Studiu șocant! Carnea ar putea proteja de cancer și nu crește riscul decesului! Un nou studiu contrazice percepția comună potrivit căreia proteinele de origine animală ar dăuna sănătății. Cercetarea arată că acestea nu cresc riscul de mortalitate și, mai mult decât atât, ar putea avea un efect de protecție împotriva cancerului. Rezultatele schimbă perspectiva asupra rolului cărnii în alimentație și deschid discuția despre importanța unui consum echilibrat.

Studiu șocant! Carnea ar putea proteja de cancer și nu crește riscul decesului

Publicată în revista Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, cercetarea a analizat aproape 16.000 de adulți cu vârste de peste 19 ani, participanți la programul NHANES III. Specialiștii au comparat efectele consumului de proteine animale și vegetale asupra riscului de deces din cauza cancerului, bolilor cardiovasculare sau a altor afecțiuni.

Rezultatele au arătat clar că un aport mai mare de proteine animale nu este legat de creșterea mortalității. Din contră, cei care au consumat mai multă carne au înregistrat un risc mai scăzut de deces cauzat de cancer, potrivit Click!.

Profesorul Stuart Phillips, coordonatorul studiului și șef al Departamentului de Kineziologie de la Universitatea McMaster, a explicat: „Există multă confuzie în jurul proteinelor – cât să consumăm, de unde să le luăm și ce înseamnă pentru sănătatea pe termen lung. Acest studiu aduce mai multă claritate și îi ajută pe oameni să ia decizii informate, bazate pe dovezi.”

Pentru a garanta acuratețea, echipa de cercetători a folosit instrumente statistice de ultimă generație, precum modelarea multivariată Markov Chain Monte Carlo (MCMC) și tehnica NCI (National Cancer Institute). Aceste metode au permis o evaluare realistă a dietei pe termen lung, reducând influența variațiilor zilnice de consum.

Profesorul Phillips a subliniat: „A fost esențial să folosim metode riguroase, standard de aur, pentru a înțelege mai bine legătura dintre aportul proteic și mortalitate.”

În ceea ce privește bolile cardiovasculare, cercetarea a arătat că nu există nicio corelație între consumul de proteine – indiferent de sursa lor – și riscul de deces. Totuși, în privința cancerului, proteinele animale par să ofere un avantaj suplimentar în reducerea mortalității.

Ce înseamnă pentru sănătatea pe termen lung

Deși studiile observaționale nu pot demonstra cauzalitate absolută, concluziile acestui proiect susțin importanța includerii proteinelor animale într-o dietă variată. Combinate cu cercetările clinice existente, datele arată că atât proteinele animale, cât și cele vegetale sprijină longevitatea și sănătatea.

Cercetătorul Yanni Papanikolaou, președinte al Nutritional Strategies, a explicat: „Când analizăm atât datele observaționale, cât și cercetarea clinică, devine clar că atât proteinele animale, cât și cele vegetale contribuie la sănătate și longevitate.”

Astfel, studiul schimbă radical modul în care este perceput consumul de carne. Alegerea proteinelor animale de calitate, integrate într-un regim echilibrat și susținute de un stil de viață sănătos, poate reprezenta un factor de protecție împotriva unor boli grave, inclusiv cancerul.