Agenţiile de spionaj se apropie de europarlamentarii care au luat bani din Rusia

Spionii belgieni, cehi și polonezi îi urmăresc pe europarlamentarii care au luat bani din Rusia înaintea alegerilor europene, în timp ce cei care au legături cu un site rusesc își angajează avocați și strigă „calomnie”.

Practic, agențiile interne de spionaj cehe și poloneze BIS și ABW, care se ocupă de contrainformații, au făcut publice săptămâna trecută, acuzații potrivit cărora politicieni europeni ar fi primit bani ilicit prin intermediul Voice of Europe, o organizație media cu sediul la Praga, cunoscută pentru publicarea de propagandă pro-rusă.

Însă, aceste dezvăluiri au fost doar o parte a unei anchete mai ample și concertate privind interferențele rusești în Parlamentul European (PE) de către serviciile de informații europene, implicând și agenția de spionaj intern VSSE din Belgia.

Astfel, „Cooperăm cu serviciile de informații din mai multe țări, inclusiv din Belgia”, a declarat BIS pentru EUobserver.

Concret, până în prezent nu există niciun semn că eurodeputații belgieni ar fi fost plătiți de „rețeaua pro-rusă”, a mai spus o sursă belgiană.

Dar au existat „indicii puternice că acesta este cazul europarlamentarilor de alte naționalități”, a adăugat sursa.

Iar ancheta completă ar putea dura „luni” pentru a-și urma cursul, a declarat un al doilea contact belgian.

VSSE a refuzat să comenteze

BRI și ABW nu au dat nume până acum, dar BRI avea un dosar de 300 de pagini despre plăți ilicite în valoare de „milioane de [Czech] coroane” (zeci de mii de euro), a declarat aceasta.

ABW a confiscat 72.000 de euro în numerar în cadrul unor raiduri în regiunea Varșoviei.

Posibile repercusiuni

În acest sens, deputații europeni pot fi urmăriți penal pentru corupție sau spionaj de către autoritățile naționale, în timp ce VSSE din Belgia este implicat deoarece jurisdicția sa acoperă teritoriul de reședință al PE și al altor instituții ale UE.

De asemenea, PE poate impune amenzi deputaților europeni care nu au declarat plățile din partea Rusiei sau a altor terți.

Operațiunea de contrainformații a UE vine înaintea alegerilor europarlamentare din iunie.

Iar deputații europeni se pregătesc să scoată în evidență amenințarea interferenței rusești prin discutarea dezvăluirilor cehe și poloneze în cadrul unei dezbateri în plen la Strasbourg, pe 10 aprilie.

În opinia sa, „Trebuie să se ia rapid măsuri disciplinare împotriva oricărui eurodeputat sau candidat implicat”, a declarat biroul eurodeputatei franceze liberale Valérie Hayer, care a cerut prima dată discuția în PE.

Concret, „Acum este nevoie de o anchetă internă completă și transparentă din partea președintelui Parlamentului European”, a adăugat biroul ei.

Vocea Europei există din 2017, dar a fost relansată la Praga în 2023, și a fost „controlată și finanțată direct de Federația Rusă”, într-o rețea condusă de un oligarh ucrainean pro-Kremlin numit Viktor Medvedciuk, arată un comunicat al serviciului de informații ceh.

Aproximativ 12 eurodeputați apăruseră pe canalul său de YouTube, potrivit cercetărilor efectuate de Anton Shekhovtsov, director al Centrului pentru Integritate Democratică, un think-tank din Viena.

Niciunul dintre cei 12 nu este acuzat de încălcarea legii sau a codului de conduită al PE.

Dar aceia dintre ei care au răspuns la EUobserver au arătat cât de toxică a devenit Vocea Europei și, în sens mai larg, Rusia, după ce lista lui Shekhovtsov a devenit virală.

Cinci dintre cei 12 au provenit din grupul Independență și Democrație (ID), în mod normal pro-rus al PE.

Aceștia au fost eurodeputații francezi Patricia Chagnon și Thierry Mariani, eurodeputații germani Maximilian Krah și Joachim Kuhs, și eurodeputatul belgian Tom Vandendriessche.

Doi au venit din partea grupului de dreapta Conservatori și Reformiști Europeni (ECR) – eurodeputatul spaniol Hermann Tertsch și eurodeputatul croat Ladislav Ilčić.

Restul au fost eurodeputați neafiliați din Franța, Italia, Olanda și Slovacia.

Deputații europeni strigă calomnii

În opinia lor, Chagnon, Ilčić, Krah, Kuhs și Vandendriessche au declarat că au acordat interviuri pentru Vocea Europei cu bună credință, dar s-au plâns de „calomnii” și speculații „defăimătoare” despre ei în mass-media europeană și în rețelele sociale în ultimele zile.

„Avocatul meu investighează acest lucru”, a declarat Chagnon.

„Nu numai că nu am primit niciodată niciun ban din partea Rusiei, sau din partea acestei mass-media. [Voice of Europe]. Nu am primit nici măcar un stilou cadou, o brichetă sau vreun material promoțional. Nu mi-au oferit nici măcar o băutură”, a spus ea.

Iar, Ilčić de la ECR a declarat că este „pro-Ucraina” și „a fost destul de surprins când am aflat că numele meu este legat de propaganda rusă și de influența politică, ceea ce este un nonsens total”.

Concret, biroul lui Krah a declarat că s-a întâlnit o dată cu Medvedechuk în interes oficial, pe vremea când Medvedechuk făcea parte dintr-o delegație interparlamentară ucraineană, dar a spus că „niciun ban nu a [ever] a fost oferit [by Russia] pentru a promova orice poziție”.

Vandendriessche a spus: „Orice acuzație că aș fi fost plătit sau „promovat” este ridicolă”.

Chagnon, Ilčić, Krah și Kuhs au declarat că au salutat dezbaterea plenară a PE privind Rusia de săptămâna viitoare pentru a clarifica lucrurile, dar Ilčić a spus că „nu va fi o dezbatere, ci un proces politic”.

Vandendriessche, de la ID, a declarat că întreaga afacere a fost „parte a unei încercări coordonate de a … discredita opoziția naționalistă și conservatoare”.

Ceea ce unele media au numit „Russiagate” vine după scandalul Qatargate din 2022, în care europarlamentari au fost acuzați că au luat mită din Maroc și Qatar.

Dar Rusia este văzută ca reprezentând o amenințare la adresa securității, pe lângă orice problemă de corupție, VSSE din Belgia expulzând peste 40 de persoane suspectate de spionaj rusesc de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în urmă cu doi ani.

Iar Parlamentul European încă investighează acuzațiile potrivit cărora un europarlamentar leton, Tatjana Ždanoka, care neagă orice abatere, ar fi colaborat cu serviciile de informații rusești, a declarat o sursă din PE.

Sursa: euobserver.com