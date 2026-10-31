Declarațiile D394 și D406 pentru octombrie 2026, depuse de contribuabilii care raportează lunar, au termen pe 2 decembrie, după zilele libere de 30 noiembrie și 1 decembrie. Pentru declarația specială de TVA D398 din schema de import, calendarul ANAF păstrează termenul de 30 noiembrie, chiar dacă este o zi nelucrătoare.

Termenul obișnuit pentru D394 și D406 aferente lunii octombrie este 30 noiembrie. Cum atât această zi, cât și 1 decembrie sunt libere, depunerea ajunge în următoarea zi lucrătoare, miercuri, 2 decembrie. Regula specială a D398 nu mută termenul: declarația din schema de import trebuie trimisă până în ultima zi calendaristică a lunii următoare.

Datele nu se aplică tuturor firmelor. Fiecare declarație privește alt tip de operațiuni, iar D406 poate fi transmisă lunar sau trimestrial, după situația contribuabilului.

Cine depune D394 și D406 pe 2 decembrie

D394 privește vânzările și cumpărările din România declarate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA care fac operațiuni pentru care se datorează această taxă. Termenul de 2 decembrie privește raportarea pentru octombrie a celor care depun declarația lunar.

D406 este raportarea prin care contribuabilii obligați transmit către ANAF date din contabilitate, în formatul numit SAF-T. Categoriile vizate sunt stabilite prin ordinul ANAF nr. 1783/2021. Pentru cei care raportează lunar, declarația pentru octombrie ajunge la termen pe 2 decembrie; cei care raportează trimestrial nu depun atunci o D406 pentru luna octombrie. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale sunt exceptate de la această raportare.

D398 are altă regulă. Pentru schema de import, ea este depusă lunar de firma care folosește schema sau de intermediarul ei, dacă România este țara în care s-a înregistrat pentru acest regim. Declarația pentru octombrie trebuie depusă până luni, 30 noiembrie, nu până pe 2 decembrie. Nu este o obligație a tuturor firmelor plătitoare de TVA.

Ce termene vin mai devreme în noiembrie

Calendarul ANAF arată și un termen pentru D406 pe 2 noiembrie 2026. Acesta privește perioada anterioară: septembrie, pentru raportarea lunară, sau trimestrul al treilea, pentru raportarea trimestrială. Nu trebuie confundat cu termenul din decembrie pentru raportarea lunii octombrie.

Pe 25 noiembrie sunt scadente, după caz, formularele 100, 112, 208, 224, 300, 301, 307, 311, 390 și 395. D112 privește, între altele, contribuțiile și impozitul pentru salariile raportate de angajatori, iar D300 este decontul de TVA. D208 revine notarilor în situațiile prevăzute de formular, iar D395 furnizorilor autorizați de servicii poștale contra ramburs.

Tot pe 25 noiembrie se depune D224 pentru salariile din octombrie, dacă persoana lucrează în România pentru un angajator fără sediu aici și îndeplinește condițiile de declarare a contribuțiilor. Primirea unui salariu din străinătate nu înseamnă, singură, că persoana trebuie să depună D224.

Cum ajung declarațiile la ANAF

ANAF arată că formularele 394, 398 și 406 se transmit prin portalul e-guvernare.ro. Pentru depunere, contribuabilul are acești pași:

Verifică perioada raportată, obligația care i se aplică și versiunea programului de completare.

Completează formularul în formatul cerut de ANAF și corectează eventualele erori de validare înainte de trimitere.

După transmitere, verifică recipisa, documentul care arată dacă declarația a fost primită și acceptată.