Pensionarii eligibili primesc în 2026 câte 125 de lei pentru alimente și mese calde, de două ori pe an, pe carduri sociale. Banii pot fi cheltuiți exclusiv la comercianții afiliați programului. Separat, pentru anumite alimente, legea limitează adaosul comercial și comisionul suportat de magazine la decontarea tichetelor.

Pensionarii trebuie să îndeplinească două condiții pentru tichete

Potrivit unei analize Adevărul, în perioada 2025-2027 ajutorul pentru alimente se acordă pensionarilor care primesc indemnizația socială pentru pensionari și au împlinit 65 de ani. Măsura se bazează pe OUG nr. 115/2023.

Indemnizația socială are în 2026 un nivel de 1.281 de lei. Pentru pensionarii care îndeplinesc condițiile legale și au venituri sub acest prag, statul asigură completarea până la suma respectivă.

Un calcul orientativ al sprijinului alimentar pentru un beneficiar care primește ambele tranșe este 125 + 125 = 250 de lei într-un an. Sumele sunt disponibile electronic, nu ca bani în numerar.

Fiecare încărcare a cardului are propriul termen de utilizare

Instrucțiunile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene stabilesc o perioadă de utilizare de 12 luni pentru banii proveniți din fiecare alimentare a cardului. Termenul se raportează la încărcarea respectivă.

Rețelele comerciale participante sunt comunicate de emitenți: Edenred, Pluxee Romania (Sodexo) și UP România. Plata fără contact funcționează inclusiv la prima cumpărătură, prin apropierea cardului de terminalul de plată.

Cardurile nu permit retrageri de numerar. Este interzisă și schimbarea tichetelor, integral sau parțial, în bani, precum și utilizarea sprijinului pentru alte cumpărături decât alimente și mese calde. Aceste abateri sunt sancționate potrivit legii.

Folosirea cardului revine titularului. Există o excepție pentru beneficiarul care nu se poate deplasa la magazin: acesta poate încredința cardul unei persoane apropiate, împreună cu documentul său de identitate.

Comerciantul afiliat nu poate refuza plata fără justificare. Refuzul este permis când există o suspiciune rezonabilă asupra autenticității tichetului sau asupra identității titularului în raport cu beneficiarul ajutorului.

Cardul se livrează fără cerere din partea beneficiarului

Procedura descrisă de minister prevede distribuirea prin Poșta Română, pe baza eligibilității stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Persoana îndreptățită nu trebuie să inițieze o procedură pentru emiterea cardului.

Dacă acesta nu ajunge până la încheierea perioadei de alocare a primei tranșe, instrucțiunile indică solicitarea de îndrumări la oficiul poștal cel mai apropiat. Scrisoarea care însoțește cardul cuprinde instrucțiunile de folosire, codul necesar utilizării, informații despre comercianții parteneri și un telefon pentru probleme.

Listele beneficiarilor sunt revizuite de Ministerul Muncii, prin instituțiile sale, în luna care precedă acordarea ajutorului. Modificările sunt evidențiate separat, iar persoanele nou incluse primesc carduri noi.

Pentru anul 2024, ministerul stabilise o valoare de 250 de lei pentru fiecare tranșă, cu acordare la intervale de două luni. Hotărârea Guvernului nr. 70/2024 reglementează mecanismul sprijinului instituit pentru perioada 2024-2027.

Pensionarii din sistemul public, cei aflați în evidența caselor sectoriale și persoanele cu drepturi prevăzute de legi speciale, plătite prin aceste case, dacă venitul lunar nu depășea 2.000 de lei.

Copiii și adulții cu handicap mediu, accentuat sau grav, cu venituri proprii lunare de maximum 2.000 de lei.

Familiile care întrețineau cel puțin doi copii, cu cel mult 675 de lei lunar pentru fiecare membru.

Familiile monoparentale, cu un venit lunar pe membru de maximum 675 de lei.

Persoanele singure și familiile cărora le fusese stabilit dreptul la ajutor de incluziune conform Legii nr. 196/2016.

Persoanele fără adăpost, încadrate în această categorie potrivit legii.

Verificarea veniturilor pentru primele patru categorii revenea exclusiv Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Pentru pensionarii și persoanele cu handicap vizate, plafonul fusese de 1.500 de lei în 2022 și de 1.700 de lei în 2023. Pragul familiilor cu copii și al celor monoparentale era de 600 de lei pe membru în 2022, fiind ridicat la 675 de lei în 2023.

Tot în 2024, pachetele alimentare aveau o valoare de cel mult 125 de lei și erau distribuite semestrial. Acestea se adresau familiilor și persoanelor singure cu ajutor de incluziune, membrilor familiilor care primeau ajutor pentru familia cu copii în baza Legii nr. 196/2016 și persoanelor ori familiilor aflate temporar în situații critice, constatate prin anchete sociale locale.

Programul Sprijin pentru România a pornit la 1 iunie 2022, prin începerea emiterii, distribuirii și încărcării cardurilor. Primele livrări au avut loc pe 10 iunie 2022, înaintea calendarului inițial, iar prima tranșă a ajuns la beneficiari între 20 și 24 iunie 2022. Sprijinul era destinat unui număr de peste 2,5 milioane de persoane aflate în dificultate materială sau expuse sărăciei.

Plafonarea privește produse cu caracteristici precise

Legea nr. 105/2026 a mutat termenul de expirare a plafonării adaosurilor de la 30 iunie la 31 decembrie 2026. Potrivit AGERPRES, președintele Nicușor Dan a promulgat legea miercuri, 24 iunie 2026. AvocatNet arată că publicarea în Monitorul Oficial a avut loc în aceeași zi.

Produsele cuprinse în măsură sunt:

Pâine albă simplă, fără specialități, cu greutatea de 300-500 de grame.

Lapte de vacă pentru consum, cu 1,5% grăsime, ambalat la 1 litru; sortimentele UHT nu sunt incluse.

Telemea din lapte de vacă, vândută vrac.

Iaurt simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, în ambalaje de cel mult 200 de grame.

Făină albă de grâu, tip „000”, ambalată în cantități de maximum 1 kg.

Mălai, în pachete de cel mult 1 kg.

Ouă de găină, calibrul M.

Ulei de floarea-soarelui, în recipiente de cel mult 2 litri.

Carne proaspătă de pui.

Carne proaspătă de porc.

Legume vândute vrac: usturoi, ardei capia, morcovi, roșii, fasole uscată, ceapă, ardei gras Bianca și castraveți.

Fructe proaspete vândute vrac: pere, prune, struguri de masă, mere golden și mere roșii.

Cartofi albi și proaspeți, comercializați vrac.

Zahăr alb tos, în pachete de maximum 1 kg.

Smântână cu 12% grăsime.

Unt ambalat în cantități de cel mult 250 de grame.

Magiun ambalat în cantități de cel mult 350 de grame.

Comercianții au limite distincte pentru adaos și decontare

Mecanismul plafonării a intrat în vigoare la 30 iulie 2023, prin Ordonanța de urgență nr. 67/2023. Modificarea adusă prin Ordonanța de urgență nr. 22/2026 stabilește aplicarea pentru operatorii înregistrați în România care desfășoară importuri, comerț intracomunitar, distribuție, vânzare cu amănuntul și cash&carry, indiferent de forma lor de organizare.

Pentru procesator, cota maximă prevăzută este de 20%, raportată la costul de producție determinat contabil, cu cheltuielile directe și indirecte incluse.

La distribuție, limita de 5% se aplică adaosului cumulat pe întregul lanț, oricâți distribuitori intervin. Baza este prețul de achiziție plus cheltuielile operaționale.

La vânzarea cu amănuntul și cash&carry, plafonul este de 20% din prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile comerciantului, atât directe, cât și indirecte. În această limită intră și reducerile comerciale denumite remize și risturne, prevăzute de Legea nr. 81/2022.

Produsele sub marcă proprie și celelalte produse trebuie să urmeze aceeași procedură de formare a prețului. Producătorii și comercianții justifică adaosurile prin declarații asumate de reprezentanți sau împuterniciți. La fiecare revânzare între distribuitori trebuie prezentată dovada adaosului cumulat.

Pentru alimentele vizate de plafonare și achitate cu tichete, emitentul poate percepe comerciantului cel mult 2% la decontare. Limita privește tichetele sociale, de masă și cadou, inclusiv cele din Sprijin pentru România, fie că sunt emise electronic, fie pe hârtie.

Respectarea regulilor privind adaosurile este controlată de Fisc și de Consiliul Concurenței. Firmele care le încalcă riscă amenzi între 100.000 și 2.000.000 de lei.

În 2024, sprijinul pe card era de 250 de lei pentru fiecare tranșă, acordată la intervale de două luni. Separat, pachetele alimentare aveau o valoare de cel mult 125 de lei și erau distribuite semestrial.