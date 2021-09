Cum știi dacă implantul tău dentar va fi sau nu o reușită?

Când vine vorba de implanturi dentare, orice persoană care nu a mai avut vreodată parte de o astfel de intervenție, se întreabă mai întâi: care este rata de succes?

Implanturile dentare înlocuiesc cu succes dinții lipsă și te ajută să-ți recapeți frumusețea, dar și funcționalitatea danturii. Însă, sunt destul de scumpe în comparație cu alte alternative și în plus, nu se potrivesc chiar oricărui tip de persoană. De aceea, este absolut normal să fii sceptic, să te documentezi riguros și să-ți alegi un medic dentist capabil și dornic să-ți răspundă la toate întrebările tale. Eu cel puțin, când am avut nevoie de un implant, exact așa am procedat.

Ce să faci ca să te asiguri că un implant va avea succes?

Per ansamblu, aș putea spune că am o dantură relativ sănătoasă, dar frica de dentist și neglijența m-au adus în situația de a avea nevoie de un implant dentar încă din prima tinerețe.

O carie veche și netratată la timp s-a infectat în așa măsură încât atunci când am ajuns pe scaunul medicului dentist nu am mai avut încotro decât să renunț complet la dintele meu și odată cu el la o bucățică din osul mandibulei pe care se sprijinea. Din cauza infecției atât de grave, extracția a fost pentru mine o procedură marcantă, care mi-a accentuat fobia și m-a determinat să mă obișnuiesc cu traiul cu un dinte lipsă, în loc să caut o soluție pentru a-l înlocui.

Dar cu timpul, rutina de îngrijire dentară a început să mi se pară din ce în ce mai complicată, evitam mereu să zâmbesc pentru a nu atrage atenția asupra danturii mele și nici să mănânc nu mai puteam ca înainte. De aceea, am pus piciorul în prag și am zis că trebuie să iau atitudine.

M-am interesat pe la prieteni, am căutat și pe internet și în final m-am hotărât să merg la Dental West, un cabinet stomatologic din Brașov care mi-a inspirat încredere și profesionalism.

Odată ajunsă acolo, mi s-a explicat că cea mai bună soluție pentru problema mea este un implant dentar și pentru a ne asigura de la început că procedura va avea șanse de succes trebuie să efectuez mai întâi niște analize de sânge.

Se pare că există o serie de afecțiuni care pot periclita succesul unui implant, ca de exemplu diabetul sau osteoporoza și din acest motiv, medicii de la Dental West încearcă să excludă toate scenariile negative dinainte.

De asemenea, o importanță deosebită o are și starea de sănătate a osului în care urmează a fi inserat implantul. Acesta trebuie să dispună de suficientă masă, astfel încât implantul să se poată fixa la fel de bine ca un dinte natural. Iar în cazul meu, care am pierdut o bucățică de os și la extracția dentară, pentru a fi siguri de reușită, am beneficiat și de o adiție de os, care s-a dovedit absolut necesară în urma unei radiografii.

Acestea aș putea spune că sunt etapele dinaintea inserării unui implant, care te ajută să te asiguri că procedura va fi una reușită. Apoi, totul depinde foarte mult de experiența doctorului și bineînțeles, de calitatea implanturilor și coroanelor dentare folosite.

Eu am avut noroc pentru că medicii stomatologi de la Dental West sunt specializați în procedura inserării implanturilor și în plus, acest cabinet are în oferta sa unele din cele mai bune implanturi și coroane dentare Brașov. De aceea, din acest punct de vedere, nu am avut niciun fel de emoții și atât după inserarea implantului, cât și după montarea coroanei, m-am simțit absolut extraordinar.

Iar în rest, după ce ai părăsit cabinetul stomatologic cu noul tău implant, condiția lui și sănătatea ta dentară depind numai și numai de tine.

Un implant dentar, pentru a-ți servi mulți ani la rând și poate chiar toată viața, trebuie îngrijit corespunzător, la fel ca și restul danturii, iar pentru a identifica din timp orice eventuală problemă care ar putea apărea și pentru a-l salva, ar fi bine să faci câte un control medical cel puțin de două ori pe an.

Acum, eu tocmai m-am întors de la primul control de după montarea coroanei care îmi ține acum loc de dinte, iar implantul meu arată și se simte minunat. Sper să nu-mi mai pierd pe viitor și alți dinți, dar dacă s-ar întâmpla să o fac, cu siguranță a-și apela din nou la Dental West pentru a-mi recupera zâmbetul.