Reguli de curatare si intretinere ale unui espressor de cafea profesional (P)

Servirea unei cafele bune reprezinta start-ul unei dimineti productive pentru majoritatea dintre noi, indiferent unde alegem sa ne oferim acest rasfat. De cele mai mult ori, diminetile din timpul saptamanii sunt trecute in graba, ceea ce nu ne permite sa savuram cafeaua acasa, alegand cafenele sau restaurante din jurul nostru pentru a lua doza de energie la pachet. Astfel, localurile trebuie sa fie dotate cu aparatura de ultima generatie, iar un espressor profesional nu trebuie niciodata sa lipseasca, pentru a putea oferi cafele premium oricarui client ce le trece pragul.

Unul dintre cele mai importante aspecte, atunci cand vine vorba despre espressoare profesionale, este curatarea si intretinerea acestora. Intretinerea unui aparat profesional de cafea este diferita fata de intretinerea unui espressor de uz casnic, in primul rand din cauza fluxului mare de cafele servite zilnic. Iata care sunt cele mai importante aspecte la care trebuie sa fim atenti atunci cand vine vorba despre curatarea unui espressor profesional.

Curatarea zilnica a espressoarelor profesionale

Pornind de la exteriorul unui aparat de cafea profesional, este important sa stergem zilnic suprafetele espressorului, folosind o carpa umeda. In ceea ce priveste interiorul acestora, espressoarele trebuie curatate prin pornirea livrarii acestora, pentru a folosi apa in vederea eliminarii cafelei macinate ramase in aparat, dar si prin stergerea acestora cu o carpa umeda, curatand si sita sau garniturile din interior.

Despre Backflushing

O parte dintre espressoarele profesionale de pe piata au in componenta lor si o electrovalva cu ajutorul careia se poate efectua operatiunea backflushing, adica curatarea automata a mecanismelor interioare ale unui espressor profesional de uleiurile depuse in timpul prepararii cafelei. In cazul espressoarelor folosite zilnic pentru obtinerea unui numar foarte mare de cafele se recomanda repetarea operatiunii backflushing de doua ori pe zi.

In cazul in care un espressor profesional nu este dotat cu o electrovalva, curatarea interioara a espressorului se poate face cu ajutorul unui detergent special.

Lupta cu calcarul

Calcarul este unul dintre cei mai mari inamici al unui espressor si, de aceea, fiecare producator de espressoare profesionale recomanda folosirea unui anumit tip de filtrare pe reteaua de apa.

Chiar si cu ajutorul unui filtru, aparitia depunerilor de calcar este inevitabila. Pentru a verifica daca un espressor are sau nu depuneri de calcar, puteti verifica urmatoarele:

Timpul de incalzire a espressorului: in cazul depunerilor de calcar, timpul de incalzire se prelungeste considerabil

Scurgeri de apa la vaporizator sau in cadrul grupului de preparare.

Depunerile de calcar trebuie eliminate imediat si, de aceea, se recomanda sa fie facute periodic pentru a preveni stricarea acestora.

Verificarea si inlocuirea anumitor piese

Din cauza numarului mare de cafele servite cu ajutorul unui espressor profesional, cu timpul, o parte dintre piesele acestuia trebuie schimbate. Un astfel de exemplu este reprezentat de garniturile unui espressor. Garnitura aflata in grupul de preparare al unui espressor se schimba, de regula, anual, deteriorandu-se in primul rand din cauza temperaturilor inalte.

Atunci cand alegi un espressor profesional pentru afacerea ta, asigura-te ca te informezi si despre mentenanta oferita pentru acel aparat, astfel incat sa faci alegerea corecta de la inceput.

Sursa foto: https://www.nestleprofessional-sem.com/ro/