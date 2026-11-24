Gazele s-au scumpit marți, 24 noiembrie, pe piața europeană, pe fondul prognozelor de frig și al temerilor privind aprovizionarea din iarnă, a relatat Bloomberg. Pentru gospodăriile din România, scumpirea de pe piață nu se adaugă automat la factura de gaze.

În dimineața de 24 noiembrie, contractul pentru gaze livrate în luna următoare pe piața TTF a depășit 90,50 euro pe MWh și era în creștere cu aproximativ 1% față de ședința de luni. Pe 23 noiembrie, același tip de contract urcase în cursul zilei cu până la 8,6%, la 96,08 euro pe MWh, apoi închisese la 92,50 euro pe MWh, cu 4% peste nivelul de la începutul acelei ședințe.

Ce preț plătesc gospodăriile din România

Pentru gazele consumate între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, OUG nr. 12/2026 cere furnizorilor să factureze gospodăriilor valoarea mai mică dintre prețul din contract și prețul calculat după regulile ordonanței. Regula privind alegerea valorii mai mici nu se aplică persoanelor preluate temporar de un furnizor de ultimă instanță.

Prețul calculat după ordonanță cuprinde costul cumpărării gazelor, costul furnizării, tarifele pentru transport și distribuție, TVA și accize. Prin urmare, ordonanța nu fixează aceeași sumă pentru toate gospodăriile. O mișcare a prețului TTF nu poate fi transformată direct într-o creștere în lei a facturii unei familii.

Frigul pune presiune pe piață, dar cifrele României arată altceva

Prognoza de vreme mai rece a sporit îngrijorarea privind gazele necesare Europei în această iarnă. În aceeași perioadă, depozitele europene erau pline în proporție de aproximativ 69%, față de nivelul obișnuit de circa 80% pentru acest moment al anului. Presa a relatat și despre încetinirea exporturilor de gaze lichefiate din Qatar, asociată războiului din Orientul Mijlociu, precum și despre întreruperi la unele instalații din Norvegia.

În România, Transgaz a raportat pentru începutul zilei de 24 noiembrie o cantitate preliminară de 92,935 milioane de metri cubi de gaze în conductele sistemului național de transport, echivalentul a 997.560.082 kWh. La sfârșitul zilei de 23 noiembrie, valoarea finală era de 94,138 milioane de metri cubi, echivalentul a 1.010.478.934 kWh. Prima cifră descrie începutul unei zile, iar a doua sfârșitul zilei precedente; niciuna nu reprezintă cantitatea din depozitele subterane.

Când se poate schimba prețul din contract

Un preț fix rămâne cel înscris în contract pe durata pentru care a fost stabilit, dacă prețul calculat prin ordonanță nu este mai mic. Dacă furnizorul schimbă un preț variabil din contractul unui client casnic, regulamentul de furnizare îi cere să trimită notificarea cu cel puțin 30 de zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. Clientul care nu acceptă schimbarea notificată poate încheia gratuit contractul.