Tot mai multe cazuri de COVID-19. Avertismentul medicilor pentru părinți odată cu începerea școlii.

România se confruntă din nou cu o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19, chiar în primele zile ale noului an școlar. Medicii atrag atenția că transmiterea intrafamilială s-a intensificat, iar spitalele raportează tot mai multe internări ale sugarilor și copiilor mici. Deși majoritatea cazurilor sunt forme ușoare sau moderate, circulația activă a virusului în comunitate și aglomerarea din sălile de clasă sporesc riscul de răspândire.

Acest nou val de COVID-19, apărut odată cu începutul toamnei, readuce în prim-plan întrebările despre măsurile de protecție, impactul asupra copiilor, dar și situația generală a sănătății publice după mai bine de patru ani de pandemie.

Creșterea cazurilor și simptomele predominante

Institutul Național de Sănătate Publică (INS) a raportat aproape 3.900 de cazuri noi de persoane infectate într-o singură săptămână, o creștere de peste 87% față de perioada precedentă. Din acestea, peste 900 sunt reinfectări – semn că imunitatea dobândită anterior nu oferă întotdeauna protecție pe termen lung.

Medicii descriu simptomele predominante ale valului actual de COVID-19 ca fiind asemănătoare celor din anii anteriori: tuse persistentă, febră, durere în gât și oboseală accentuată. În cazul copiilor, se observă frecvent și forme digestive, cu vărsături și diaree, ce pot duce la deshidratare și necesită internare.

Dr. Daniela Ionescu, medic specialist ORL, subliniază că pacienții vaccinați sau cei care au trecut anterior prin boală dezvoltă forme mai blânde, însă persoanele vulnerabile – vârstnici, pacienți cronici, sugari – rămân expuse complicațiilor.

Odată cu reîntoarcerea elevilor în colectivități, riscul de transmitere a virusului crește semnificativ. Clasele aglomerate, lipsa aerisirii regulate și utilizarea frecventă a aerului condiționat în încăperi închise creează un mediu propice pentru circulația COVID-19.

Medicii pediatri atrag atenția că școlarii pot aduce virusul acasă și îl pot transmite fraților mai mici sau bunicilor. „Am diagnosticat în spital circa 100 de copii în ultimele zile, majoritatea sugari infectați de părinți sau de frații mai mari”, explică dr. Mihai Craiu, specialist pediatru la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului.

COVID-19 la copii: forme clinice și complicații

La copii, COVID-19 se manifestă adesea prin simptome respiratorii asemănătoare gripei: febră, tuse, nas înfundat, dureri musculare. Totuși, există și cazuri cu predominanță digestivă, mai ales la sugari, unde vărsăturile și diareea duc rapid la deshidratare.

Deși formele severe sunt rare, sugarii și copiii mici pot necesita internare pentru hidratare și monitorizare. Complicațiile, deși izolate, pot include pneumonie virală sau sindrom inflamator multisistemic pediatric (MIS-C), motiv pentru care medicii recomandă vigilență sporită.

Distribuția cazurilor confirmate de COVID-19 arată că valul actual afectează toate categoriile de vârstă. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la grupa 70–79 de ani (53%) și la adulții între 40–49 de ani (49%). Totuși, și grupa 0–9 ani a înregistrat o creștere notabilă de peste 43%, ceea ce confirmă rolul copiilor în dinamica transmiterii.

Această răspândire extinsă arată că virusul continuă să circule activ și că valurile sezoniere, asemănătoare celor de gripă, au devenit o realitate cu care societatea trebuie să învețe să conviețuiască.

De ce apar noi valuri de COVID-19?

După patru ani de pandemie, mulți se întreabă de ce COVID-19 continuă să reapară în valuri succesive. Explicațiile sunt complexe:

virusul SARS-CoV-2 suferă mutații frecvente, ceea ce îi permite să scape parțial de imunitatea dobândită prin boală sau vaccinare;

protecția oferită de vaccinuri scade în timp, necesitând rapeluri periodice;

mobilitatea ridicată a populației și revenirea la activitățile normale sporesc transmiterea;

sezonalitatea – la fel ca în cazul gripei, perioadele de toamnă-iarnă favorizează răspândirea.

Cum ne putem proteja în sezonul actual

Specialiștii recomandă măsuri simple, dar eficiente: aerisirea frecventă a încăperilor, evitarea aglomerațiilor în spații închise, spălarea riguroasă a mâinilor și purtarea măștii în caz de simptome respiratorii.

Pentru persoanele vulnerabile, vaccinarea antigripală și administrarea dozelor de rapel pentru COVID-19 rămân instrumente esențiale pentru reducerea riscului de forme grave. De asemenea, părinții sunt sfătuiți să nu trimită copiii bolnavi la școală și să se prezinte la medic dacă apar semne de deshidratare sau dificultăți respiratorii.

COVID-19 și impactul psihologic asupra familiilor

Nu trebuie ignorată nici dimensiunea emoțională. După ani de pandemie, oboseala și anxietatea colectivă sunt vizibile. Familiile cu copii mici resimt o presiune constantă între nevoia de socializare și educație și riscul de îmbolnăvire.

Medicii atrag atenția că, deși virusul nu mai generează panică la nivelul anilor 2020–2021, relaxarea excesivă poate fi periculoasă. COVID-19 rămâne o boală contagioasă, cu potențial de complicații, și trebuie tratată cu responsabilitate.

Ce urmează pentru România?

Experții consideră că România va continua să se confrunte cu valuri sezoniere de COVID-19, așa cum se întâmplă cu gripa. Ceea ce contează este pregătirea sistemului medical: capacitatea spitalelor de a primi pacienți, stocurile de medicamente antivirale, rețeaua de medicină primară care să gestioneze cazurile ușoare.

Pe termen lung, provocarea este de a integra COVID-19 în arsenalul de boli respiratorii cu care populația și autoritățile medicale se confruntă periodic. Educația sanitară și accesul la informații corecte vor fi cheia pentru a evita panica și pentru a gestiona eficient situațiile de criză.

Revenirea cazurilor de COVID-19 odată cu începerea școlilor arată că virusul rămâne prezent și activ în comunitate. Deși majoritatea îmbolnăvirilor sunt ușoare, riscul pentru copiii mici, vârstnici și persoane cu boli cronice este real.

Mesajul medicilor este clar: vigilență, responsabilitate și respectarea măsurilor simple de prevenție. România nu se mai află în starea de urgență de acum câțiva ani, dar nu își poate permite nici să trateze superficial pericolul.

În toamna lui 2025, COVID-19 este încă un capitol deschis, iar modul în care fiecare dintre noi se raportează la el va face diferența dintre un sezon dificil și unul gestionabil.