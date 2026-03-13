Senatorul Titus Corlățean, sprijinit de Guvern, vizează șefia adjunctă a Consiliului Europei

Senatorul social-democrat Titus Corlățean și-a anunțat vineri, pe neașteptate, depunerea candidaturii pentru funcția de Secretar general adjunct la Consiliul Europei. Politicianul a precizat că demersul său a primit sprijinul autorităților române, un gest pe care l-a catalogat drept o surpriză.

Sprijin neașteptat de la Guvern

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Corlățean a detaliat contextul în care a decis să intre în această cursă. „Mi-am depus candidatura la poziția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei. Am primit si sprijinul autorităților române. Mărturisesc că, având în vedere diferențele politico-ideologice, nu prea mă așteptam, a fost o surpriză plăcută. Le mulțumesc”, a scris senatorul.

Un gest politic neașteptat, până la urmă.

O competiție deloc simplă

Numai că drumul până la Strasbourg nu este deloc ușor. Corlățean însuși recunoaște complexitatea cursei în care a intrat, mai ales că termenul limită de depunere a candidaturilor în cadrul organizației s-a finalizat deja. „Vorbim despre o competiție (…). Și nu e o competiție deloc simplă”, a subliniat el.

Lupta se dă cu nume puternice, susținute de state cu influență. „Pot spune că sunt mai multe candidaturi, susținute de guverne ale unor state influente din Europa de Vest”, a adăugat Corlățean, arătând clar care sunt provocările.

Peste 30 de ani de experiență, atuul principal

Și atunci, care este asul din mâneca senatorului român? E drept că experiența sa este vastă, iar acesta pare a fi principalul său argument în fața competitorilor.

„Nu am însă rezerve să intru in această competiție, am argumentele mele profesionale, care înseamnă aproape 32 de ani de carieră în domeniul politicii externe, pentru România, în relațiile europene, transatlantice si pe un plan multilateral mai larg, din care 29 de ani în legătură directă cu instituțiile, funcționarea și competențele Consiliului Europei (democrație, stat de drept, drepturile omului)”, a explicat Corlățean.

Iar experiența sa recentă (încă din ianuarie este reprezentant al Comisiei de la Veneția) pare să-i consolideze profilul pentru o astfel de funcție.

O miză și pentru România

Dincolo de ambiția personală, miza este una și pentru țara noastră. O eventuală reușită ar aduce România într-o poziție importantă în arhitectura europeană. dacă argumentele profesionale vor cântări mai mult decât jocurile de culise.

„Vom vedea dacă argumentele de carieră și profesionale vor prevala sau cele de influență statală ori de altă natură… Oricum, este o oportunitate importantă și pentru România, dacă ea se va materializa”, a concluzionat senatorul social-democrat.

Reamintim că senatorul este, încă de la finalul lunii ianuarie, și reprezentant al Comisiei de la Veneția, din partea Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru afaceri juridice și drepturile omului.