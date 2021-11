Tu adu doar lamaia! Iata cum prepari limonada la dozatorul de apa din birou!

Exista nenumarate beneficii asociate cu consumul de limonada sau chiar de apa cu lamaie. Spre exemplu, aceasta combinatie imbunatateste digestia, stimuleaza metabolismul, este o sursa bogata de vitamina C si potasiu si multe altele.

Daca vrei sa prepari o limonada delicioasa in doar doi timpi si trei miscari, chiar si atunci cand esti la serviciu, nu ai nevoie decat de un dozator de apa la birou si de o lamaie. Pentru ca si calitatea apei este extrem de importanta, este recomandat sa optezi pentru apa H2On, recunoscuta la nivel local si international pentru puritatea sa.

De ce ai nevoie de un dozator de apa la birou?

Numeroase studii au demonstrat ca existenta unui dozator apa birou are efecte benefice asupra productivitatii angajatilor. Explicatia este simpla – daca organismul tau este hidratat corespunzator, te concentrezi mai bine, esti mai motivat si este mai usor sa indeplinesti diferite task-uri.

In plus, utilizarea unui dozator de apa te ajuta sa economisesti timp, energie si spatiu. Birourile care folosesc un astfel de dispozitiv reduc consumul de plastic si contribuie la protejarea planetei.

Alege calitatea, alege H2On!

Daca vrei sa te bucuri de cele mai bune servicii care ofera livrare de apa la birou, alege intotdeauna H2On! Acest brand 100% autohton colaboreaza atat cu persoane fizice, cat si juridice, ceea ce inseamna ca te poti bucura de cele mai bune servicii si produse fie acasa, fie la birou.

Comanda este efectuata in aceeasi zi in care a fost plasata comanda prin flota proprie de masini H2On. Mai mult, ai la dispozitie un serviciu de mentenanta, precum si o linie de relatii cu clientii, la care poti apela oricand ai nevoie de informatii suplimentare.

In 2021, apa H2On a fost decernata, pentru al treilea an consecutiv, cu titlul Superior Taste Award, oferit de prestigiosul International Taste Institute din Belgia. In plus, serviciile H2On sunt recomandate de numeroase figuri celebre din spatiul cultural romanesc. Apa H2On nu este tratata microbiologic si este disponibila in bidoane de 19 litri, realizate exclusiv din tritan sau policarbonat.

Insa in oferta H2On nu vei descoperi doar apa de calitate superioara si dozatoare performante. Aici te asteapta si cele mai bune sortimente de ceai si cafea de la illy, LavAzza si Julius Meinl. De asemenea, ai posibilitatea de a inchiria sau de a achizitiona un espressor profesional si sa te bucuri de cele mai avantajoase oferte.

Cum prepari limonada la dozatorul de apa din birou?

Cand detii un dozator de apa la birou, este extrem de simplu sa prepari o limonada sau sa te bucuri de apa cu lamaie oricand doresti. Exista mai multe retete pentru aceasta bautura simpla, delicioasa si hranitoare!

Una dintre cele mai populare metode este reprezentata de un pahar de apa in care ai adaugat sucul de la o lamaie si ai adaugat cateva frunze de menta proaspata. Daca preferi, poti indulci bautura cu zahar, sirop, stevie sau miere.

Alta combinatie excelenta pentru sistemul tau imunitar este limonada cu ghimbir. Procedezi la fel ca la punctul anterior, doar ca adaugi radacina de ghimbir careia i-ai curatat coaja. Nu uita ca poti prepara limonada cu orice alte fructe de sezon: pepene rosu, capsune, lavanda, afine si multe altele.