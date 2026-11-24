Șoferii care acceptă să le fie evaluat stilul de condus pot plăti mai puțin pentru asigurarea facultativă CASCO, dar reducerea maximă de 40% nu se aplică automat întregii polițe. Pentru CASCO Gradual cu clauza Autocontrol, Groupama acordă 20% reducere la prima rată și stabilește reducerile pentru următoarele trei rate după scorul obținut la volan.

O relatare TVR din 24 noiembrie 2026 prezintă o economie de până la 1.750 de lei la o poliță de 5.000 de lei. Reducerea efectivă depinde de prețul poliței și de scorul obținut pe parcurs, nu doar de acceptarea dispozitivului de monitorizare.

Cât poate scădea prețul unei polițe de 5.000 de lei

Oferta cu clauza Autocontrol este împărțită în patru rate. Prima are reducere de 20%. Pentru fiecare dintre ratele a doua, a treia și a patra, reducerea poate fi de 40%, de 20% sau zero, în funcție de scor. Groupama precizează că procentul maxim nu este garantat.

Suma de 1.750 de lei poate fi explicată printr-un calcul cu patru rate egale. Dacă polița costă 5.000 de lei înainte de reduceri, fiecare rată pornește de la 1.250 de lei. Reducerea de 20% la prima rată scade 250 de lei, iar reducerea de 40% la fiecare dintre celelalte trei scade încă 1.500 de lei. Totalul ajunge astfel la 3.250 de lei. Calculul presupune rate egale și obținerea reducerii maxime la toate cele trei rate ulterioare; nu reprezintă un preț garantat.

Ce urmărește dispozitivul și ce se întâmplă la un scor slab

Scorul ține seama de zona în care circulă mașina, viteză, orele și felul în care este folosită, accelerări și frânări, tipul drumului, incidente și durata călătoriilor. Dacă șoferul nu obține scorul cerut pentru reducere, rata poate rămâne la prețul obișnuit. Prezentarea clauzei publicată de 1asig în noiembrie 2025 arată că un scor slab nu aduce o majorare peste acel preț.

Clauza nu a apărut odată cu relatarea din noiembrie 2026: potrivit 1asig, a fost lansată în 2017 și era folosită de peste 5.000 de clienți în noiembrie 2025. Groupama arată că produsul este disponibil și pentru firme, nu doar pentru proprietarii persoane fizice.

O aplicație care urmărește condusul nu scade neapărat prețul

OMNIASIG oferă gratuit aplicația ecoPILOT clienților săi CASCO persoane fizice. Aceasta urmărește viteza, frânarea, accelerarea, virajele și folosirea telefonului la volan. Șoferii pot primi puncte și premii, dar compania precizează că punctele nu se schimbă în bani și nu reduc direct prețul poliței.

OMNIASIG spune că prelucrează datele din aplicație numai după acordul expres al utilizatorului. Astfel, o ofertă cu aplicație de monitorizare nu trebuie confundată cu una care reduce ratele asigurării.

Ce trebuie verificat înainte de acceptarea monitorizării

Relatarea TVR arată că unele companii acordă reduceri între 10% și 20% la asigurarea obligatorie RCA și la CASCO pentru absolvirea unui curs de conducere defensivă. Aceste procente nu se adună automat cu reducerea pentru monitorizare: suma de plată și posibilitatea de a folosi ambele facilități trebuie verificate în oferta concretă.

Înainte de semnare, șoferul poate cere prețul fără reducere, suma fiecărei rate și condițiile pentru obținerea procentului maxim. Dacă acceptă un dispozitiv sau o aplicație, poate cere și informații despre datele colectate și perioada în care acestea sunt păstrate.