sejururile lungi scad, iar mulți clienți aleg doar weekend-uri scurte sau migrează către Grecia și Bulgaria, unde prețurile sunt comparabile, dar atmosfera este percepută ca mai civilizată.

Litoralul românesc pierde teren: „Cocalarismul a câștigat bătălia pentru litoral”

Pe rețelele sociale, concluziile sunt dure: „Cocalarismul a câștigat bătălia pentru litoral. L-am pierdut. Nu ne mai regăsim acolo”, a scris un utilizator pe Facebook. Nu toți turiștii au avut însă aceeași experiență – unii au menționat că în Olimp sau Sulina au găsit încă liniște și decență. Dar chiar și aceștia admit că astfel de „buzunare de normalitate” sunt rare și greu accesibile.

Tendința rămâne clară: litoralul românesc pierde din atractivitate, nu doar din cauza prețurilor, ci mai ales din cauza climatului social și sonor scăpat de sub control. Fenomenul evidențiază lipsa unei reglementări ferme și transformarea plajelor în spații dominate de un turism de consum rapid, în care zgomotul, vulgaritatea și agresivitatea sunt tolerate sau chiar încurajate.