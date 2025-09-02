Avertisment dur al medicilor. Vapatul lasă urme ireversibile. Țigările electronice câștigă popularitate în rândul copiilor și adolescenților, însă specialiștii atrag atenția că efectele acestui obicei sunt departe de a fi inofensive. Cardiologi și experți în sănătate publică susțin că expunerea precoce la nicotină și la substanțe toxice din lichidele pentru vapat poate produce leziuni permanente asupra creierului și sistemului cardiovascular.

Avertisment dur al medicilor. Vapatul lasă urme ireversibile

La Congresul Societății Europene de Cardiologie desfășurat la Madrid, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate sănătății inimii, au fost prezentate concluzii alarmante privind impactul țigărilor electronice asupra copiilor și adolescenților. Prof. Maja-Lisa Løchen, cardiolog la Spitalul Universitar din Nordul Norvegiei, a avertizat că milioane de tineri riscă afecțiuni grave în viitor, întrucât vapatul determină creșterea tensiunii arteriale, accelerează ritmul cardiac și duce la rigidizarea arterelor. „Sunt convinsă că vapatul produce daune ireversibile asupra creierului și inimii copiilor”, a declarat medicul, citat de Mediafax.

Riscul de accident vascular cerebral și alte complicații

Un studiu publicat în New England Journal of Medicine a demonstrat că vapatul sporește cu 32% probabilitatea de accident vascular cerebral. În plus, lichidele utilizate în aceste dispozitive, atunci când sunt încălzite, pot elibera formaldehidă și acetaldehidă – compuși cancerigeni care atacă vasele de sânge și cresc riscul de boli cardiovasculare. Specialiștii avertizează și că vapatul la vârste fragede nu doar că generează dependență de nicotină, dar poate reprezenta o poartă către fumatul clasic. Prof. Susanna Price, cardiolog la Royal Brompton Hospital din Londra, a subliniat: „Nu știm încă impactul pe termen lung asupra riscului cardiovascular, dar este clar că vapatul nu este sigur și nu ar trebui să fie o opțiune pentru copii și adolescenți.”

Apel pentru măsuri urgente la nivel guvernamental

Pe lângă semnalele de alarmă venite din partea medicilor, și organizațiile internaționale cer intervenții rapide. Dr. Charmaine Griffiths, director executiv al British Heart Foundation, a îndemnat autoritățile să reducă atractivitatea acestor produse pentru tineri și să sprijine obiectivul unei „generații fără fumat”. În contextul în care popularitatea țigărilor electronice crește constant, experții avertizează că lipsa unor reglementări stricte poate compromite sănătatea unei întregi generații.