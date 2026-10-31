Dacă ești asigurat prin CASS, ai acces la serviciile din pachetul public atât la stat, cât și la clinicile private care au contract pentru serviciul cerut. O poliță sau un abonament merită plătite separat dacă serviciile incluse ori protecția pentru costuri medicale mari justifică prețul.

Ce primești prin CASS

CASS este contribuția obligatorie pentru sănătate. Cota generală este de 10%, potrivit ghidului publicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în ianuarie 2025. Ca persoană asigurată, ai acces la pachetul public de bază, nu la o sumă de bani pe care o poți cheltui la clinica aleasă.

Pachetul de bază cuprinde servicii la medicul de familie și la specialiști, analize, investigații, spitalizare, unele servicii dentare, recuperare și îngrijiri la domiciliu. Include și medicamente compensate sau dispozitive medicale, în condițiile fiecărei categorii. Nu orice serviciu din aceste grupe este decontat: contează indicația medicală, trimiterea și regulile de decontare aplicabile furnizorului aflat în contract.

Casa de sănătate plătește furnizorul pentru serviciul decontat. În mod obișnuit, nu îți rambursează o factură pentru un serviciu ales și plătit pe cont propriu. Confortul superior la spital și serviciile de estetică, de exemplu, nu intră în pachetul public de bază.

Când este decontat un serviciu la privat

O clinică privată poate oferi și servicii decontate, și servicii plătite de pacient. Pentru consultația la specialist ai, de regulă, nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un alt specialist aflat în contract. Urgențele și anumite boli cronice permit prezentarea directă la specialist, fără bilet.

Pentru analize și investigații ai nevoie, de regulă, de bilet de trimitere și de un laborator sau centru aflat în contract cu o casă de sănătate. Poți merge la un furnizor contractat cu altă casă decât cea a medicului care ți-a dat biletul. Întreabă înainte dacă investigația exactă este decontată acolo și dacă există locuri sau fonduri pentru programare.

Ghidul CNAS din ianuarie 2025 descrie regulile aplicabile din iulie 2023: biletul obișnuit pentru investigații este valabil 30 de zile, cel pentru prevenție poate fi valabil până la 60 de zile, iar pentru boli cronice, management de caz și recoltări de țesuturi valabilitatea poate ajunge la 90 de zile. Pentru monitorizarea anumitor boli cronice există o regulă aparte: investigația se face în cel mult 5 zile calendaristice dacă biletul poartă mențiunea MONITOR și cifra corespunzătoare.

La anumite internări continue în spitale private aflate în contract poți avea de plătit o contribuție personală: diferența dintre tariful spitalului și suma decontată. Spitalul trebuie să îți prezinte costul estimat și să îți ceară acordul scris înainte de serviciu, apoi să îți dea decontul.

Ce cumperi prin poliță sau abonament

Abonamentul este un pachet de servicii medicale plătit în avans direct clinicii. Poate cuprinde consultații, analize și reduceri, cu limite diferite de la un nivel la altul. Nu este o sumă rezervată pentru o operație sau pentru orice alt cost medical mare.

Polița de asigurare este un contract cu un asigurător. Acesta suportă costurile acoperite în contract, până la suma maximă stabilită și în condițiile convenite. Asigurarea poate acoperi plăți care rămân în sarcina ta în sistemul public sau servicii din afara pachetului de bază; nu înlocuiește obligația de a plăti CASS.

Înainte să semnezi, verifică prețul lunar sau anual, serviciile incluse și suma maximă plătită pe an ori pentru un tratament. Uită-te și la partea din cost pe care o plătești tu, la clinicile acceptate, la plata directă sau rambursarea ulterioară, la bolile deja existente, la serviciile excluse și la perioada de așteptare înainte de folosirea poliței. Aceste condiții diferă între contracte; o ofertă care promite spitalizare nu acoperă automat orice intervenție.

Când merită să plătești separat

Un abonament poate fi potrivit dacă folosești des consultații și analize în aceeași rețea. Compară prețul pe un an cu serviciile pe care le vei folosi, nu cu toate reducerile din reclamă. La 31 octombrie 2026, MedLife afișa un abonament pentru adulți de la 84 de lei pe lună: la acest tarif de pornire, 12 luni costă 1.008 lei. Dacă ai nevoie doar de o consultație rară, compară și prețul plătit direct.

O poliță poate fi mai utilă când urmărești protecție pentru o internare sau o intervenție costisitoare, dacă acel risc este acoperit. Pentru a evalua costul, ia în calcul prețul poliței pe un an, sumele pe care trebuie să le plătești tu și serviciile excluse. Compararea ei cu un abonament doar după numărul de consultații nu arată ce se întâmplă la o cheltuială medicală mare.

Cum folosești un serviciu decontat

Verifică în aplicația CNAS, cu CNP sau CID, dacă figurezi ca asigurat. Caută furnizorul în listele publicate de casele județene pentru tipul de serviciu dorit. Sună la punctul de lucru și întreabă dacă medicul ori investigația exactă este în contract, dacă există locuri sau fonduri și dacă vei avea ceva de plătit. Obține biletul de trimitere, dacă serviciul îl cere, și fă programarea cât timp biletul este valabil. Mergi cu cardul de sănătate sau documentul înlocuitor. Dacă ți se cere o plată neclară, solicită explicația și documentele de plată, apoi cere lămuriri casei de sănătate.