Jaqueline Cristian urcă în clasamentul WTA și devine cea mai bine clasată jucătoare din România

Clasamentul WTA publicat luni aduce vești bune pentru tenisul românesc. Jaqueline Cristian a reușit o nouă urcare și este în prezent jucătoarea din România cu cea mai bună clasare mondială. În același timp, alte sportive românce au înregistrat fluctuații importante, atât în probele de simplu, cât și în cele de dublu.

Jaqueline Cristian, liderul româncelor în WTA

Jaqueline Cristian se află pe locul 49 mondial, în urcare cu trei poziții, acumulând 1.171 de puncte. Gabriela Ruse a coborât opt locuri și se află pe 66, cu 930 de puncte, în timp ce Irina Begu a pierdut o poziție, ajungând pe locul 87, cu 819 puncte. Anca Todoni ocupă locul 115 după o creștere de trei poziții, având 629 de puncte, iar Sorana Cîrstea se menține pe 138, cu 540 de puncte.

Clasamentul mondial și marile schimbări

În fruntea ierarhiei WTA rămâne Arina Sabalenka (Belarus) cu 12.010 puncte, urmată de Coco Gauff (SUA) cu 7.669 puncte. Top 5 este completat de Iga Swiatek (Polonia) – 6.933 puncte, Jessica Pegula (SUA) – 5.488 puncte și Mirra Andreeva (Rusia) – 4.948 puncte. Cea mai spectaculoasă ascensiune a săptămânii îi aparține canadiencei Victoria Mboko, câștigătoare a Canadian Open, care a urcat 61 de locuri până pe 24, cu 1.835 puncte.

Performanțele româncelor la dublu

La dublu, Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată româncă, pe locul 54, în urcare cu o poziție, având 1.484 de puncte. Pe locul 57 se află Monica Niculescu, care a coborât o poziție, acumulând 1.464 de puncte.